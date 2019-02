Bästa digitalkameran 2019: 10 modeller som slår alla andra

Vilken är den bästa kameran? Okej, vi kan erkänna att det är en omöjlig fråga att besvara. Den bästa kameran för en professionell fotograf är miljontals mil ifrån den bästa kameran för en actionfilmare eller en nybörjare.

Men om du vill veta vilka vi tycker är de tio bästa kamerorna som du kan köpa just nu – oavsett användarnivå eller prisnivå – så fortsätt läsa.

Vad vi har gjort är att välja ut vad vi tycker är de allra bästa kamerorna inom respektive användningsområde. Utifrån sina fantastiska funktioner och specifikationer, utifrån det värde de erbjuder eller för att de bara är bra på vad de är tänkta att göra.

Med denna artikel har vi löst en uppgift som egentligen är omöjlig. Den bästa kameran för en professionell fotograf är långt ifrån den bästa kameran för en sportentusiast. Därför har vi valt att plocka ut våra favoriter från olika områden. De har de bästa funktionerna och specifikationerna, är mycket prisvärda och gör exakt det man förväntar sig på ett fantastiskt sätt.

Alla dessa kameror har använts och blivit testade av oss, så om du vill veta mer om dem eller kanske se några exempelbilder så kan du klicka på länkarna för att läsa de fulla recensionerna (som är på engelska).

Vi ska också förklara begreppen som dyker upp och förklara skillnaderna mellan de olika kameratyperna, men om du behöver mer hjälp för att bestämma dig för vilken slags kamera du ska köpa kan du få hjälp från vår internationella kameraguide: Vilken kamera ska jag köpa?

Har du däremot redan full översikt över vad du vill ha kan du istället gå direkt till en av våra mer specifika topplistor:

De bästa kamerorna 2019

1. Nikon Z6

Nikons spegellösa fullformatskamera är en triumf

Typ: Spegellös systemkamera | Sensorstorlek: Fullformat CMOS | Upplösning: 24,5 MP | Objektiv: Nikon Z mount | Sökare: EVF | Skärm: 3,2 tum vinklingsbar pekskärm, 2 100 000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: mellan/avancerad

Högupplöst EVF

Användarvänlig

XQD-kort har begränsad support

Begränsad buffert

Vårt förstahandsval av de spegellösa systemkamerorna var till nyligen den briljanta Alpha A7 III från Sony, men med Nikons nya Z6 har vi fått en ny kung på tronen. Nikon kom sent till den spegellösa fullformatsfesten, men väntan har varit värt det. Z6 lanserades samtidigt som syskonet Z7 med 45,7 MP, och Z6 svår att slå för priset och erbjuder en fantastisk blandning av funktioner och prestanda som gör det till ett utmärkt val för entusiasten eller proffsfotografen som behöver ett ytterligare kamerahus. Fullformatssensorn på 24,5 MP är utmärkt, medan 273-punkts AF-systemet (visserligen inte så sofistikerat som 693-punkts AF i A7 III) och 12-bitars seribildsfotografering, betyder att du aldrig kommer missa en bild. Användarvänligheten är också på topp, medan den stora och ljusa elektroniska sökaren är en glädje att använda. Excellent.

2. Nikon D850

Kameran som kombinerar hög upplösning och hög hastighet

Typ: Systemkamera | Sensorstorlek: Fullformat CMOS | Upplösning: 45,7MP | Objektiv: Nikon F mount | Sökare: optisk | Skärm: 3,2 tum utvikbar touchskärm, 2.359.000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Användarnivå: mellan/avancerad

Vacker bildkvalitet

Fantastiskt prestation

Trög autofokus i Live View

Kopplad SnapBridge-funktion

Priset är högt, men om du är på jakt efter den bästa kameran som kan köpas just nu är Nikons D850 ett självklart val. Den fantastiska sensorn med fullt format på 45,7MP ger en helt otrolig bildkvalitet, men det är bara halva historien. Tack vare ett sofistikerat 153-punkts autofokussystem och upp till 9 bilder per sekund i serieläge (med batterigrepp) passar D850 lika bra för att fotografera sport och djurliv som landskap och porträtt. Nikon D850 kan helt klart vara den mest allsidiga kameran vi har testat någonsin.

3. Fujifilm X100F

Klassisk design gör denna till den perfekta kompaktkameran för entusiaster.

