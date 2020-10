De bästa indiespelen på PC och konsol 2020

Spel utvecklas ständigt med tiden och de bästa indiespelen är inga undantag. En av de mest intressanta sakerna med indiespel under 2020 är att de, till skillnad från AAA-spelutgivare (som inte kan låta bli att mjölka så mycket pengar som möjligt från sina titlar), helt enkelt vad de kostar och försöker inte tjäna så mycket pengar på dig som möjligt. Detta gäller åtminstone i de allra flesta fall. Dessa spel är fria från stora företags inflytande och representerar den rena konstnärliga visionen hos utvecklaren, speciellt om du upplever dem på en utmärkt gaming PC.

Tro dock inte att de bästa indiespelen inte kan hålla jämna steg med det allra senaste från franchiser som Assassin's Creed eller Call of Duty. De bästa indiespelen passerar nämligen de senaste AAA-spelen i både kvalitet och omfattning, tack vare deras mindre repetitiva natur. De behöver inte förlita sig på uttjatade klichéer för att tilltala en stor publik.

På grund av detta har vi samlat de bästa indiespelen du kan spela idag. Listan består av en god blandning av bland annat Braid och Dwarf Fortress, med moderna indiefavoriter som Dead Cells och Return of the Obra Dinn.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Ooblets

Bästa indiespel - Ooblets (Image credit: Glumberland)

Det här spelet beskrivs som någon typ av kombination av Pokémon, Harvest Moon och Animal Crossing, så vi kan inte låta bli att rekommendera dig att hålla utkik efter utgivningen av Ooblets någon gång i början av 2019. De här indiespelet utvecklas av spelstudion Glumberland med stöd från de omtyckta Double Fine-studiorna. Spelets konststil påminner oss om Adventure Time, men själva spelet handlar om att samla varelser som heter ooblets i en stad som heter, tja, Oob.

Efter att du fångat varelserna, kan du träna och slåss med dina ooblets mot andra ooblet-tränare. På samma gång måste du balansera din ooblet-träning med ditt ansvar som en bonde. Det stämmer, spelet hämtar inspiration från spel som Stardew Valley, där du kan odla produkter och dekorera ditt hus på olika sätt. Du kommer dessutom att kunna gå med i en Ooblet Club som består av vänner (NPC:er) som du möter längst vägen.

Om du inte vet vad du ska göra i Ooblets, kan du bara vandra omkring och upptäcka nya butiker och byggnader som väcker ditt intresse. Du kan dessutom öppna din alldeles egna butik och sälja produkter du odlat på farmen och andra föremål du samlat runtom i världen. Du kan även välja att mata dina ooblets med grödorna som blir över för att de ska gå upp i nivå och lära sig nya tekniker, som sedan kan användas i de turbaserade RPG-striderna.

Untitled Goose Game

Bästa indiespel - Untitled Goose Game (Image credit: House House/Panic)

Vem hade kunnat tro att ett spel om en gås hade kunnat vara så kul? Untitled Goose Game blev något av en överraskningshit och blev snabbt viralt efter att det presenterades för världen.

Det utspelar sig i en by på den engelska landsbygden och du spelar som en gås vars uppgift är att terrorisera dina mänskliga grannar: Stjäl deras grödor, lås in dem i garderober och massor av andra hyss. Det har inspirerats av stealth-actionserien Hitman, fast med sin egna charm. Untitled Goose Game blev en enorm hit under 2019 och är ett av de bästa indiespelen just nu. Du kommer att dra igenom spelet på några timmar, men det är en fantastisk resa.

Cave Story

Bästa indiespel - Cave Story (Image credit: Pixel)

Cave Story släpptes först som PC-freeware av den japanska designern Daisuke "Pixel" Amaya 2004 efter fem år med 100% soloutveckling.

Den här klassikern förtjänar verkligen att vara med på alla topplistor, och inte bara för sin kärleksfulla hyllning till de klassiska actionplattformspelen från Super Nintendo-eran. Det har också fantastisk musik och en vacker värld, för att inte tala om, de enormt intuitiva kontrollerna samt ett gäng hemligheter och vapen som helt enkelt är för roliga att använda. Om du ännu inte provat på det här spelet, måste du lägga till det i din lista.

