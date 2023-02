REASONS TO AVOID

Om du har svårt att välja mellan GoPro Hero 11 Black (Öppnas i ny flik) och GoPro Hero 11 Black Mini (Öppnas i ny flik) har du hittat precis rätt, här är nämligen vår jämförelse av de två actionkamerorna. Vi tittar på skillnader och likheter, för- och nackdelar och jämför saker som skärmar, batterier ljud och mer. Förhoppningsvis kommer detta att göra det enklare att välja rätt actionkamera för just dig och dina behov.

GoPro Hero 11 Black är en av företagets allra senaste toppmodeller, medan GoPro Hero 11 Black är en lite mindre och billigare variant av flaggskeppet. Men mindre och billigare behöver nödvändigtvis inte betyda sämre, utan snarare att de två actionkamerorna är inriktade på två olika typer av användare. Läs vidare för att ta reda på alla skillnader och likheter mellan dem.

GoPro Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Priser

GoPro Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Skärmar

Den mindre Mini-modellen har bara en liten monokrom skärm

Behöver använda mobilen för olika videolägen på Mini

Hero 11 Black har färgpekskärmar

Den största uppoffringen som gjorts för den kompakta formfaktorn på Mini-modellen är uppenbart: den har ingen "riktig" skärm, medan standardmodellen GoPro Hero 11 Black liknar de tidigare två generationerna av actionkameror från företaget. Den har fullfärgsskärmar på både fram- och baksidan av kroppen, så du kan förhandsgranska ditt material oavsett vilket läge du spelar in i.

I stället för färgskärmarna får du en liten skärm upptill på Mini-modellen, bredvid avtryckaren. Den är monokromt och visar batterinivån, det aktuella läget och hur mycket film du kan spela in i läget innan ditt microSD-kort fylls.

På GoPro Hero 11 Black använder du pekskärmen för att välja mellan oika lägen. Mini-modellen cyklar genom ett väldigt begränsat urval av förinställningar med hjälp av lägesknappen på framsidan. För att komma åt övriga lägen behöver du använda GoPro Quik-appen på din mobil. Mini-modellen har stöd för nästan alla lägen som Hero 11 Black har - det är bara lite krångligare att komma åt dem. För övrigt är de två kamerorna ganska lika på hårdvarufronten. Båda kameror har en vattentålighet ned till 10 meter och den yttre skyddslinsen är avtagbar.

Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Stillbilder

Ingen stillbildskapacitet för den mindre Mini

Samma videokapacitet för båda modellerna

Inga alternativ för HDR-fotografering

Den avskalade designen på Mini har inte lett till ett lägre tak i dess videoinspelningar. De två actionkamerorna har samma 1/1,9-tums sensor, använder samma Hypersmooth 5.0-stabilisering och körs med GP2-processorn. Båda kan spela in 5,3K-videor med upp till 60 fps och 4K med upp till 120 fps.

Mini förlorar dock nästan alla färdigheter för stillbilder som finns tillgängliga i GoPro Hero 11 Black. Det finns inget exempelvis inget stillbildsläge överhuvudtaget, men du kan ändå ta stillbilder med 24,7 MP från videor när du spelar in med full 8:7-sensorvy. Mini-modellen förlorar alltså inte jättemycket på den fronten. Avsaknaden av ett ordentligt stillbildsläge utesluter dock HDR-fotografering, som har ett eget läge i GoPro Hero 11 Black.

GoPro Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Ljud

Båda modellerna har tre mikrofoner

Hero 11 Black kan spela in stereoljud

Mini har inget stöd för en 3,5 mm-adapterkabel

Båda dessa actionkameror har tre mikrofoner, men Hero 11 Black kan spela in stereoljud. GoPro Hero 11 Black Mini kan inte det, något som kanske beror på det begränsade avståndet mellan mikrofonerna eller hur de ser ut på insidan.

Det finns ingen mediamod för Hero 11 Black Mini heller. Detta är ett tillbehör som lägger till en shotgun-mikrofon och låter dig koppla in en mycket mikrofon med ett 3,5 mm-uttag. Mini-modellen har inte heller stöd för en 3,5 mm-adapter, som fungerar som en brygga mellan kamerans USB-C-port och en mikrofon.

Allt detta passar dock bra in med målgruppen för Hero 11 Black Mini bild. Det är en enkel actionkamera för dem som vill ha något simpelt och som inte vill krångla med sin teknik särskilt mycket. Om du verkligen skulle behöva ljud av högre kvalitet längre fram, kan du alltid spela in ljud separat och sedan synkronisera det med dina videor i ett redigeringsprogram.

GoPro Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Batteri

Mini-modellen har inget löstagbart batteri (så inga extra-batterier)

Exakta siffror för batteritid är inte tillgängliga ännu

Batteriet är kanske den mest kontroversiella delen av GoPro Hero 11 Black Mini. Den har nämligen ett ej löstagbart batteri. Du kan alltså inte köra på den vanliga lösningen med att packa med flera batterier för långa inspelningsdagar. Standardmodellen GoPro Hero 11 Black har ett löstagbart batteri i form av en Enduro-cell. Det är ett batteri på 1 720 mAh, jämfört med Mini-modellens kapacitet på 1 500 mAh. Trots att det kallas för ett "Enduro"-batteri ligger dess kapacitet någonstans mellan Hero 11 Black och det gamla GoPro-batteriet på 1 220 mAh som användes i modeller som Hero 8 Black.

Dessa skillnader i kapacitet spelar samtidigt mindre roll när man också räknar med skärmsituationen. Mini-modellen har endast en monokrom skärm att driva jämfört med de dubbla färgskärmarna på standardmodellen, vilket innebär en lägre batteriförbrukning för den mindre modellen. Enligt GoPro själva kan Hero 11 Black kan hålla i upp till 70 minuter av 4K60-videoinspelning, jämfört med 57 minuter på Hero 10 Black. Vi har ännu inga exakta siffror för Mini, men det skulle inte förvåna oss om de blir något lägre.

GoPro Hero 11 Black vs Hero 11 Black Mini: Omdöme

Vi tror att GoPro Hero 11 Black förmodligen kommer att vara ett bättre alternativ för de allra flesta typer av användare. Den lämpar sig bättre för blandade fotograferingsstilar – avslappnad vardagsanvändning, vloggar och även lite proffsigare typer av videor. Men om du däremot behöver en actionkamera för användning nästan uteslutande kopplad till en hjälm, eller något annat föremål som utesluter någon betydande användning av skärmen, är Mini-modellen helt perfekt. Den är lättare, mindre skrymmande och kommer att spela in video av samma kvalitet som standardmodellen GoPro Hero 11 Black. Tänk dock på batteriet innan du gör en beställning. Mini-modellen har nämligen ett batteri som inte går att ta bort, vilket är ett stort problem om du planerar att spela in mer än cirka 50 minuter per tillfälle. Med GoPro Hero 11 Black kan du packa med några extra batterier och helt enkelt byta ut dem när du får slut på batteri.

