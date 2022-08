Google Pixel 7: Alt, hvad vi ved indtil videre

Google Pixel 7 er (sammen med iPhone 14 (opens in new tab)) nok en af de mest spændende mobiler vi får at se i 2022. Selvom Google Pixel 7-serien blev bekræftet på virksomhedens årlige teknologikonference Google IO 2022 (opens in new tab) måneder før den forventede lancering, er der stadig meget, vi ikke ved om den kommende telefon og Pro-versionen.

Google viste nogle billeder og gennemgik nogle af specifikationerne (opens in new tab) for Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro, så vi har en god idé om, hvordan mobilen kommer til at se ud.

Og nej, vi ved godt at Google IO 2022 ikke var den ”rigtige” lancering af Pixel 7. Det kommer højst sandsynligt først til at ske i oktober, men vi havde slet ikke forventet at høre så meget om telefonen. Det klager vi naturligvis ikke over, da det nok er en af de mest spændende telefoner i 2022 (opens in new tab).

I denne artikel gennemgår vi alt, hvad du har brug for at vide om Google Pixel 7-serien. Det gælder både oplysninger, der er blevet bekræftet af virksomheden men også læk og rygter.

Vi har også lavet vores egen ønskeliste med de vigtigste funktioner og opgraderinger, som godt kunne tænke os, at Pixel 7 (og Pixel 7 Pro) kommer til at byde på, hvis de skal vinde titlen som de bedste telefoner på markedet.

Vi opdaterer løbende denne artikel, hver gang vi hører noget nyt. Du skal dog nok forvente at se Google Pixel 6a (opens in new tab) og måske endda en Google Pixel Fold (opens in new tab) før lanceringen af Google Pixel 7 - så gem denne side for at holde dig opdateret.

Google Pixel 7: Kort og godt

Hvad er det? Det næste Pixel-flagskib

Det næste Pixel-flagskib Hvornår udkommer den? Formentlig i oktober 2022

Formentlig i oktober 2022 Hvor meget kommer den til at koste? Du skal nok forvente en pris i den høje ende, men muligvis ikke så dyr som konkurrenterne

Udgivelsesdato og pris

Google Pixel 7 vil sandsynligvis blive officielt annonceret engang i oktober 2022. Det er ikke noget vi ved med sikkerhed, men alle tidligere modeller blev afsløret i oktober måned i deres udgivelsesår, pånær Google Pixel 5, som blev annonceret den 30. september.

Når det er sagt, har en kilde udtalt, at levering af paneler startede en måned tidligere (opens in new tab), og det kan betyde, at telefonerne måske lander tidligere - måske i september.

Uanset hvornår Pixel 7-serien bliver annonceret, vil den sandsynligvis blive sat til salg en uge eller to senere baseret på tidligere udgivelsesplaner, så formentlig inden udgangen af oktober 2022.

Vi kender stadig ikke prisen, men den kommer muligvis til at koste det samme som Pixel 6 (opens in new tab)-serien. Her starter prisen for standardmodellen fra 4.260 kr., mens Pixel 6 Pro (opens in new tab) starter ved 5.920 kr.

Bekræftede fakta om Google Pixel 7

Først og fremmest har vi nu set Google Pixel 7-seriens design, og det ligner meget Pixel 6. Ovenfor kan du se et billede af Pro-modellen med tre kameraer - standardenheden har kun to.

Ifølge Google er kameraerne nu samlet i én kamerabar, som er en del af telefonens ramme og fremstillet af genbrugsaluminium.

Telefonerne får næste version af Googles Tensor-chipset, så de vil sandsynligvis være mere kraftfulde end Pixel 6-serien og vil forhåbentlig få nyere og mere avanceret AI til både kameraer og operativsystem.

Vi ved også, at telefonerne kommer forudinstalleret Android 13 (opens in new tab), som er en software, vi allerede ved en del om.

Læk, rygter og nyheder

Selvom Pixel 7 og Pixel 7 Pro er officielle, betyder det ikke, at vi ved alt om dem. Der er stadig meget, som Google ikke har afsløret, men så er det godt, at vi har læk og rygter.

