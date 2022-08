El gran rival del Samsung Galaxy Z Fold 4 llegará tan solo un día después, y es de Xiaomi

El 10 de agosto (es decir, mañana en este momento que estoy escribiendo esto), tenemos uno de los grandes lanzamientos del año (opens in new tab), que llega de la mano de Samsung. Mañana esperamos conocer varios dispositivos nuevos (opens in new tab)de la compañía: los plegables Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), los smartwatches de la gama Galaxy Watch 5 (opens in new tab), y los nuevos auriculares Galaxy Buds (opens in new tab)(se espera que los Buds 2 Pro).

Ahora bien, tan solo un día después, el 11 de agosto, el mercado de los plegables (opens in new tab)volverá a revolucionarse, ya que, según ha descubierto PlayfulDroid (opens in new tab), Xiaomi ha revelado en la red social china Weibo (opens in new tab) que ese día presentarán su nuevo Xiaomi Mix Fold 2, que es el plegable del gigante chino.

Este modelo será el sucesor del Xiaomi Mi Mix Fold (opens in new tab), y si la versión actualizada sigue los mismos pasos, estaremos ante un plegable tipo libro al puro estilo del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Si bien todavía no tenemos información confirmada sobre el Xiaomi Mix Fold 2, según las filtraciones contará con una tasa de refresco de 120Hz tanto en la pantalla interior como en la exterior, y esta última tendrá una resolución de 1080 x 2520.

Las filtraciones también afirman que equipará el chip Snapdragon 8+ Gen 1, 12GB de RAM, hasta 1TB de almacenamiento, carga de 67W, y una cámara trasera triple, formada por un sensor principal de 50MP, un teleobjetivo con zoom óptico de 2x, y una cámara de 13MP, que suponemos es una ultra gran angular.

Por lo tanto, el Xiaomi Mix Fold 2 parece que viene con especificaciones de sobra para poder plantarle cara al Samsung Galaxy Z Fold 4.

Sin embargo, es importante señalar que el Xiaomi Mi Mix Fold original se lanzó de forma exclusiva en China, y lo más seguro es que con el nuevo Mix Fold 2 pase lo mismo, por lo que probablemente no se comercializará en España de forma oficial.

Si esto es así, Xiaomi solo podrá plantar cara a Samsung con su móvil plegable en territorio chino.

El Motorola Razr 2020 (Image credit: Future)

El Galaxy Z Flip 4 también tendrá un duro rival

Sin olvidarnos del otro plegable de Samsung, el Galaxy Z Flip 4, que es de tipo concha, este también tendrá un gran rival a batir que se lanzará un solo día después igualmente, y en este caso, sí que esperamos una disponibilidad a nivel mundial.

Hablamos del Motorola Razr 2022 (opens in new tab), que en principio se iba a lanzar el 2 de agosto, pero su lanzamiento se pospuso al 11 de agosto: un día después del lanzamiento del nuevo Flip de Samsung.

Además, por lo que hemos oído hasta ahora el plegable de Motorola promete mucho, y podría ser un auténtico rival para el de Samsung (opens in new tab).

No está claro a qué se debe el retraso en la fecha de lanzamiento, pero significa que en los próximos dos días se lanzarán ni más ni menos que 4 plegables nuevos, que deberían hacernos disfrutar de una interesante competición en la industria de los móviles plegables.

Como hemos dicho, si bien el lanzamiento del 11 de agosto del Motorola Razr 2022 es en China, en este caso sí que esperamos que se lance posteriormente a nivel global, incluida España, ya que es lo que pasó con su predecesor.

Eso sería genial, porque cuantos más modelos de plegables (opens in new tab)tengamos para elegir, mejor para nosotros.