Samsung Galaxy S10 Lite eller S11 Lite kan være på vej

Samsung Galaxy S10 har allerede en ganske overkommelig variant i kraft af Samsung Galaxy S10e, men nu kan en endnu billigere variant være på vej.

Dette ifølge tipperen Ishan Agarwal, som har delt informationen med DroidShout. Tilsyneladende skulle en telefon med modelnummeret SM-G770F være på vej – et modelnummer som passer til Galaxy S-serien.

Telefonen skulle have de samme specs som Galaxy A91, som er endnu en potentiel ny model, som skulle have et Snapdragon 85-chipsæt, 8GB RAM, en 6-7-tommer Full HD+-skærm, 48MP hovedkamera, 12MP vidvinkel, 5MP dybdesensor, 32MP frontkamera, et batteri på 4.500mAh og 45W hurtig opladning.

Læs vores anmeldelse af:Samsung Galaxy S10 Plus

Læs vores anmeldelse af: Samsung Galaxy Fold

Exclusive: Samsung may launch cheaper versions of both its flagship series with model no.s SM-G770F and SM-N770F. Phones will launch in Europe/Asia. G770 could be S10/S11 lite with specs same as upcoming Galaxy A91. All info in article below (+SM-A015F).https://t.co/3vu6P3BLwWOctober 11, 2019

Er specifikationerne de samme som i A91, vil Galaxy S10 Lite (eller hvad den nu kommer til at hedde) blot være en rebrandet udgave af denne telefon. Vi tager dog informationen med et gran salt, da S10-serien allerede indeholder tre telefoner, så der er måske ikke plads til flere.

Telefonen ville samtidig have bedre specs end Samsung Galaxy S10e, så måske der nærmere er tale om Samsung Galaxy S11 Lite. Agarwal nævner dette som et alternativ, hvilket understøttes af @Samsung_News_(en anden Twitter-tipper), som skrev ”hvis G770F er en telefon, er det S11 Lite”.Er dette sandt, går der nok lang tid, før i kommer til at se den sammen med den øvrige Samsung Galaxy S11-serie, som ventes afsløret omkring februar. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad vi skal tro.

Samsung ventes samtidig at arbejde på en Samsung Galaxy Note 10 Lite, så dette er ikke det eneste overkommelige flagskib på vej fra Samsung. Er dette års modeller for dyre for dig, er der måske gode nyheder på vej..

Læs vore anmeldelse af: Samsung Galaxy Note 10

Via SamMobile