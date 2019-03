Bästa resekameror 2019: här är kameran du ska ha med på semestern

Bästa resekameror 2019: Välkommen till TechRadars lista över de bästa kamerorna att ta med på semestern. Vi har testat marknadens bästa kameror och här är våra förslag till ditt nästa äventyr.

När man åker på semester vill man oftast ta många bilder för att skapa minnen att dela med familj och vänner. Kameran i smarttelefonen uppfyller kanske dina mest grundläggande krav, men klarar inte att ge dig perfekta bilder av hög kvalitet – objektivet på de flesta smarttelefoner klarar inte heller att zooma in på objekt från långa avstånd.

En bra zoom är otroligt viktigt, för du kommer inte veta vad du vill fotografera förrän du faktiskt reser bort och står där framför en fantastisk utsikt. Det kommer inte finnas tid för att se om din zoom är stark nog. Och förvänta dig inte att du bara kan digitalt zooma in på din smarttelefon – kvaliteten sjunker enormt.

Anledningen att ”resekameran” är så populär är för att den kombinerar det bästa av två världar. Den är precis som en kompaktkamera (knappast större än att de lätt får plats i din jackficka), men innehåller gigantiska 20x eller 30x zoomobjektiv. Det kommer kännas som att du bär runt på en vanlig kompaktkamera, men med mycket längre räckvidd för att fotografera alla spännande saker du träffar på.

Du kommer inte få samma höga kvalitet på dina bilder som du får med en vanlig systemkamera eller en kompakt systemkamera, eftersom det enda sättet att göra kameror med stor zoom så pass små att de får plats i fickan är att använda en mindre sensor. Men bildkvaliteten är fortfarande tillräckligt bra för att du ska kunna skapa perfekta semesterminnen som du kan dela med vänner och familj. Vissa kameramodeller har nu större sensorer för en ännu bättre bildkvalitet.

Om du inte är helt säker på vilken sorts kamera du behöver, kolla in vår steg-för-steg guide: Vilken kamera ska jag köpa?

Om du kommer vara mycket vid poolen eller på stranden vill du kanske ha en mer tålig kamera. Ta isåfall en titt på våra guider för bästa vattentåliga kameror och bästa actionkameror.

Men letar du bara efter en vanlig, enkel kamera att ta med på semestern, som tar fantastiska bilder, passar i din ficka och är enkel att använda, stanna kvar på den här sidan och läs, för här är vår lista på de bästa resekamerorna du kan köpa just nu.

Typ: Kompakt | Sensortyp: 1-tums typ CMOS | Upplösning: 20,1 MP | Objektiv: 24-70 mm, f/1,8-2,8 | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar skärm, 1 229 000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/entusiast

Stor och bra sensor

Inbyggd EVF

Begränsad zoom

Ingen peksärm

Innan vi börjar lista de allra bästa resekamerorna vill vi lyfta fram ett alternativ som kanske inte platsar perfekt i kategorin, men som fortfarande är värd att överväga. RX100 III från Sony har nu ett par år på nacken men såldes ursprungligen för nästan 10 000 kr, men med nya modeller på marknaden (inklusive RX100 VI nedan) har den tappat rejält i pris och går nu att få tag på för under 5 000 kr. Nackdelar? Tja, zoomen har ganska kort omfång jämfört med konkurrenterna på listan här, men annars finns det mycket att tycka om. Det finns en anständig 20,1 MP 1-tums sensor, och även om zoomomfånget är ganska kort har det en snabb maximal bländare på f/1,8-2,8. Det finns också en pop-up elektronisk sökare och 4K-video, och kameran är byggd i premium-material. Om zoomen inte blir ett problem för dig är detta verkligen ett alternativ att överväga.

Läs vår recension av Sony Cyber-shot RX100 III

Typ: Kompakt | Sensortyp: 1-tums typ CMOS | Upplösning: 20,1 MP | Objektiv: 24-360 mm, f/3.3-6.4 | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum touchskärm, 1.240.000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/entusiaster

Stor sensor på 1 tum

Helt okej 15x zoom

EVF:en känns fortfarande lite trång

Dyr

När nu nya högklassiga kompaktkameror, som den fantastiska Sony Cyber-shot RX100 V stjäl uppmärksamhet från de kompakta resekamerorna, så har Panasonics svar varit att låta kameran vara i ungefär samma storlek som sin tidigare TZ-serie men har samtidigt klämt in en mycket större sensor. Vi såg detta med Lumix TZ100, och Panasonic fortsatte trenden med nya Lumix TZ200. Den fysiskt större sensorn ger mycket bättre bildkvalitet, men nackdelen är att zoom-ration inte är lika omfattande som andra. Med det sagt, TZ200 har ändå en mångsidig 15x zoom, och det finns även en användbar inbyggd elektronisk sökare. Inte bara det, det finns även 4K videoinspelning och Panasonics 4K Fotoläge för att hjälpa dig att ta 8 megapixelbilder under filningen. Den bästa resekompaktkameran som finns tillgänglig, men lite dyr.

Läs hela vår recension av Panasonic Lumix TZ200

Sensor: 1 tum, 20.1 MP | Objektiv: 25-250 mm, f/2.8-5.9 | Skärm: 3.0 tum touchskärm, 1,040K punkter | Sökare: EVF | Serieläge: 10fps | Filmer: 4K | Användarnivå: Nybörjare/mellan

1 tums sensor

4K-videoinspelning

Begränsad 10x zoom

Lurig bakre display

Fram till dess att Lumix TZ200 dök upp, var Lumix TZ100 vårt förstahandsval som resekompaktkamera. Precis som sin efterträdare har TZ100 en stor 1,0-tums sensor med anständiga 20,1 MP upplösning, men 10x zoom är en av de kortaste på marknaden. Låt inte det avskräcka dig, eftersom TZ100 är en lysande kamera med inbyggd elektronisk sökare, stor pekskärm, 4K-video, Wi-Fi-bildöverföring och lättanvända kontroller. Det finns också mer avancerade manuella funktioner, inklusive raw capture för dem som gillar att redigera sina bilder vid ett senare tillfälle. Detta är en kraftfull resekompakt som nu fått ett ännu mer frestande pris.

Läs hela vår recension av Lumix TZ100

Sensor: 1 tum, 20,1 MP | Objektiv: 24-70 mm, f/1.8-2.8 | Skärm: 3 tums utvikbar skärm, 1.228.800 punkter | Sökare: elektronisk | Max. antal bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Användarnivå: video/avancerad

Snabb prestanda med AF

EVF med högkvalité

Zoom-ration kan inte konkurrera med andra

Väldigt dyr

Sony revolutionerade marknaden för kompaktkameror i premiumklassen med sin första RX100 då det var en kamera i fickformat med en stor sensor på 1 tum. Tack vare de ganska blygsamma zoomobjektiven hos tidigare modeller har de inte riktigt sett sig själva som resekameror. Det förändrades när RX100 VI kom, som har ett helt okej objektiv på 24-200 mm zoom, och en imponerande snabb bländare. På toppen av detta så har RX100 VI ett vackert (om inte komplext) autofokussystem, förmågan att ta 24 bilder per sekund och avancerad 4K videoinspelning. Den kan vara lite krånglig att använda, och är dyr, men det finns definitivt inget annat som kan sänka denna när det kommer till prestanda.

Läs hela vår recension av Sony Cyber-shot RX100 VI