Cuphead

Bästa indiespel - Cuphead (Image credit: Studio MDHR)

Från ett familjeägt och drivet Studio MDHR, har Cuphead nått ut till miljontals människor runt om i världen, varav många vanligtvis inte ens hade tänkt tanken på att röra en run-and-gun-plattform.

Även om dess gameplay inspirerades av klassiska spel som Mega Man och Contra, skulle de allra flesta jämföra det med en tecknad serie från Fleischer Studios, som till exempel Betty Boop. Eftersom Cuphead har en handritad konststil som liknar animationer från 1930-talet, har det prisats universellt för sin underbara visuella stil.

Spelets skönhet sträcker sig dock längre än dess utseende. Cuphead är nämligen en utmanande serie av 19 bosstrider, med vanliga banor mellan dem. Om det inte skulle vara tillräckligt, har Studio MDHR tillkännagivit Cuphead: The Delicious Last Course DLC, som ger spelare en helt ny ö att utforska, bossar att besegra och viktigast av allt - en ny spelbar karaktär.

Gris

Bästa indiespel - Gris (Image credit: Devolver Digital)

Gris is a beautiful game in so many senses, offering arresting hand-drawn visuals, a stirring soundtrack and a subtle story that manages to engage and resonate without the need for dialogue.

For all that, it's also a fun, side-scrolling platformer with clever and creative puzzles, therefore making it a prime example of how indie games can refresh and invigorate long-standing genres.

Unsurprisingly, Gris has been a big success for developer Nomada Studio and publisher Devolver Digital. You can find it on a host of platforms, including Nintendo Switch, macOS, PC and PS4.

A Plague Tale: Innocence

Bästa indiespel - A Plague Tale: Innocence (Image credit: Focus Home Interactive)

Detta mörka och stämningsfulla action-äventyr-smyg-spel av Asobo är spöklikt vackert och fick snabbt en plats på vår lista över Bästa indiespel.

Det utspelar sig under 1340-talet under digerdöden på den franska landsbygden. Du spelar som Amicia, en ung tjej vars föräldrar dödades av inkvisitionen. Du måste nu korsa slagfält och byar tillsammans med hennes bror Hugo för att hitta ett botemedel mot hans mystiska sjukdom. Längs vägen måste du skrämma bort råttor och döda vakter och fientliga bybor.

Trots de mörka omgivningarna och den hemska digerdöden, är A Plague Tale: Innocence ett helt fantastiskt spel som du kommer önska aldrig tar slut.

Spelunky

Bästa indiespel - Spelunky (Image credit: Derek Yu)

Bland de flesta hardcore-gamers, är Spelunky en populär titel att gå tillbaka till med jämna mellanrum. Även idag, flera år efter dess utgivning, spelar vissa det fortfarande varje dag trots att de redan spelat igenom det flera gånger. Detta beror på att Spelunky till en början verkar vara en vanlig plattformer med ett bestämt slut, men är i verkligheten utmanande, varierat och oerhört slumpat.

Det har otroligt många mörka hemligheter att upptäcka och en rad dagliga utmaningar, något som innebär det aldrig blir tråkigt och att det finns många olika sätt att spela igenom det på.

Stanley Parable

Bästa indiespel - Stanley Parable (Image credit: Davey Wreden)

Tyvärr saknas humor ofta i spel, som ofta är begränsad till slapstick komedi eller torra vitsrepliker. Stanley Parable lyckas däremot få med humor utan att göra den fånig. Spelare får följa en väldigt brittisk berättare som förändrar världen runt om dig på olika sätt, beroende på dina beslut.

Inga beslut straffas och varje gång du spelar igenom spelet möts du av nya konstigheter och humor. Att vara instängd i garderoben i Stanley Parable är otroligt nog roligare än 9 av 10 andra spel.

Deep Rock Galactic

Bästa indiespel - Deep Rock Galactic (Image credit: Coffee Stain Publishing)

Det är ingen överraskning att co-op-spel har kommit till indiescenen - vem skulle inte vilja slå upp horder av fiender tillsammans med vänner? Ett av de bästa indie-co-op-spelen som finns är nykomlingen Deep Rock Galactic, som släpptes officiellt i maj 2020. Även om det är en nykomling bland många klassiker på den här listan, har det redan byggt upp en ganska stor fanbase. Så bra är det här spelet.

