Motorolas svar på Galaxy Z Flip 4 kan vara mycket bättre än väntat

Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) kommer sannolikt att bli den vikbara mobilen att slå 2022, men en stark konkurrent kommer att komma före den i form av Motorola Razr 2022 (opens in new tab) som tillkännages den 2 augusti. Inför lanseringen avslöjade företaget några viktiga detaljer om mobilen.

I ett inlägg på Weibo (opens in new tab) – ett kinesiskt socialt nätverk – avslöjade Motorola att Razr 2022 kommer att ha en huvudkamera på 50 MP med "flaggskeppshårdvara", medan en annan till synes officiell teaser-bild som laddades upp av @yabhishekhd (opens in new tab) ger oss en tydlig titt på huvudskärmen.

Den här bilden saknar den enorma flärpen som fanns på Motorola Razr 2020 (opens in new tab), så det ser ut som att vi kommer att få se en stor designuppgradering här.

Motorola Razr 2022 from front.#Moto #Motorola pic.twitter.com/8kwhiEcd3qJuly 29, 2022 See more

Det är dock inte den enda lovande uppgraderingen som Motorola Razr 2022 ser ut att bjuda på, eftersom mobilen också har dykt upp i Telecommunications Terminal Industry Association (TAF) (opens in new tab) databas, med en komplett lista över dess specifikationer.

Det är en kinesisk sida, till vilken enhetstillverkare tillhandahåller information om sina kommande mobiler, så informationen här är med största sannolikhet korrekt.

När det gäller Motorola Razr 2022 är den mest anmärkningsvärda detaljen en batterikapacitet på 3 320 mAh, vilket är betydligt mer än de 2 800 mAh som vi tidigare fått höra rykten om (opens in new tab).

Utöver det listar den också en OLED-huvudskärm på 6,67 tum och en upplösning på 1080 x 2400, en sekundär OLED-skärm på 2,65-tum och en upplösning på 573 x 800 och ett urval av 8, 12 eller 18 GB RAM, kombinerat med 128, 256 eller 512 GB lagring.

Den kommer tydligen också att finnas tillgänglig i ett brett utbud av färger, inklusive svart, vit, blå, cyan, grön, guld, röd, silver och grå. Dimensionerna kommer att ligga på 166,99 × 79,79 × 7,62 mm när den är öppnad och den kommer att ha en vikt på 200 gram.

Även om vi rekommenderar att du tar dessa detaljer med en liten nypa av salt just nu, finns det en stor chans att de faktiskt stämmer och vi kommer att få reda på allt med säkerhet om en liten stund, eftersom tillkännagivandet kommer att äga rum idag.

Motorola kan äntligen ha en äkta Z Flip-konkurrent

Detta är Motorolas tredje försök med en vikbar mobil och även om de två första var intressanta, hade de också sina brister. Men från vad vi har hört om Motorola Razr 2022 hittills – och om Galaxy Z Flip 4 – låter det som att Motorola faktiskt kan ha en chans att konkurrera på allvar med Samsungs kommande modell.

Det största problemet som Motorolas vikbara Razr-mobiler har haft tidigare är deras priser, som har varit höga och betydligt högre än de för Galaxy Z Flip-serien. Men läckor tyder på att Razr 2022 kan vara billigare än sin föregångare (opens in new tab), medan Samsung Galaxy Z Flip 4 kan få en prisökning (opens in new tab), vilket kan innebära att dessa två nya modeller kan få liknande priser.

Vi var också oroliga för batteritiden för Razr 2022, eftersom Razr 2020 hade en medioker batteritid och tidigare läckor antydde att kapaciteten skulle förbli densamma med årets modell. Men eftersom de senaste nyheterna pekar på ett större batteri på 3 320 mAh, kanske Motorola har lyckats lösa även detta problem.

Utöver det verkar de ryktade och bekräftade specifikationerna i stort sett stämma överens med vad vi förväntar oss av Z Flip 4 - förutom att Motorolas mobil sannolikt kommer att ha en större sekundär skärm.

Eftersom Z Flip 4 och Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) lanseras om bara en vecka (den 10 augusti), kan vi få se en typ av konkurrens på marknaden av vikbara mobiler som vi inte har sett på länge.