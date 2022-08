Google Pixel 7 och Pixel 7 Pro visas upp i en tidig video

Vi vet inte exakt när Google Pixel 7 (opens in new tab) och Google Pixel 7 Pro kommer att få en fullständig lansering – september eller oktober känns troligt (opens in new tab) – men medan vi väntar har det dykt upp en hands-on-video som visar upp prototyper av de båda mobilerna.

Videon kommer från Unbox Therapy (via 9to5Google) och ger oss en lång titt på både standard- och premiumversionerna av Googles kommande flaggskepp. Det finns dock ingen fungerande programvara på dessa enheter, som verkar vara utvecklarmobiler.

Även om det är viktigt att komma ihåg att detta inte är återförsäljarversioner av mobilerna, kan specifikationerna mycket väl bli desamma. Baserat på denna video kollar vi på 8 GB RAM och 128 GB lagringsutrymme för Pixel 7, som går upp till 12 GB RAM och 256 GB lagring för Pixel 7 Pro.

Storlekar och vikt

Båda mobiler jämförs med sina föregångare, Google Pixel 6 och Google Pixel 6 Pro, även om det egentligen bara ser ut att finnas mindre justeringar när det kommer till designen, med några små skillnader när det gäller dimensioner och skärmarnas krökning.

Pixel 7 och Pixel 7 Pro ser ut att vara något kortare än sina föregångare. Samtidigt är Pixel 7 något lättare än Pixel 6, även om Pixel 7 Pro och Pixel 6 Pro har ungefär samma vikt.

Förutom att visa oss designen har Google inte avslöjat särskilt mycket om dessa kommande mobiler, förutom att de kommer att köra en uppgraderad version av deras Tensor-chipset. Vi kommer förmodligen att få reda på allt inom de kommande månaderna.

En utdragen lansering

Det var långt tillbaka i maj på Google IO 2022-utvecklarkonferensen som Pixel 7 blev officiell – och om den faktiskt börjar säljas i oktober som det har gått rykten om, kommer det ha dröjt hela fem månader mellan den första avslöjandet och en riktig lansering.

Det är verkligen ett utdraget schema och det är svårt att veta exakt hur Google har tänkt här. Det är inte en strategi som har följts av sådana som Apple eller Samsung, även om OnePlus också gillar att lansera sina mobiler genom att bjuda på små bitar av information under dagarna innan den stora avslöjandet.

Google IO används traditionellt för att visa upp nya funktioner som är på väg till Android (Android 13 i år), vilket är vettigt eftersom det finns tidiga testversioner från utvecklare och offentliga betaversioner att arbeta igenom innan den slutliga versionen av programvaran börjar säljas. Men det är inte fallet när det kommer till Pixel 7.

Det kan faktiskt få folk att avstå från att köpa andra Google-mobiler, inklusive Google Pixel 6a, om de vet att en annan mobil är på väg. Det ska bli intressant att se om Google kommer att välja att köra på samma taktik igen nästa år, när vi förväntar oss att få se Pixel 8.