I spelet spelar du med tre andra (eller på egen hand) för att gräva och skjuta dig igenom ett slumpmässigt genererat grottnätverk. Men ditt mål är inte bara att slåss mot utomjordingar - det finns också resurser att samla in och ett mål att avsluta. Det bästa är dock att det inte finns någon klar väg så att du kan slutföra ditt uppdrag så kreativt som du vill, så länge du samarbetar.

Deep Rock Galactic är helt enkelt det coolaste co-op FPS-spelet som släpptes till Steam 2020 och definitivt bland de bästa indiespelen vi har spelat i år.

Owlboy

Bästa indiespel - Owlboy (Image credit: D-Pad Studio)

Det tog över nio år att göra, men Owlboy var definitivt värd all väntan. Det släpptes ursprungligen till PC och släpptes i slutet av 2016, men nu finns det här mästerverket även tillgängligt att uppleva på Mac och Linux. Det finns till och med en version för Nintendo Switch! Owlboy handlar om en ras av ugglemänniskor som kallas, tja, Owls. Av dem får du spela som Otis, en Own som kritiseras av sin mentor för sina odugliga flygfärdigheter.

I spelet förstörs Otis by av pirater som tydligt är i en konflikt med ugglorna. Som ett resultat av detta, måste Otis samarbeta med en rad olika bybor för att göra sig av med fienderna. När det är dags för bosskamper, måste du hantera dina allierade på rätt sätt, då varje karaktär har sin egen uppsättning av färdigheter och matchar olika bra med andra. Om du någonsin spelat och tyckte om Kid Icarus, är detta ett perfekt spel för dig. Om inte, bör du prova på det ändå.

Gone Home

Bästa indiespel - Gone Home (Image credit: Fullbright)

Gone Home liknar The Stanley Parable och faller in i den inofficiellt märkta "walking simulator"-genren. Även om spelet har samma smarta och filosofiska inslag som Stanley Parable, lägger detta ett lite tyngre fokus på svåra realiteter istället för lätt humor.

Efter att du anlänt till ditt barndomshem efter ett utlandsbesök, får du spela som den 21 år gamla Kaitlin Greenbrair som möts av ett tomt hus. Själva gameplay går ut på att söka igenom huset och läsa anteckningar för att ta reda på vart din familj är, men själva handlingen är oerhört gripande och övertygande, så länge du har ett öppet sinne. Trots att det gått några år sedan det släpptes, står Gone Home fortfarande ut som ett av de bästa indiespelen som finns.

The Kerbal Space Program

Bästa indiespel - The Kerbal Space Program (Image credit: Squad)

Det är bara SpaceChem som lyckats blanda utbildning med underhållning lika framgångsrikt som The Kerbal Space Program. Spelet är enkelt och går ut på att du ska designa och bygga rymdfarkoster för att ta Kerbals "to the Mun and beyond".

Dess fokus på verklig fysik betyder att du kommer härma NASA när det kommer till att bygga flerstegsraketer, rymdstationer och utforska Kerbals underliga universum på EVA:s, innan du återvänder med dina upptäcker för att forska om Kerbal-planeten (om du lyckas lyfta från marken till att börja med). Det är ett enormt, komplext, utmanande och roligt spel som är roligt utan att kännas predikande.

Binding of Isaac

Bästa indiespel - Binding of Isaac (Image credit: Edmund McMillen)

Binding of Isaac är den exakta motsatsen till Kerbal Space Program och bjuder på en roguelike upplevelse av högsta klass. Det här spelet matchas bara av Nuclear Throne när det kommer till möjligheten att spela det om och om igen. Du spelar som en ung pojke som försöker döda sina förbannade syskon, sin mamma och eventuellt djävulen själv. Detta ska han göra med hjälp av sina tårar, som han skjuter från sina ögon, såklart.

Det finns hundratals olika modifierare att upptäcka, ett oändligt antal slumpmässigt genererade banor och hemligheter av alla slag. Isaac är en oerhört mörk version av utforskningsmodellen som introducerades av Spelunky.

Undertale

Bästa indiespel - Undertale (Image credit: GameMaker Studio)

Även om du skulle känna dig tveksam över pixelkonst-grafiken, är Undertale inte ett spel som hör hemma på Super Nintendo. Undertale är ett spel där dina val har en enorm inverkan på spelets handling och hur berättelsen sedan fortsätter i New Game Plus.

