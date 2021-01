Netflix bjuder på en första titt på en av deras största nya filmer 2021

Army of the Dead kommer snart till Netflix.

Netflix har bjudit på en första titt på Army of the Dead, som är streamingtjänstens kommande "zombie heist"-film från regissören Zack Snyder (Watchmen, Batman Vs Superman). Filmen utspelar sig i Las Vegas under ett zombieutbrott och handlar om ett gäng legosoldater som går in i "Sin City" för en stor kupp medan de avvärjer de odöda som befolkar gatorna.

Netflix har inte gått ut med något släppdatum för filmen ännu, åtminstone inget mer specifikt än 2021, men vi förväntar oss att få se filmen släppas någon gång under årets första halva. Den kommer även att följas upp av en prequel-film och en anime-serie - så Netflix går verkligen all-in på Snyders nya verk. Enligt en intervju med EW nyligen kom Army of the Dead-regissören på idén efter att ha filmat Dawn of the Dead från 2004.

Snyder säger att filmen kommer att bjuda på både "värme och rejält med känslor", liksom många zombier att döda. Detta zombieutbrott började i Area 51 och spred sig sedan vidare därifrån - en mur har satts upp runt Las Vegas för att försöka hålla zombierna under kontroll. Filmen har tydligen varit fast i utveckling i flera år hos Warner Bros, men Netflix var mer än villiga att hoppa in och hjälpa Snyder att släppa den.

Bland skådespelarna hittar vi bland annat Dave Bautista, Tig Notaro, Garret Dillahunt och Hiroyuki Sanada. Här är de första bilderna:

Som tidigare nämnt kommer Army of the Dead att släppas på Netflix någon gång under 2021.

Kommer Netflix dominera filmscenen 2021?

Detta kommer sannolikt att bli en av de större filmerna under 2021 överlag, helt enkelt för att biosläpp är så pass osäkra för tillfället. HBO Max' beslut att streama kommande storfilmer som The Matrix 4 och The Suicide Squad kommer garanterat att locka till höga tittarsiffror då människor runtom i världen letar efter nya saker att titta på, men det finns gott om utrymme för fler storfilmer under årets gång i takt med att pandemin fortsätter.

Netflix historik med blockbuster-liknande filmer är lite upp och ner, men Extraction och The Old Guard från 2020 var uppskattade fullträffar som underhöll många tittare. En stor, dyr zombiefilm under 2021 låter verkligen som något som kan bli en hit - även om vi tycker att Snyders filmografi är lite inkonsekvent i allmänhet.