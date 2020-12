De 10 bästa Netflix Original-filmerna från 2020

Det har varit ett blandat år för Netflix' filmbibliotek. Vad som förväntades bli garanterade hits som Hillbilly Elegy och The Prom möttes med likgiltighet från kritiker, och deras mest uppenbara försök till Oscar-ära från 2019, The Irishman, fick gå hem tomhänt.

För oss känns det lite som att Netflix filmbibliotek har blivit lika synonymt med fåniga Hallmark Channel-liknande romcoms som prestigefilmer. Men speciellt under det här året, har streamingtjänstens konstanta flöde av nytt innehåll verkligen varit uppskattat.

Utöver de nästan 200 nya långfilmerna och dokumentärfilmerna som streamingjätten släppte under 2020, fick vi se en hel uppsjö av nytt innehåll som hjälpt streamingjätten att behålla sin ledande position på den allt tuffare marknaden av streamingtjänster. Här är 10 av de bästa Netflix Original-filmerna från 2020 - missa inte heller vår topplista över de bästa dolda Netflix-pärlorna du kan ha missat.

The Trial of the Chicago 7

Bästa Netflix Original-filmer - The Trial of the Chicago 7 (Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Aaron Sorkin satte sig i regissörsstolen för andra gången i sin karriär och återvände till rättssalens dramatik från sin första Hollywood-satsning, A Few Good Men. Detta är ett viktigt periodstycke som oundvikligen drar paralleller med en mer modern våg av civila oroligheter och utforskar den tuffa och politiskt motiverade rättegången mot protestanter mot Vietnamkriget 1968.

Sacha Baron Cohen lyser som den mest antagonistiska av de sju tilltalade som hotas med fängelse enbart för att de utövar sin rätt att protestera, men varje medlem av den imponerande ensemblen hanterar Sorkins typiska blixtsnabba dialoger med aplomb. Samtidigt används återskapningar av gruppens demonstrationer i kombination med verkliga dokumentärfilmer för att ytterligare förstärka den chockerande känslan av orättvisa.

Läs vidare: Detta tyckte vi om The Trial of the Chicago 7

The Old Guard

Bästa Netflix Original-filmer - The Old Guard (Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Gina Prince-Bythewood är bäst känd för sina romantiska melodraman och kändes inledningsvis som ett underligt val för att spela i en serietidningstolkning om en grupp tuffa odödliga legosoldater. Ändå var det hennes förmåga att skapa nyanserade karaktärer och ge dem utrymme att andas som gjorde att The Old Guard sticker ut från det vanliga superhjälte-spåret. Hon snålade inte heller med action: Vi får se ett gäng tuffa stridssekvenser och ytterligare en bravurföreställning från Charlize Theron som ytterligare säkrade sin position som Hollywoods ultimata hjältinna.

Läs vidare: The Old Guard känns (nästan) som en blockbuster

Mank

Bästa Netflix Original-filmer - Mank (Image credit: Netflix)

Det finns inget som Hollywood älskar mer än givande filmer om Hollywood, så förvänta dig att denna välgjorda titt bakom ridån under biografens guldålder kommer att bli en stor snackis under Oscars 2021. David Finchers efterlängtade nya film, anpassad efter sin avlidnes fars manus, dokumenterar Herman J. Mankiewicz strävan att hinna med deadlinen för manusskrivandet till en liten film vid namn Citizen Kane.

Mank är utan tvekan mer för äkta filmälskare, än filmer som La Land och The Artist, som tilltalar de stora massorna. Men även de som bara har ett förbipasserande intresse för Tinseltowns intriger, kan uppskatta denna monokromatiska film och suveräna skådespel från Gary Oldman som den självdestruktiva alkoholisten och Amanda Seyfried som den strålande älskarinnan till hans ärkefiende.

I’m Thinking of Ending Things

Bästa Netflix Original-filmer - I'm Thinking of Ending Things (Image credit: Netflix)

Kanske det mest förbryllande Netflix-originalet hittills - I'm Thinking of Ending Things, får nästan David Lynch att kännas som en konventionell storyteller. Charlie Kaufman (Being John Malkovich) har naturligtvis alltid stoltserat över att omstörta publikens förväntningar, men tar nu sitt tillvägagångssätt till nya desorienterande höjder med denna tolkning av Iain Reids roman med samma namn. Jessie Buckley imponerar särskilt i sin roll som en ung kvinna som drabbas av en existentiell kris när hon är på resa för att träffa sin pojkväns föräldrar. Även efter att ha tittat på filmen flera gånger, är det svårt att avgöra exakt vad som är på riktigt, om ens något är det.

The Social Dilemma

Bästa Netflix Original-filmer - The Social Dilemma (Image credit: Exposure Labs/Netflix)

Detta är utan tvekan årets mest omtalade dokumentär (förutom Tiger King då), som bjöd många tittare på en ögonöppnande inblick i de sociala mediernas påverkan. Jeff Orlowskis dokumentär visar i skrämmande detalj upp hur Instagram, Twitter och övriga sociala medier ständigt håller oss som klistrade framför våra mobilskärmar.