När du spelar Undertale kommer du snabbt att inse hur mycket frihet spelet ger dig. Trots många geniala och intensiva bosskamper, kan du ta dig igenom det cirka nio timmar långa spelet som en komplett pacifist. Om du sedan väljer att spela igenom spelet en andra gång, kommer du bära vikten av dina handlingar från din tidigare omgång. Nu finns Undertale även ute till Nintendo Switch, så du kan ta med dig detta mästerverk vart du än går.

Inside

Bästa indiespel - Inside (Image credit: Playdead)

Det här spelet kommer från utvecklaren Playdead och går att jämföra med dess föregångare Limbo, men lägger till ett extra lager av djup som väcker många frågor och funderingar. Detta är framför allt ett resultat av en otydlig handling, som återigen kretsar runt en namnlös pojke. I Inside spelar du som en pojke som flyr från en grupp av män som genast kommer att döda dig, om du misslyckas med att hålla dig borta från dem.

Det är inte klart exakt varför pojken flyr från dessa män eller varför du ens bör bry dig, då du inte ens vet vem pojken är. Inside kommer att lämna dig med många obesvarade frågor. Den dystra, livlösa stämningen i Inside är mer än värt priset du får betala. Dess minimalistiska konststil är i en klass för sig. Det i tillägg med att det är riktigt roligt att spela och fyller dig med nyfikenhet, är Inside ett av de bästa indiespelen du kan köpa.

Stardew Valley

Bästa indiespel - Stardew Valley (Image credit: Eric Barone)

Stardew Valley utvecklades helt och hållet av Eric Barone, som är en teknisk prestation i sig. Om du någonsin spelat Harvest Moon, kommer du redan att vara bekant med Stardew Valley, då de är väldigt lika. Stardew Valley är en beroendeframkallade jordbrukssimulator, där du får interagera med byborna till den punkt där du bokstavligen kan gifta dig med dem.

Stardew Valley handlar dock inte bara om jordbruk, utan även en massa andra saker. Du kan till exempel fiska, laga mat, tillverka saker eller utforska slumpmässigt genererade grottor för att leta efter mineraler, föremål och för att slåss mot monster. Ha dock i åtanke att din karaktärs energi och hälsa inte är oändlig, så se till att vila och äta för att undvika utmattning.

Om du skulle svimma av utmattning, förlorar du pengar och föremål du arbetat hårt för att samla. Stardew Valley kommer garanterat att göra dig beroende och få dig att spela i timmar åt gången.

Night in the Woods

Bästa indiespel - Night in the Woods (Image credit: Infinite Fall)

Från den kanadensiska spelutvecklaren Alec Holowka, skaparen av den prisbelöna Aquaria (som också finns med på denna lista) och den oberoende animatören Scott Benson, kommer Night in the Woods. Det är ett side-scrolling äventyrsspel som handlar om den 20-åriga huvudrollen vid namn Mae, som hoppar av college för att flytta tillbaka med sina föräldrar.

Handlingen fokuserar till stor del på dialogval och minispel som sätter en snurr på vardagliga uppgifter, som att bära upp lådor för trapporna och äta piroger. Night in the Woods låter dig uppleva medelklassen i Amerika genom ögonen av en katt och nästan varenda interaktion i spelet kommer att få dig att skratta högt. Det kommer dessutom att släppas till Nintendo Switch, så du kan spela det överallt.

Hollow Knight

Bästa indiespel - Hollow Knight (Image credit: Team Cherry)

Om du är ett fan av den senaste vågen av spel som inspirerats av Dark Souls, kommer du garanterat att älska Hollow Knight. Du får spela som Hollow Knight och leda karaktären genom mörka men vackra landskap och ta dig an bossar och andra svåra utmaningar. Till skillnad från Dark Souls, är det inte helt klart vad ditt mål är, då handlingen är avsiktligt difus.

Likheterna med Dark Souls sträcker dig dessutom längre, då det har samma "tuffa men rättvisa" filosofi, där spelet blir så svårt som du gör det. Du kan övervinna allt, så länge du har tålamod och lär dig från dina misstag.