Typ: kompakt toppmodell | Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,3MP | Objektiv: 23 mm f/2 | Skärm: 3 tums, 1.040.000 punkter | Sökare: hybrid | Max. antal bilder per sekund: 8 | Video: 1080p | Användarnivå: avancerad

Hybridsökare

Fantastisk bildkvalitet

ISO-hjulet är inte särskilt praktisk

Endast 1080p-video

X100F är både vacker att se på och att använda, men den passar inte för alla. Den är en relativt stor kompaktkamera i retrostil med ett låst objektiv på 23 mm och f/2.0. Den är utformad för fotografer som saknar tyngden och de manuella kontrollerna på de gamla kamerorna, till exempel de traditionella 35 mm-kamerorna. X100F är också relativt specialiserad och de flesta kommer förmodligen vilja ha andra kameror vid sidan om. Inte minst är den lite väl dyr, men samtidig ger den dig också en helt unik fotoupplevelse.

4. Nikon D3500

Den bästa systemkameran för nybörjare är inte den dyraste

Typ: Systemkamera | Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2MP | Objektiv: Nikon F mount (DX) | Sökare: optisk | Skärm: 3 tums, 921 000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: nybörjare

Bra bildkvalitet

Guideläge

Låst skärm

Ingen touchskärm

Vårt toppval när det gäller systemkameror på instegsnivå är Nikon D3500. Även om den har en hel del funktioner som är samma som på D3400, innehåller uppgraderingarna till D3500 en ny 24,2 MP-sensor, bättre batteritid (till svindlande 1 550 bilder) och raffinerade kontroller på kamerahuset. D3500 är en bra kamera att köpa om det är första gången du skaffar en systemkamera, med den smarta användarguiden som är ett användbart inlärningsverktyg vilken ger realtidsförklaringar om viktiga funktioner. Det finns ingen pekskärm, men annars är detta vår favorit bland de billigare systemkamerorna just nu.

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Toppprestanda i en liten förpackning

Typ: Spegellös | Sensortyp: Micro 4/3 | Upplösning: 16,1MP | Objektiv: Micro 4/3 | Skärm: 3 tums utvikbar touchskärm, 1.370.000 punkter | Sökare: elektronisk | Max. antal bilder per sekund: 8.6 | Video: 4K | Användarnivå: nybörjare/avancerad

Kompakta propositioner

Bildstabilisering

Mindre sensor än många andra

Batteritiden kunde varit bättre

De flesta av specifikationerna till OM-D E-M10 Mark II har fått små uppdateringar jämfört med Mark II, men Olympus har finputsat och justerat en av denna klassens bästa kameror så den har blivit ett bättre alternativ för både nybörjare och entusiaster. Några vill nog anmärka på att micro 4/3-sensorn är en svaghet (den har hälften av området jämfört med APS-C), men effekten på bildkvaliteten är minimal och det gör också att objektiven blir lika kompakta och lätta som själva kameran. Tillsammans får du 5-axlig bildstabilisering, en okomplicerad elektronisk sökare, imponerande snabbt serieläge (med 8,6 bilder per sekund) och 4K-video. E-M10 Mark III är absolut ingen lek och på alla sätt en seriös kamera.

6. Panasonic Lumix TZ200

Den perfekta resekameran – liten, mångsidig och med en helt okej zoom

Typ: Kompakt | Sensortyp: 1-tums typ CMOS | Upplösning: 20,1 MP | Objektiv: 24-360 mm, f/3.3-6.4 | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum touchskärm, 1.240.000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/entusiaster

1-tum sensortyp

Helt okej 15x zoom

EVF känns fortfarande lite liten

Dyr

Panasonic Lumix TZ200 är den bästa resekameran just nu. Detta tack vare att kameran använder en stor sensor på 1 tum som gör att pixlarna blir 2,4 gånger större än vad de är i modeller som Lumix TZ90, vilket hjälper ZS200 att skapa mycket bättre bildkvalitet. Zoomen har dock inte lika stort omfång som hos andra, men 15x zoom bör vara mer än tillräckligt för de flesta fotograferingstillfällen, speciellt då det finns en inbyggd elektronisk sökare som gör det lättare att få till bilder i ljusa miljöer med solljus. Lägg till 4K videoinspelning, tillsammans med Panasonics 4K Fotoläget för att hjälpa till att ta bilder med 8 megapixlar, och du har en riktigt bra resekamrat. Om du letar efter ännu bättre prestanda (och har lite mer pengar över), kolla in Sonys briljanta Cyber-shot RX100 VI.