Och utforskningen av sådana plattformars skadliga effekt på det politiska landskapet, särskilt med spridningen av falska nyheter, visade sig vara minst lika störande.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Bästa Netflix Original-filmer - Eurovision Song Contest (Image credit: Netflix)

Många ögonbryn höjdes när Will Ferrell meddelade att han skulle göra ett kärleksbrev till Eurovision. Visst kunde en Hollywood-kändis inte förstå alla nyanser av ett europeiskt popkulturfenomen som har underhållit/förvirrat publiken i 64 år?

Tja, Anchorman-stjärnan bevisade snart sin osannolika och långvariga fandom med en tillgiven hyllning av sångtävlingen, som bjöd på all glitter och glamour, all drama och höga toner. Rachel McAdams och Dan Stevens kastar sig också helhjärtat in i en underhållande saga som involverar nyckfulla jättehamsterhjul, mördarälvor och en spöklik Demi Lovato. En liten varning bara: du kommer fortfarande att ha "JaJa Ding Dong" på hjärnan ett bra tag framöver.

Läs vidare: Här är en lite mer kritisk syn på Eurovision Song Contest

Crip Camp: A Disability Revolution

Bästa Netflix Original-filmer - Crip Camp (Image credit: Netflix)

Efter att ha fått en Oscar för sin första produktion någonsin, fortsatte Barack och Michelle Obamas produktionsföretag sitt tidiga momentum med ytterligare ett empatiskt porträtt av en Stateside-revolution. Medan American Factory undersökte effekterna av omvänd globalisering, fokuserar Crip Camp på rörelsen för rättigheter för funktionshindrade som drog igång vid en hippy reträtt i New York på 1970-talet.

Genom att kombinera arkivfilmer med medverkande aktivister som var med under tiden för Camp Jened (inklusive medregissören James LeBrecht), skapar denna hit en möjlighet för denna grupp att dela med sig av sin egna lilla mot-alla-odds-historia. Filmens soundtrack är också helt perfekt, med den klassiska rocken från Woodstock-eran. Det är också en inspirerande historia som värmer hjärtat utan att någonsin sjunka ner i överdriven sentimentalitet.

Enola Holmes

Bästa Netflix Original-filmer - Enola Holmes (Image credit: Netflix)

Efter Guy Ritchies två Downey Jr-filmer, den där katastrofala Will Ferrell-parodin, BBC:s oregelbundna serie och 154 avsnitt av Elementary, är det inte särskilt konstigt om även de mest ivriga fansen av Baker Street känner sig trötta på Sherlock Holmes. Men tack och lov bjuder nu denna energiska anpassning av Nancy Springers romaner för unga vuxna på något nytt till detektiv-universumet - nämligen en yngre syster.

I en av hennes första huvudroller efter Stranger Things tar Millie Bobby Brown chansen att spela en karaktär som är mer levande än den dämpade Eleven. Hennes Enola Holmes är karismatisk, stark och, som hon i sin strävan att hitta sin försvunna mamma visar, är lika fyndig som hennes bror.

The Half of It

Bästa Netflix Original-filmer - The Half of it (Image credit: KC Bailey)

En smart kinesisk-amerikansk tjej går med på att hjälpa till att skriva ett kärleksbrev åt en kille, bara för att falla för samma tjej. Detta är Alice Wus första film sedan 2005 och känns inledningsvis som ytterligare ett tillskott till YA-romantikgenren som Netflix blivit så stora på - men det finns mycket mer djup här än i The Kissing Booth och liknande filmer.

I fotspåren av den stora tonårsfilmen Clueless tar The Half of It en litterär klassiker (Cyrano de Bergerac) till dagens gymnasiesalar med aplomb, med hjälp av fantastiskt skådespel från relativt okända namn. Förhoppningsvis väntar Wu inte ytterligare 15 år på en uppföljare.

Da 5 Bloods

Bästa Netflix Original-filmer - Da 5 Bloods (Image credit: Netflix)

Lika mycket uppslukande militärdrama, spännande heistfilm och en fängslande lektion i afroamerikansk historia, bevisar Da 5 Bloods återigen att Spike Lee förblir lika djärv som någonsin.

Efter uppföljningen av sin Oscar-nominerade BlacKkKlansman återbesöker filmskaparen tidigt 1970-tal från ett sällsynt perspektiv, nämligen det hos fyra afroamerikanska vietnameser. När de återvänder till sitt gamla slagfält för att hitta både kroppen av sin fallna befälhavare (spelad i flashbacks av avlidne Chadwick Boseman) och den stora mängden guld de begravde, utforskar Lee hur deras krigserfarenheter har format deras liv med en slags fritänkande energi vi har kommit att förvänta oss från en av Hollywoods största filmskapare.