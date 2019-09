Bekräftat: GoPro Hero 8 Black lanseras nästa vecka

GoPro brukar vanligtvis tillkännage sina nya produkter i september, men i år verkar tillverkaren av actionkameror ha skjutit fram planeringen något, då de precis hintat om ett tillkännagivande den 1 oktober.

I en kort video som laddades upp på GoPro-hemsidan samt företagets Twitter- och Instagram-konton, visar ett gäng klipp upp vad som verkar vara nästa generation av GoPro-kameror.

De som är uppmärksamma kommer lägga märke till att klippen verkar komma från minst två olika kameror i videon - eventuellt flaggskeppet GoPro Hero8 Black och en 360-graders kamera som troligen är GoPro Max (en efterföljare till den numera två år gamla GoPro Fusion).

GoPro har också skapat en sida på YouTube där lanseringsevenemanget kommer att streamas live, så fans kan ställa in en påminnelse om de vill titta när de nya kamerorna äntligen presenteras. YouTube kommer att justeras automatiskt till din lokala tidszon.

GoPro avslöjade inte några specifikationer för den nya serien i videon, men det går snack om att Hero 8 Black kommer att kunna spela in i 4K-upplösningar och upp till 120 bilder per sekund, samt 1080p Full HD-videor med upp till 480 bilder per sekund. Om det är fallet, hade det varit möjligt att spela in några fantastiska videor i slowmotion, men nyare rykten tyder på att Hero 8 Black bara kommer att kunna spela in i 4K och 60 bilder per sekund. Den ska dock kunna spela in med 240 bilder per sekund, om upplösningen sänks till 1080p.

Läckta bilder har dessutom gett oss en glimt av möjliga tillbehör som är på väg till de nya kamerorna, som bland annat LED-ljus, en extern skärm och en mikrofon.

Det finns dock fortfarande mycket vi inte vet om den kommande serien, men vi kommer att se till att hålla dig uppdaterad så fort vi får reda på något mer.