7. Panasonic Lumix GH5S

Den bästa videoinriktade kameran du kan köpa

Typ: Spegellös | Sensortyp: Micro Four Thirds | Upplösning: 10,2 MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Skärm: 3,2-tums variationsvinklad touchskärm, 1.620.000 punkter | Sökare: EVF | Max. antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

Briljanta videospecifikationer

Saknaden av IS är inte för alla

Batteritiden kunde varit bättre

Medan den gladligen tar stillbilder ganska bra (men med en begränsad upplösning på 10,2 megapixlar) bör Lumix GH5S först och främst ses som en videokamera – om du vill köra på båda så har du Lumix GH5 för att fylla det gapet, tack vare sin upplösning på 20,3 megapixlar och en inbyggd bildstabilisering. GH5Ss bredd av videospecifikationer är otroligt imponerande, där förmågan att kunna skapa filmer med 4K med upp till 60 bilder per sekund. Om du vill kunna filma professionella videor i kvalité utan att behöva belåna ditt hus för att köpa en pro videokamera, hittar du ingen bättre än denna video-fokuserade kamera just nu.

8. Olympus Tough TG-5

Den bästa robusta och vattentåliga kompaktkameran du kan köpa

Typ: Kompakt | Sensortyp: 1/2,3-tum | Upplösning: 12 MP | Objektiv: 25-100 mm f/2-4.9 | Sökare: N/A | Skärm: 3,0-tum, 460.000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 20 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare

Robusta referenser

Kan ta bilder i RAW-format

Användargränssnittet är förvirrande

Medelmåttig batteritid

Tough TG-5 från Olympus är byggd för att kunna överleva allt som du gör med den, bokstavligen. Vattentålig ner till 15 meter, men tro inte att det är endast en undervattenkamera; att vara vattentålig är användbart för äventyrare, cyklister, fallskärmshoppare, och skidåkare. Faktum är att alla utomhusaktiviteter fungerar för TG-5, som är okrossbar upp till 100 kg och under fall från 2,1 meter. Den kan även användas i temperaturer så låga som -10°C. Olympus har tagit ett ovanligt steg där de släppt på pixlarna från 16 megapixlar på TG-4 till 12 megapixlar hos TG-5. Lägg till stöd för raw-format och det gör att kvalitén är lite bättre än sin föregångare. Den kan även filma i 4K video på 30p eller högre hastighet på 120p i Full HD. Detta är vårt val bland de vattentåliga kamerorna.

9. Panasonic Lumix FZ2000

Superzoomkameran för fotografer som inte vill offra bildkvalitet.

Typ: Superzoom | Sensor: 1-tums CMOS | Upplösning: 20,1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Skärm: 3 tums utvikbar touchskärm, 1.040.000 punkter | Sökare: elektronisk | Max. antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: video/avancerad

Stor 1 tums sensor

Supersnabb autofokus

Stor, tung och dyr

Inte vädertålig

Den sista fotokameran vi ska nämna är en kompaktkamera med superzoom, en sällsynt typ av kamera eftersom den enorma zoomen tvingar användaren att använda samma 1/2,3-sensor som du hittar i vanliga kompaktkameror. Du får utseendet och känslan av en systemkamera, men du får definitivt inte bildkvaliteten. Men Panasonic Lumix FZ2000 är annorlunda. Den erbjuder nämligen lite av zoomen till fördel för en större 1 tums sensor – en kompromiss de flesta fotografer kommer bli glada för. Zoomen sträcker sig till 480 mm som är relativt kort för en superzoom-kamera, men ändå mer än tillräckligt för det mesta av dagligt bruk. Vi offrar i vilket fall gärna lite av zoomens räckvidd för bättre och snabbare optik. Vi gillar FZ2000 eftersom den levererar både bildkvalitet och zoomlängd, och på köpet får du också full manuell och semi-manuell kontroll, lagring i RAW-format och 4K video.

10. GoPro Hero7 Black

Möt den nya kungen av actionkameror.

Typ: actionkamera | Sensor: 1/2,3 CMOS | Upplösning: 12MP | Objektiv: vidvinkel f/2.8 | Skärm: 2 tums touchskärm | Sökare: ingen | Video: 4K | Användarnivå: nybörjare/video

Finputsad design

Mycket bra bildkvalitet

Seg pekskärm emellanåt

Problem med röstkommandon

Medan den delar många av specifikationerna från Hero6 Black, vilken den ersätter, erbjuder Hero7 Black ett antal stora förbättringar. Den viktigaste är tillägget av GoPros helt nya bildstabiliseringsteknik – HyperSmooth Vi blir väldigt imponerade över de mycket jämna videofilmerna. TimeWarp-video är en ytterligare ny funktion, som kombinerar den vanliga tidsförskjutningen (som du fortfarande kan göra separat) med HyperSmooth – i huvudsak en stabiliserad hyperförskjutning. Användargränssnittet har fått en översyn och ger mycket bättre användarupplevelse. Hero7 Black, med sina superjämna filmer i 4Kär den bästa actionkamera du kan köpa.