Siden Google IO 2022 har der været flere og flere rygter. Det gælder bl.a. et rygte, der siger, at 2022 Pixel-smartphones beholder de samme skærme (opens in new tab) som 2021 Pixels, både hvad angår størrelser og opløsningerne. Det har efterfølgende læk bakket op om. Der er dog en chance for, at skærmen på Pixel 7 Pro bliver lysere end skærmen på forgængeren.

Vi har også hørt hvisken i krogene om, at Google Pixel 7 får en ekstra sensor (opens in new tab), som giver enheden mere funktionalitet og åbner muligheden for flere etuier, da telefonen ved, hvornår den er i et lukket etui.

Selvom Google har offentliggjort officielle billeder af telefonen, har vi valgt at holde os til de uofficielle billeder (opens in new tab), som vi så først. Som du kan se, viste det sig også at de var ret nøjagtige.

Disse illustrationer røber også nogle detaljer som bl.a. telefonernes dimensioner: Pixel 7 kommer tilsyneladende til at måle 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, (11,44 mm ved kameramodulet), mens Pixel 7 Pro måler 163 x 76,6 x 8,7 mm (11,2 mm ved kameramodulet).

Skærmstørrelserne på begge modeller kommer bliver muligvis meget lig Pixel 6-serien. Vi har hørt at Pixel 7 får en 6,2-6,4-tommer skærm, mens Pixel 7 Pro måske får en 6,7 eller 6,8-tommer skærm. Kameraerne på Pixel 7 Pro komme muligvis til at bestå af et hovedkamera, et ultravidvinkelkamera og et telekamera, mens standard-Pixel 7 muligvis bliver udstyret med et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et 8 MP frontvendt kamera samt et batteri på omkring 5.000 mAh.

Indtil videre ser det ud til at du kan vælge mellem 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagerplads i standard Pixel 7 og farverne sort, koral, blå eller hvid.

Andre steder har vi set lækkede Pixel 7 Pro-illustrationer (opens in new tab), som ligner hinanden dog med meget forskellige farver, som du kan se nedenfor.

Siden de blev lanceret, har vi også set lækkede reklamebilleder (opens in new tab) af Pixel 7 Pro-covers, som tyder på, at designet holder.

En anden kilde antyder dog, at skærmstørrelserne (opens in new tab) muligvis bliver 6,3 tommer og 6,7 tommer for henholdsvis Pixel 7 og Pixel 7 Pro. Hvis det er sandt, betyder det, at førstnævnte bliver lidt mindre end Pixel 6 på 6,4-tommer.

Vi ved, at Pixel 7-serien får anden generation af Google Tensor-chipsettet, som vi har valgt at kalde Tensor 2 for at gøre det lidt nemmere, men tilsyneladende bliver den ikke meget anderledes end den originale (opens in new tab) Tensor.

Det er der blevet fundet beviser på i Android-koder (opens in new tab), ligesom navnet 'Cloudripper' er blevet nævnt, som menes at være et baseboard eller udviklerkort til brug i Pixel 7.

Flere rygter (opens in new tab) peger på, at disse Tensor 2-drevne telefoner får kodenavnene Cheetah (Pixel 7) og Panther (Pixel 7 Pro).

Google patenterede også en underdisplay-kamerateknologi (opens in new tab) i august 2021, og nogle mener, at det kan betyde, at den er klar til Pixel 7. Det er sandsynligt, at dette bliver en af de næste generations telefoner med et "usynligt" selfie-kamera.

Det er dog ikke altid at patenter bliver brugt, så det kan være, at denne teknologi kun er et eksperiment for Google. Vi ved det ikke med sikkerhed, før vi ser et kamera under skærmen på en Pixel-telefon.

Før Pixel 6-serien overhovedet blev lanceret, fandt XDA Developers (opens in new tab) også beviser på Pixel 7 i appen Google Kamera. Den kommende telefon ser ud til at have kodenavnet 'pipit'.

Koden i appen tyder på, at Pixel 7 (eller muligvis Pixel Fold) mere eller mindre får de samme kamerafunktioner som Pixel 6, og at den får et ultravidvinkelkamera. Der nævnes dog ikke noget om et teleobjektiv. Kilden siger dog også, at det er for tidligt at konkludere om denne version af appen Google Kamera faktisk viser Pixel 7-funktioner, og om listen er fuldendt.