Hollow Knight hämtar inspiration från Dark Souls och applicerar det på en MetroidVania, med all side-scrolling och alla uppgraderingar du kan önska dig. Det går till och med att spela på Nintendo Switch nu.

Dead Cells

Bästa indiespel - Dead Cells (Image credit: Motion Twin)

Om du letar efter ett spel som är lika oförlåtande som det är roligt, är Dead Cells spelet för dig. Det hämtar inspiration från så många ställen, från MetroidVania till Dark Souls, för att skapa ett unikt actionspel som verkligen testar dina gränser.

Varje gång du spelar det här spelet, kommer det att vara annorlunda. Trots att du förlorar lite framsteg varje gång du dör (och du kommer att dö mycket), blir det här spelet mer och mer givande då du blir van med det komplexa och varierande stridssystemet. I den senaste utgåvan av spelet får du tillgång till över 90 olika vapen, färdigheter och förmågor som låter dig skräddarsy din spelupplevelse precis som du vill.

Vad du än gör, bli inte avskräckt om du misslyckas. Försök bara igen. Dead Cells belönar dig inte förrän mot slutet, något som gör det till ett av de bästa indiespelen under 2019.

Deliver Us the Moon

Bästa indiespel - Deliver Us the Moon (Image credit: KeokeN Interactive)

Om du ofta fantiserar om att förhindra katastrofala världsförödande händelser, är Deliver Us the Moon det bästa indiespelet för dig. Det släpptes i slutet av 2018 och det apokalyptiska sci-fi-spelet låter dig spela som hjälten som räddar mänskligheten från utrotning. Du spelar som en ensam astronaut som skickas iväg på ett kritiskt räddningsuppdrag till månen för att ta reda på vad som hände med en gruvanläggning där.

Det här spelet av KeokeN Interactive är ett äventyrsspel, snarare än ett actionspel, något som innebär att du kommer att leta efter ledtrådar, navigera dig fram genom övergivna anläggningar och lösa pussel för att ta reda på exakt vad som hände. Om resan skulle kännas ensam behöver du inte oroa dig, då du har din pålitliga robot ASE, vid din sida hela vägen.

Deliver Us the Moon har dessutom fått en ny uppdatering som ger det stöd för strålspårning. Detta ger spelet strålspårningseffekter som skuggor och reflektioner.

Dwarf Fortress

Bästa indiespel - Dwarf Fortress (Image credit: Dwarf Fortress)

Dwarf Fortress är sin alldeles egna genre, sin alldeles egna industri. Det här är ett spel som, innan du ens satt din fot i det, har genererat hela sin geografi, mytologi och historia i dess enorma värld. Sedan håller det koll på varenda dvärg du styr i minsta lilla detalj.

Din uppgift är att hålla dvärgarna vid liv under tiden de arbetar i sitt underjordiska rike. Detta är ingen enkel uppgift, då monster, vansinne och svält hotar dem varje steg längs vägen - och dvärgar gräver alltid för djupt..

Super Meat Boy

Bästa indiespel - Super Meat Boy (Image credit: Team Meat)

Spring. Hoppa. Dö. Upprepa. Det är en snabb beskrivning på vad du kommer att göra i Super Meat Boy, som är ett beroendeframkallade 2D plattformsspel. Det kommer att spillas litervis av blod, då spelets hjälte hoppar över dödliga fall, snurrande sågar och vandrande motorsågar i ett försök att rädda sin flickvän Bandage Girl från den ondskefulla Dr Foetus.

Spelet bjuder på svåra kontroller, gott om humor och färgglad grafik. Super Meat Boy släpptes till PS4 och Vita förra året och är även på väg till Nintendo Switch.

Limbo

Bästa indiespel - Limbo (Image credit: Playdead, Double Eleven)

Det kanske inte är det senaste spelet från PlayDead, men Limbo är tidlöst. Trots att det gått fem år sedan det släpptes, påverkar spelets handling oss fortfarande. Du spelar som The Boy, som är ett barn med glödande ögon som kastas in i Limbo för att hitta sin syster. Du måste hitta din väg fram genom en dyster och farlig värld full av fientliga siluetter, enorma spindlar och dödliga gravitationsfält. Du kommer att bli tvungen att tänka snabbt och ha perfekt tajming i dina rörelser för att överleva.

