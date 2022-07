Dubbla Samsung Galaxy Z Fold 4-läckor avslöjar möjligt pris och design

Nu är det mindre än två veckor från tillkännagivandet av Samsung Galaxy Z Fold 4 den 10 augusti, men som så ofta är fallet med högprofilerade lanseringar har mobilen redan läckt mer eller mindre i sin helhet. Faktum är att två stora läckor nu har dykt upp i princip samtidigt – en avslöjar den troliga designen och den andra det troliga priset.

Låt oss först ta en titt på den troliga designen för Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), tack vare läckta renderingar som laddades upp av Evan Blass (en läcka med bra meritlista) via 91Mobiles (opens in new tab).

Dessa verkar vara officiella pressrenderingar och de visar upp Samsung Galaxy Z Fold 4 i tre olika färger – svart, beige och en slags grågrön.

(Image credit: 91Mobiles / Evan Blass)

Du kan se att det finns en trippelkamera och en design som verkar vara i princip identisk med Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), vilket inte är någon överraskning eftersom läckor pekat på just det. Faktum är att vi tidigare har fått se läckta renderingar (opens in new tab) som också visade denna design, så den är troligtvis korrekt.

Läckan innehåller också några renderingar av Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och de ser på liknande sätt väldigt mycket ut som Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab), som även det matchar tidigare läckta renderingar. Du kan se en dubbelkamera här i en svart remsa på baksidan, medan resten av baksidan visas upp i ett urval av grafit, guld, blått eller lila.

(Image credit: 91Mobiles / Evan Blass)

Härnäst har vi priserna. Enligt den sydkoreanska sajten Naver (opens in new tab) kommer Samsung Galaxy Z Fold 4 att ha ett startpris på på 1 998 700 won för modellen med 256 GB lagringsutrymme, och stiger till 2 097 700 won för modellen med 512 GB. Vi kommer inte att bry oss om att omvandla detta till svenska kronor, eftersom det är exakt samma priser som Samsung Galaxy Z Fold 3 lanserades för, vilket tyder på att priserna i andra regioner också kan bli identiska.

Det skulle innebära ett startpris på 11 490 kronor för 128 GB lagring som stiger till 19 490 kronor för 256 GB lagring. Det är värt att notera att detta går emot en annan läcka (opens in new tab) som dök upp nyligen, som föreslog att priserna skulle öka lite, så vi rekommenderar att du tar detta med en nypa salt.

Den senaste källan föreslår en liten prisökning för Samsung Galaxy Z Flip 4, som tydligen ska få ett startpris på 1 299 000 won för modellen med 256 GB lagring, som stiger till 1 398 000 för 512 GB.

Men även om denna prisökning skulle stämma, får du också mer startlagring om denna läcka är rätt. Om vi dessutom omvandlar priserna för modellen av Z Flip 4 med 256 GB lagring, blir det ungefär lika pris som för den tidigare Z Flip 3 - det kanske bara innebär att det inte kommer att finnas någon billigare 128 GB-modell den här gången.

Flip kan bli en besvikelse

Om Samsung höjer priset på Samsung Galaxy Z Flip 4, kan det skada vad som för närvarande är företagets mest populära serie av vikbara mobiler.

Samsung Galaxy Z Flip 3 sålde enligt uppgift riktigt bra och det beror med största sannolikhet till stor del på ett pris som (enligt en vikbar mobil-standard) var riktigt överkomligt. För att behålla eller bygga vidare på det momentumet hade vi hoppats på att Samsung skulle hålla priset på samma nivå eller sänka det ytterligare.

Företaget kan såklart fortfarande gör det, eftersom detta bara är en läcka för tillfället. Det känns också konstigt att Samsung inte skulle erbjuda en 128GB-modell i år, då det hade inneburit ett högre startpris om företaget skulle välja att hoppa över den modellen.

Vi håller tummarna för att en billigare grundmodellen av Flip 4 kommer att dyka upp. Med dessa priser kommer den aldrig att vara tillräckligt överkomlig för att bli en av de bästa billiga mobilerna (opens in new tab), men om priset är rätt kan den lätt bli en av de bästa vikbara mobilerna (opens in new tab).