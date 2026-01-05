Jag har testat ett gäng dammsugare från Shark och de har alla samma problem

Låt oss reda ut en sak direkt innan vi börjar: Shark gör riktigt bra dammsugare. Men efter att ha testat ett antal olika modeller från varumärket har jag lagt märke till att de alla faller på en och samma punkt. Det blev extra tydligt i ett nyligen genomfört grupptest för att hitta den bästa sladdlösa dammsugaren, där jag jämförde alternativ från flera olika märken sida vid sida.

Här är problemet: användarvänlighet. Mer specifikt hur varumärket förmedlar information till användaren. Det kan låta som en liten sak, men det kan vara extremt frustrerande, och jag misstänker att det gör att vissa inte får ut det bästa av sin produkt, helt enkelt för att det inte är tydligt hur den ska användas på rätt sätt.

Ta till exempel Shark PowerDetect Cordless. Det är en fantastisk städmaskin som fullständigt krossade alla mina sugtester i grupptestet och fick högst totalpoäng inom det området. Men att förstå hur den fungerar är ett riktigt mardrömsscenario.

En gåta insvept i ett mysterium

När man slår på PowerDetect Cordless visas en rad olika ikoner på skärmen. Symbolerna för Eco och Boost är lätta att känna igen, och efter att ha använt flera högteknologiska dammsugare var det tydligt för mig att målsymbolen representerade någon form av automatiskt läge.

Men en fjärde symbol dyker också upp: en vattendroppe. Jag har aldrig sett den visas under användning, och jag har lusläst produktmanualen för att försöka förstå vad den betyder, men den nämns ingenstans. Den saknas både under ”Instruktioner för användning” och ”Felkoder”. Jag har också mejlat Shark direkt för hjälp, och hittills verkar de lika förbryllade som jag. Än i dag vet jag inte vad den betyder eller varför den finns där.

För att göra saken ännu värre insisterar Shark på att varje ikon ska blinka upp individuellt på skärmen varje gång man slår på dammsugaren. Den här lilla animationen blir snabbt tröttsam, särskilt eftersom den följs av en eller två sekunders paus innan dammsugaren faktiskt startar. Sharks dammsugare är de enda jag har testat som har den här fördröjningen, och det är irriterande om man bara vill göra en snabb städning.

I sitt automatiska läge känner dammsugaren av smuts på golvet och ökar eller minskar sugkraften därefter för att städa effektivt utan att slösa batteri. För att visa detta har Shark även lagt till en färgskiftande ring runt skärmen. Färgerna som valts är vitt för rent, även om Shark hävdar att det egentligen är blått, men låt oss inte fastna i detaljer, och lila för smutsigt. Det är inte särskilt intuitivt, och dessutom svårt att se skillnad på dem.

Dammsugaren slås av och på med en knapptryckning, men det finns ingen separat knapp för att byta läge. Under lång tid kunde jag inte lista ut hur man bytte läge över huvud taget. Väldigt sent upptäckte jag att man kan trycka på det jag trodde var en komfortinriktad del av handtaget, placerad under pekfingret, för att växla mellan lägen.

För den som är van vid att slå på och av dammsugaren med en avtryckare på just den platsen och använda en separat knapp för att byta läge kräver denna omkastning av funktioner en hel del tillvänjning. Och strömbrytaren kan dessutom inte nås med den hand man håller dammsugaren i, så du behöver alltid ha en hand fri när du städar, även om just detta problem inte är unikt för Shark.

Håll det enkelt

Mina invändningar här gäller till stor del en specifik dammsugare, men jag har noterat en generell tendens hos Sharks nyare och mer avancerade modeller att överkomplicera och samtidigt underförklara, och faktiskt även hos företagets andra produkter, ja, jag tittar på dig Shark Glam multistyler.

Det kan vara en följdeffekt av att ha för många häftiga funktioner att arbeta med, listan över automatiserade funktioner verkar bli längre för varje lansering, men trots det tycker jag att saker och ting hade kunnat hanteras bättre.

I mina tester var det varumärke som fick högst betyg för användarvänlighet Sharks största rival, Dyson. Om man jämför de två är skillnaden som natt och dag. Dyson skriver ut städläget i ord på skärmen, intuitivt färgkodade för extra tydlighet, och i sitt automatiska läge visar de vad som sugs upp via ett rörligt stapeldiagram som förmedlar mycket information på ett lättbegripligt sätt. Det visar att det går att hantera komplex information utan att offra användarupplevelsen. Här kan du läsa mer om mina tankar kring Shark kontra Dyson-dammsugare om du är nyfiken.

Shark har visat att de kan leverera enastående städresultat, så med lite mer fokus på användarvänlighet har företaget potential att skapa den perfekta dammsugaren.