Limbo är dock mycket mer än ett vanligt plattformsspel. Det är en upplevelse som kommer att få dig att fundera över livets mening. Det är djupt och absorberade och är ett indiespel som alla borde ta sig tid att spela.

Towerfall: Ascension

Bästa indiespel - Towerfall: Ascension (Image credit: Matt Makes Games)

Om du är sugen på ett multiplayer bågskyttespel i retrostil (blir inte alla det någon gång?) är TowerFall: Ascension ditt bästa val. Det är ett snabbt, frenetiskt och spännande spel i ett hardcoreläge. Spelets mekaniker är enkla: Skjut pilar på fiender eller hoppa på deras huvuden för att överleva tills rundan är slut.

Pilar som inte träffar sina mål fastnar i väggarna, något som skapar intensiva scenarier när du måste ta dig genom banan och undvika fiender för att plocka upp dem igen. Därför är det en bra idé att öva på att skjuta tills du är lika skicklig som Robin Hood. Ascension upplevs bäst tillsammans med vänner i ett lokalt flerspelarläge och ger något av en Super Smash Bros känsla i de mest intensiva stunderna.

Celeste

Bästa indiespel - Celeste (Image credit: Matt Makes Games)

Det är inte ofta som ett plattformsspel lyckas balansera utmanande och engagerande gameplay med en emotionell och tankeväckande handling, men Celeste lyckas med detta. Spelet kommer från utvecklarna av Towerfall och följer Madeline, som är en ung flicka som bestämmer sig för att ta tag i sina psykiska problem genom att klättra till toppen av det mystiska Celeste Mountain. På sin väg dit, lär hon sig inte bara om berget, men även om sig själv i en hjärtvärmande process.

Denna klassiker kombinerar hopp-, klätter- och dashkontroller med en serie av plattformsutmaningar på 700 olika unika skärmar. Om det skulle kännas för enkelt, kan du även låsa upp sidokapitel längs vägen, som är designade enbart för de skickligaste och modigaste spelarna. Du behöver inte heller oroa dig över att vänta en evighet mellan varje respawn, då Celeste hämtar tillbaka dig från graven omedelbart. Det är ett välkommet inslag, speciellt med tanke på de vanligtvis sega laddningsskärmarna.

Satisfactory

Bästa indiespel - Satisfactory (Image credit: Coffee Stain Studios)

Har du någonsin velat landa på en främmande planet och bygga en fabrik? Ja, det är kanske en udda idé, men vi lovar att den funkar i Satisfactory. Du kommer att landa på en av tre planeter med olika svårighetsgrad, där du kommer få i uppgift att bygga och automatisera en fabrik för att exploatera världen runtom dig.

Själva idén kanske inte låter så spännande, men att kunna utforska dessa vackra världar i förstaperson medan du samlar material och slåss mot fientligt djurliv, gör det hela mycket mer spännande. Finns det dessutom något som slår att luta sig tillbaka och beundra något du arbetat riktigt hårt för?

Satisfactory är för närvarande i Early Access och finns bara tillgängligt via Epic Games Store, men om det inte spelar någon roll för dig, kommer du garanterat att få ut några timmar underhållning av det.

Nidhogg 2

Bästa indiespel - Nidhogg 2 (Image credit: Messhof Games)

Efter den otroliga framgången som det ursprungliga Nidhogg fick, är det tråkigt att se att uppföljaren inte blev i närheten så populär. Trots det (och sin kontroversiella konststil) bjuder Nidhogg 2 på en finslipad och vacker grafik som inte ens den första versionen kan konkurrera med. Stillbilder gör inte riktigt spelet rättvisa. Det är ändå det där roliga och beroendeframkallande lokala multiplayer spelet som gör Nidhogg till, ja, Nidhogg. Vid varje respawn får du dessutom ett av fyra unika vapen som bara gör utmaningarna ännu bättre.

The Witness

Bästa indiespel - The Witness (Image credit: Jonathan Blow, Thekla Inc.)

Den omtyckta indiedesignern Jon Blows uppföljare till Braid kan verka som ett helt annat äventyr, då det är 3D och allt, men de två spelen är mer lika än vad du kanske tror. The Witness är ytterligare ett pusselspel som berättar en intressant historia genom sina pussel.

