Que tiemble el Samsung Galaxy Z Flip 4: su gran rival podría ser mucho mejor de lo que pensábamos, y es de Motorola

Si te gusta la tecnología, sabrás que el gran lanzamiento (opens in new tab) del nuevo plegable Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) es mañana mismo, el 10 de agosto. Ese dispositivo es el que todo el mundo piensa que se convertirá en el mejor plegable tipo concha (opens in new tab) del mercado, pero las cosas podrían desarrollarse de otra manera, y todos podríamos sorprendernos, ya que Motorola viene preparado para competir directamente con Samsung con su Motorola Razr 2022, y parece que llega pisando muy fuerte.

El Motorola Razr 2022 iba a presentarse el 2 de agosto, pero la compañía retrasó su lanzamiento al 11 de agosto, es decir, tan solo un día después de que conozcamos el Galaxy Z Flip 4. Sea como sea, Motorola nos ha avanzado un par de detalles que parecen indicar que su plegable tipo concha será incluso mejor de lo que esperábamos.

En una publicación en Weibo (opens in new tab), la red social china, Motorola ha revelado que su Razr 2022 contará con una cámara principal de 50MP y que ofrecerá "un hardware de cámaras de nivel de buque insignia". Por otro lado, una imagen promocional, que parece ser oficial y que ha sido compartida por @yabhishekhd (opens in new tab), nos ha permitido echar un buen vistazo a la pantalla que tendrá el móvil.

Una de las cosas más destacables de esta imagen, es que parece que el nuevo Razr 2020 no contará con ese enorme borde inferior que tenía el Motorola Razr 2020 (opens in new tab), lo cual es una actualización muy destacable de su diseño.

Motorola Razr 2022 from front.#Moto #Motorola pic.twitter.com/8kwhiEcd3qJuly 29, 2022 See more

Pero esta no es la única mejora prometedora que parece que traerá el Motorola Razr 2022. El teléfono también ha aparecido en la base de datos de la Asociación de la Industria de Terminales de Telecomunicaciones (TAF) (opens in new tab), junto con una serie de especificaciones.

Esta es una plataforma china a la que los fabricantes de dispositivos proporcionan detalles sobre sus próximos modelos, por lo que es probable que esta información sea precisa.

El detalle más destacable sobre el Motorola Razr 2022, es que su batería tendrá una capacidad de 3.320mAh, lo cual supera bastante a los 2.800mAh de los que se hablaban hasta ahora.

Además de eso, se afirma que contará con una pantalla principal OLED de 6.67 pulgadas con resolución 1080 x 2400, y una secundaria (cuando el plegable está cerrado) que será también OLED, de 2.65 pulgadas y resolución 573 x 800. Por dentro, se detalla que en el plegable de Motorola se podrá optar por 8GB, 12GB y 18GB de RAM, y un almacenamiento de 128GB, 256GB o 512GB.

Por otro lado, el Motorola Razr 2022 estará aparentemente disponible en muchos colores distintos, entre los que se incluye negro, blanco, azul, cian, verde dorado, rojo, plateado y gris. Respecto a las dimensiones, se detalla que medirá 166.99 x 79.79 x 7.62mm al estar desplegado, y pesará 200g.

Si bien como hemos dicho no podemos saber a ciencia cierta si estas especificaciones son correctas, hay una alta probabilidad de que lo sean, y por suerte lo sabremos en un par de días, ya que el plegable tipo concha de Motorola será presentado el 11 de agosto.

El plegable de Motorola podría ser el primer rival real del Galaxy Z Flip

Este es el tercer intento de Motorola de lanzar un dispositivo plegable, y aunque los dos primeros modelos estaban bastante bien, todavía presentaban varias áreas mejorables. Ahora bien, por lo que sabemos hasta ahora sobre el Motorola Razr 2022, y sobre el Galaxy Z Flip 4, parece que esta vez Motorola sí que tiene muy buenas cartas para poder convertirse en un rival real para el plegable de Samsung.

El mayor problema que han tenido los plegables que ha lanzado Motorola hasta ahora es básicamente su precio: son demasiado caros, incluso más que los dispositivos de Samsung. Pero según los rumores, el nuevo Razr 2022 podría costar menos que su predecesor, mientras que se habla de que el Galaxy Z Flip 4 podría subir de precio (opens in new tab) respecto al año pasado, lo cual podría hacer que los nuevos plegables de ambas marcas tengan precios parecidos esta vez.

También nos preocupaba la duración de la batería del Razr 2022, ya que el Razr 2020 ofrece una duración bastante decepcionante, y sin contar con esta última filtración, las anteriores afirmaban que la capacidad de la batería iba a ser la misma en el nuevo que en el predecesor. Dicho esto, si la última información que habla de una batería más grande de 3.320mAh está en lo cierto, es posible que Motorola haya resuelto también este problema.

Más allá de eso, las especificaciones rumoreadas y confirmadas parecen ser similares a las que esperamos para el Galaxy Z Flip 4, siendo la diferencia mas notable que la pantalla secundaria (la exterior) del plegable de Motorola será probablemente más grande que la del plegable de Samsung.

Sea como sea, entre el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) de Samsung mañana mismo, y el lanzamiento del Motorola Razr 2022 tan solo un día más tarde, estamos este año ante la competición más emocionante y calentita que ha habido hasta ahora en la industria de los móviles plegables (opens in new tab).