Siden da har en nyere version af appen Google Kamera afsløret, at Pixel 7 og Pixel 7 Pro muligvis begge understøtter 4K-video på selfiekameraet (opens in new tab). Det er dog kun en opgradering for standardmodellen. Denne ændring kan muligvis også betyde, at Pixel 7's selfie-kamera får en ny sensor.

Og så går der rygter (opens in new tab) om, at der udover Pixel 7 og 7 Pro muligvis også kommer en Ultra eller Pro Plus-version. Da Google er stærke på kamerafronten kan det gå hen og blive en konkurrent til Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) eller iPhone 13 Pro Max (opens in new tab).

Hvad kunne vi godt tænke os at få at se?

Pixel 6 og Pixel 6 Pro er nogle af de mest spændende Google-telefoner i årevis, men de er langt fra perfekte. Derfor kunne vi godt tænke os at Pixel 7-serien kommer til at byde på:

1. Bedre batterilevetid

I vores anmeldelser af både Pixel 6 og Pixel 6 Pro nævnte vi batterilevetiden som et negativt aspekt. Det er ikke forfærdeligt, men der er helt klart plads til forbedringer.

Vi kunne godt tænke os, at Pixel 7-serien får en bedre batterilevetid. Google anvender et brugerdefineret chipset, der angiveligt er designet helt fra bunden til netop disse telefoner, og det samme gælder for softwaren. Vi mener derfor at Google sagtens kan gøre Pixel-seriens batterilevetid meget mere effektiv.

Og hvis det ikke er muligt, så håber vi, at de vælger at bruge et større batteri. Uanset hvad, ville det være rart ikke at skulle bekymre sig om, at telefonen måske løber tør for strøm før dagen er omme.

2. Mere power

Google Tensor-chipset i Pixel 6 er et af de mest spændende aspekter af telefonen, da det er første gang, at Google har brugt et brugerdefineret chipset frem for et standard-Qualcomm-chipset.

Selvom det er ganske glimrende, kan Tensor-chipsettet ikke helt hamle op med nogle af de største på markedet som fx Snapdragon 888, der driver OnePlus 9 (opens in new tab) og Samsung Galaxy S21 (opens in new tab).

Benchmark-tests er selvfølgelig ikke alt, men vi kunne stadig godt tænke os, at Google Tensor 2 byder på mere power, så den kan konkurrere med de bedste på markedet.

3. Længere understøttelse

Før lanceringen af Pixel 6-serien gik der rygter om, at Google ville tilbyde fem års Android-opdateringer til disse telefoner, men faktisk lovede de kun fem års sikkerhedsopdateringer og tre års Android-opdateringer.

Selvom det er mindst lige så godt som mange andre Android-telefoner, kan det ikke hamle op med iPhones, som nogle gange får mere end fem års operativsystemopdateringer.

Nogle virksomheder kan bebrejde chipsettene i deres telefoner, som holder dem tilbage, da producenterne af disse chipset også skal understøtte opdateringer i en længere periode, men da Google fremstiller sine egne chipset nu, kan de ikke bruge den undskyldning. Faktisk har de ingen undskyldning, så vi vil blive meget skuffede, hvis Pixel 7 ikke understøttes i længere tid.

4. En bedre fingeraftryksscanner

Pixel 6-serien er de første Google-telefoner med en fingeraftryksscanner under skærmen, men under vores Pixel 6 Pro-test bemærkede vi, at den langt fra er perfekt.

Nogle gange skulle vi bruge flere forsøg på låse telefonen op. Det skyldes muligvis, at systemet er mere fintfølende med, hvor du placerer din finger sammenlignet med andre telefoner. Det kunne vi godt tænke os, at Google udbedrer i Pixel 7, så fingeraftryksscanneren fungerer pålideligt og hurtigt.

5. EEn variabel zoom med længere rækkevidde

Google Pixel 6 har slet ikke et selfiekamera. Det har Pixel 6 Pro, men det byder kun på 4x zoom.

For Pixel 7 (eller i det mindste Pixel 7 Pro) kunne vi godt tænke os, at zoom-funktionen udvides til 10x, som på Samsung Galaxy S21 Ultra (opens in new tab). Men ikke nok med det. Vi kunne også godt tænke os, at den tilbyder 2x eller 3x optisk zoom, eller hvis det skal være helt perfekt: At den kan zoome optisk på alle niveauer op til 10x, så du får ultimativ zoomfleksibilitet.