Det här pusselspelet utspelar sig i en lika impressionistisk (och starkt Myst-inspirerad) värld, men dess handling är mycket mer nyanserad och mystisk än Blows tidigare titel. Nästan överallt du vaknar på ön (eller under den) finns det en ledtråd om hur du kom till ön och varför du är där.

Transistor

Bästa indiespel - Transistor (Image credit: Supergiant Games, Confetti Inc.)

Missförstå oss inte, vi tyckte om Bastion, men Transistor är ändå SuperGiant Games bästa spel hittills. Mycket av det har att göra med de action- och turbaserade RPG-inslagen som ingår i dess cyberpunklika landskap. I en klassisk SuperGiant-anda, kompletteras dessutom dessa mekaniker med en vacker konststil och en musik som är så oförglömlig att du till och med kommer att vilja köpa ljudspåren.

När det kommer till själva handlingen är den inte jättevarierad. Transistors huvudkaraktär heter Red och är en berömd sångare i staden Cloudbank. Hon har blivit attackerad av en grupp onda robotar som kallar sig själva för Process och som styrs av en annan grupp som kallas Camerata. På sin resa hittar hon Transistor, som är ett mystiskt svärd med en mansröst. Under spelets gång lär hon sig mer om honom och hur han kommer att förändra hennes värld.

Oxenfree

Bästa indiespel - Oxenfree (Image credit: Night School Studio)

Det är svårt att tro att Oxenfree kom ut innan den första säsongen av Stranger Things, men trots det har de två sammanträffande nog mycket gemensamt. Den 80-tals inspirerade syntmusiken är komponerad av Scntfc, som lyckas fånga känslan av sci-fi skräck på ett perfekt sätt. Själva spelet handlar om, du gissade det, en grupp tonåringar som är fast på en ö.

Handlingen bjuder på en grupp unika karaktärer, framför allt huvudkaraktären Alex, tillsammans med hennes vän Ren, hennes nyfunna styvbror Jonas, hennes avlidna bror Michaels exflickvän Clarissa och hennes bästa vän Nona (som Ren är kär i).

Handlingen utspelar sig via dialoger, som liknar Life is Strange eller moderna Telltale-spel och har fem olika slut beroende på dina val under spelets gång.

Firewatch

Bästa indiespel - Firewatch (Image credit: Campo Santo)

Att utforska en surrealistisk vildmark kan kännas som något av en trend inom gaming idag och utvecklarens Campo Santos debut följer den. Spelet utspelar sig i Wyomings vildmark 1989 och du spelar som Henry som arbetar som en brandutkik, som befinner sig alldeles ensam i skogen efter att ha utforskat något märkligt i fjärran.

Det är bortsett från din partner, Delilah, som befinner sig i den andra änden på en walkie-talkie. Hon är din enda form av kontakt när du utforskar vildmarken. Kommer du att ta dig tillbaka vid liv? Kommer dina beslut att hjälpa eller skada förhållandet med din enda livlina ute i världen? Du behöver inte oroa dig över de frågorna riktigt än, passa på att njuta av det vackra landskapet bara!

Rust

Bästa indiespel - Rust (Image credit: Facepunch Studios)

Rust är en av de mest framgångsrika indietitlarna på den senaste tiden. I slutet av 2015 hade spelet sålts i mer än 3 miljoner kopior, något som är riktigt bra med tanke på att det inte ens är klart. Spelet har varit på Steams Early Access-lista sedan dess lansering i december 2013.

Trots det verkar det som att vissa inte kan få nog av den Day Z-inspirerade överlevnadssimulatorn. I spelet blir du tvungen att använda ditt förnuft för att överleva i den tuffa öppna världen och du börjar nästan helt tomhänt. Efter att du samlat resurser som krävs för att bygga ett hus och vapen för att avvärja angripare (andra spelare online, med andra ord), blir Rust allt mer intensivt då du måste försvara din växande bas - eller försöka attackera andras.

Overcooked 2

Bästa indiespel - Overcooked 2 (Image credit: Ghost Town Games)

Alla som tyckte om det ursprungliga Overcooked kommer inte att bli besvikna av uppföljaren till det kaotiska samarbetsspelet från den brittiska indiespelsutvecklaren Team17.

