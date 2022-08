Tidlig preview af Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro

Vi ved ikke helt præcis, hvornår den endelige lancering af Google Pixel 7 (opens in new tab) og Pixel 7 Pro finder sted. September eller oktober (opens in new tab) er gode bud, men mens vi venter er der dukket en video op, som viser prototyper af begge telefoner.

Videoen kommer fra Unbox Therapy (via 9to5Google), og den giver os et godt kig på både standard- og premiumversionerne af Googles kommende flagskibstelefoner. Det lader til at være udviklermodeller og der er ingen fungerende software på enhederne i videoen.

Selvom der ikke er tale om de endelige lversioner af telefonerne, kan specifikationerne sagtens være de samme. Videoen viser en Pixel 7 med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads, og en Pixel 7 Pro med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: Størrelser og vægt

I videoen bliver begge telefoner sammenlignet med deres forgængere Google Pixel 6 og Google Pixel 6 Pro. Det lader til, at der egentlig kun er mindre ændringer, når det kommer til designet med små forskelle i dimensioner og skærmens krumning.

Pixel 7 og Pixel 7 Pro ser ud til at være lidt kortere end deres forgængere. Pixel 7 er lidt lettere end Pixel 6, mens Pixel 7 Pro og Pixel 6 Pro vejer nogenlunde det samme.

Udover at vise os designet, har Google ikke afsløret ret meget om disse kommende telefoner, bortset fra at de kommer til at køre på en opgraderet version af deres Tensor-chipsæt. Vi må vente med at få svar på alle spørgsmål, til telefonerne endelig lander på markedet inden for de næste par måneder.

Lang tid undervejs

Pixel 7 blev officielt præsenteret helt tilbage i maj på Google IO 2022-udviklerkonferencen. Hvis den først kommer på markedet i oktober, som det har gået en del rygter om, er det hele fem måneder fra den første afsløring.

Det er en temmelig langtrukken tidsplan, og det er svært at vide præcis, hvad Google havde i tankerne. Det er helt sikkert ikke en strategi, vi kender fra Apple eller Samsung. OnePlus derimod plejer at tease os med information i små bidder i dagene op til den officielle lancering, når de kommer med en ny telefon.

Google IO fremviser normalt funktioner, der er på vej til Android - i år er det Android 13. Det giver god mening, da der er udviklerforhåndsvisninger og offentlige betaversioner, der skal arbejdes igennem, før den endelige version af softwaren kommer på markedet. Men det er ikke tilfældet med Pixel 7.

Det kan faktisk gøre, at folk ikke køber de andre Google-telefoner som bl.a. Google Pixel 6a, hvis de ved, at der er en anden mobiltelefon på vej. Det bliver interessant at se, om Google vælger samme taktik igen næste år, hvor vi forventer at se Pixel 8.