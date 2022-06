En prisläcka för Motorola Razr 3 tyder på att den kan få det svårt mot Galaxy Z Flip 4

Samsung har inte jättemycket konkurrens på marknaden för vikbara mobiler, men i år låter det som att Motorola kommer att bjuda på lite tufft motstånd då Motorola Razr 3 (opens in new tab) enligt uppgift är på väg och en ny läcka tyder på att det kan bli en stor förbättring av Motorola Razr från 2020 (opens in new tab) – även om den kanske inte blir tillräckligt bra ändå.

Enligt den kända läckan OnLeaks i ett samarbete med CompareDial (opens in new tab), kommer Motorola Razr 3 att kosta €1149 i Europa. Det omvandlas till cirka 12 200 kronor och är ganska mycket billigare än den tidigare Motorola Razr från 2020, med cirka 3000 kronors skillnad.

Även om dessa prisomvandlingar sannolikt inte är exakta, kommer Motorola Razr 3 förmodligen att vara betydligt billigare än lanseringspriset på för den tidigare Razr-modellen från 2020.

Källan tillägger att Motorola Razr tydligen bara kommer att finnas tillgänglig i en Quartz Black-nyans till att börja med, även om EvLeaks (en annan läcka med bra meritlista) skrev på Twitter (opens in new tab) att den även kommer att finnas tillgänglig i färgen Tranquil Blue.

Utöver det verkar den här läckan upprepa information som läckt ut tidigare, men det är information som gör att detta eventuella pris ser ännu mer imponerande ut. Tydligen kommer Motorola Razr 3 att ha en vikbar skärm på 6,7 tum och en sekundär skärm på 3 tum – som båda skulle vara större än på den tidigare modellen.

Den sägs också använda ett Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset i toppkvalitet, vilket skulle vara en enorm uppgradering med tanke på att tidigare modeller använde chipset i mellanklassen. Den antas också ha 12 GB RAM och 512 GB lagringsutrymme – och endast denna konfiguration kommer att vara tillgänglig.

Källan avslutar med att säga att Razr 3 tydligen kommer att släppas i Kina i juli, med en global lansering som följer kort därefter.

Bättre, men inte tillräckligt bra

Med större skärmar, ett mycket kraftfullare chipset och ett betydligt lägre pris kan Motorola Razr 3 bli en enorm förbättring jämfört med Motorola Razr från 2020. Naturligtvis ska alla dessa läckta detaljer tas med en nypa salt, men även om de är alla korrekta, står mobilen inför ett stort Samsung-format problem.

Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) väntas också släppas i år och den mobilen ska enligt uppgift också vara billigare än sin föregångare (opens in new tab). Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) hade ett startpris på 11 490 kronor, vilket redan är billigare än vi förväntar oss att Motorola Razr 3 kommer att kosta och om Z Flip 4 fortfarande är billigare kan Motorolas mobil bli svår att sälja.

Det går också rykten om att Galaxy Z Flip 4 kommer att få en huvudskärm på 6,7 tum och ett Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset, precis som Razr 3, så Motorolas mobil kanske inte har någon fördel på dessa fronter heller.

Men Razr 3 kan ha fördelar på andra sätt, eftersom det är troligt att Z Flip 4 kommer att ha bara 8 GB RAM (opens in new tab) jämfört med Razrs 12 GB och den kommer förmodligen även ha mindre lagringsutrymme. Dessutom är Samsungs yttre skärm enligt uppgift mindre (opens in new tab) på bara 1,9 tum, jämfört med Razrs 3 tum.

Så Motorola Razr 3 kan ha en fördel med vissa specifikationer, men till ett högre pris och från ett mindre märke, står mobilen sannolikt inför en brant uppförsbacke – och de som har lite mer pengar att spendera kommer troligen att vända blickarna mot Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), som också förväntas släppas i år.