Den här gången är din uppgift att besegra "Un-Bread" (Zombie bakverk) som tagit över Onion Kingdom, genom att bemästra sprillans nya recept som sushi, pizza och hamburgare i ett allt mer kaotiskt kök tillsammans med upp till tre andra spelare.

För att lägga till ytterligare lite kaos i smeten, kommer du behöva hantera andra hinder som bränder, kollapsande golv och störande förbipasserande, samtidigt som du måste få ut dina beställningar i tid.

Saker och ting blir riktigt komplicerat snabbt och förhållanden och vänskaper kommer att sättas på test, när ni måste samarbeta för att få ut alla beställningar i tid. Det här är ett riktigt roligt och utmanande co-op-spel.

SCUM

Bästa indiespel - Scum (Image credit: Gamepires)

Ännu ett överlevnadsspel. SCUM hämtar inspiration från tidigare titlar som Rust och PlayerUnknown's Battlegrounds och kombinerar dem på ett imponerande sätt. Trots att spelet fortfarande är i Early Access, erbjuder det en unik tvist - där du måste hantera den intensiva spelstilen av Battle Royale-spel med den långsamma spelstilen av en överlevnadssimulator.

SCUM fokuserar dock till stor del på simulatorinslagen. Om du förväntar dig många intensiva strider, kommer du att tröttna fort, men om du däremot har en förkärlek till simulatorspel med invecklade system finns det mycket att tycka om här.

Ha dock i åtanke att spelet är i Early Access, så förvänta dig inte någon finslipad spelupplevelse. Utvecklaren Croteam har dock lovat att lägga till mer funktioner med tiden och eftersom de får stöd av Devolver, kan du nästan lita på att det här spelet kommer att växa och bli till något riktigt bra.

Return of the Obra Dinn

Bästa indiespel - Return of the Obra Dinn (Image credit: Lucas Pope)

Då och då dyker det upp ett spel som lyckas kombinera konststil, gameplay och handling på ett perfekt sätt, där allt liksom bara känns rätt. De bästa indiespelen är de som är bäst på just detta och Return of the Obra Dinn är ett utmärkt exempel. Det är ett mysterium som äger rum på ett övergivet skepp och din uppgift är att ta reda på hur skeppets besättning dog, försvann eller värre.

Hela spelet har en gammaldags stil som, kombinerat med de enkla kontrollerna och handlingen, får det att kännas som ett nostalgiskt äventyr. Via inställningarna får du välja vilken typ av bildskärm du vill emulera. Vi valde ett gammaldags Macintosh-alternativ, något som bör ge dig en uppfattning om vilken typ av retrokänsla spelet kan bjuda på.

Return of the Obra Dinn som kräver kritiskt tänkande, utforskning och massor av läsning. Om allt detta låter lockande för dig och om du tycker om retrostilen, kommer du älska det här spelet, då det är ett av de bästa indiespelen som finns.

Parkitect

Bästa indiespel - Parkitect (Image credit: Texel Raptor)

Om du är som oss, har du spenderat hundratals timmar med att spela Roller Coaster Tycoon under din barndom. Trots att det har kommit många nya nöjesparkssimulatorer sedan dess, har de aldrig riktigt lyckats på samma sätt.

Fram tills nu.

Parkitect är det närmaste vi kommit till de tidiga nöjesparkssimulatorerna och vi älskar det. Allt från konststilen till den realistiska simulatorn och integrationen med Steam Workshop, gör Parkitect till ett av de bästa indiespel som 2019 har att erbjuda.

Flower

Bästa indiespel - Flower (Image credit: Annapurina Interactive)

Thatgamecompany har legat bakom några av de bästa indiespelen på marknaden under flera års tid nu, men de flesta av dem har varit exklusiva för PlayStation. Ett av dem var Flower, som fungerade som en slags föregångare till det omtyckta spelet Journey. I Flower får du kontrollera ett blomblad som svävar genom vinden.

Du kommer att aktivera olika färger av blomsterbäddar för att påverka miljön runom dig, något som även ger dig olika färger på blombladet du kontrollerar, tills du har ett långt spår av färg som svävar i vinden. Det är en otroligt avslappnande och kreativ upplevelse, som också ger dig en inblick i den industriella världen vi alla befinner oss i. Tro oss, det är verkligen värt ett försök, då det är ett de bästa indiespelen någonsin.