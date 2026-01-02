5 anledningar till varför den här Samsung-dammsugaren är min #1-pryl för hemmet i år

Jag testar dussintals och åter dussintals hushållsapparater varje år. Vissa är ganska meh, medan andra – som IQAir Atem X Air Purifier och Levoit Everest Air Purifier – är oerhört imponerande. Men priset för den bästa prylen jag har testat i år måste ändå gå till Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

Jag är ett stort fan av designprincipen form följer funktion. Och Samsungs senaste dammsugare är extremt funktionell – vilket förstås är det allra viktigaste. Samtidigt lyckas den dessutom vara riktigt snygg.

Det här är några av anledningarna till varför Samsung Bespoke AI Jet Ultra är min #1-produkt för 2025 …

#1. Den ser fantastisk ut – så pass att jag kan ha den framme

Sladdlösa skaftdammsugare är min favorittyp av dammsugare, men jag har många av dem undanstoppade i en garderob eftersom de inte är självbärande. Om en dammsugare inte kan stå för sig själv blir förvaring ett problem. Att luta den mot en vägg eller möbler är varken optimalt eller särskilt säkert.

Visst kan vissa sladdlösa skaftdammsugare väggmonteras, men då krävs det att man borrar hål. Samsung Bespoke AI Jet Ultras All-in-One Clean Station är en riktig välsignelse här, eftersom den ger dammsugaren en självklar plats att stå på – helt utan minsta gör-det-själv-projekt.

Faktum är att jag aldrig skulle drömma om att gömma undan Samsung Bespoke AI Jet Ultra i en garderob – den står istället synligt placerad i sidokorridoren. Designen är så genomtänkt att den inte tar upp mycket plats, den svarta satinfinishen är otroligt snygg, och den räfflade ytan på rengöringsstationen i synnerhet är riktigt läcker. Dammsugaren passar perfekt i stationen, och hela designen känns genomtänkt, funktionell och medveten.

(Image credit: Future)

#2. Den tömmer sig själv åt mig

Som namnet antyder gör All-in-One Clean Station mer än att bara fungera som förvaring. När jag sätter dammsugaren i dockan tömmer stationen automatiskt innehållet i dammbehållaren ner i en dammpåse. I appen kan jag välja mellan en kort (8–10 sekunder), normal (12–14 sekunder) eller lång (20–22 sekunder) tömning. Jag uppskattar verkligen att slippa röra dammbehållaren över huvud taget. Dammsugaren laddas dessutom automatiskt medan den står i stationen.

#3. Jag behöver aldrig felsöka problem

Samsung Bespoke AI Jet Ultra har en lättläst och användarvänlig display som visar laddningsstatus, tillsammans med annan användbar information som vilket sug-läge som är valt. Men den gör mer än så: den visar även tydliga varningsmeddelanden om till exempel något har fastnat i borsten eller munstycket, om det tvättbara mikrofiltret inte sitter korrekt, om filtret behöver rengöras, om dammbehållaren inte är ordentligt stängd – och mycket mer. Det betyder att jag slipper slösa tid på att gissa varför dammsugaren inte fungerar som den ska.

(Image credit: Future)

Som jag nämnt tidigare följer det även med en tillhörande app, som ger ännu mer insyn. Där kan jag se laddningsstatus, när dammbehållaren senast tömdes och justera olika inställningar. Jag kan till exempel ändra effektläge, hur länge tömningen ska pågå, samt slå av eller på dammsugarens skärm och batterilampor när den står i rengöringsstationen.

#4. Batteritiden är fantastisk

Sladdlösa skaftdammsugare är ökända för sin begränsade batteritid. Många klarar 40 till 60 minuters städning innan det är dags att avbryta och ladda batteriet, vilket ofta innebär flera timmars väntan. Samsung Bespoke AI Jet Ultra levererar däremot hela 100 minuters städtid på ett batteri. Och om inte det vore nog ingår även ett extra batteri med en drifttid på 60 minuter.

(Image credit: Future)

Sugkraften i Samsung Bespoke AI Jet Ultra är också rejält imponerande. Den 400 W starka sugmotorn gör ett utmärkt jobb med att få bort smuts och skräp. Jag föredrar att använda AI-läget, som automatiskt justerar sugkraften beroende på vilken yta och miljö dammsugaren används i, men det finns flera andra lägen att välja mellan också.

#5. Designen är extremt mångsidig

Samsung Bespoke AI Jet Ultra har ett teleskopiskt rör som kan justeras i höjd, vilket gör att både långa och korta användare kan hitta en bekväm arbetsställning. Det justerbara röret gör det enkelt för mig att rengöra ventilationsöppningar i taket, persienner och andra ytor som kräver att man når högt upp.

Jag kan också ta loss teleskopröret och använda huvudenheten som en handdammsugare, genom att välja ett passande munstycke. Kombinationsmunstycket är perfekt för att få bort damm från gardiner och möbler. Det förlängda fogmunstycket är idealiskt för trånga utrymmen, som längs sidan av kylskåpet eller i hörn. Pet Tool+ är dessutom utmärkt för att ta bort djurhår från stoppade möbler och andra ytor.

(Image credit: Future)

Jag ska erkänna att flera av funktionerna i Samsung Bespoke AI Jet Ultra också finns hos andra dammsugare. En modell kan ha en rengöringsstation, en annan ett justerbart teleskoprör, och en tredje lång batteritid. Men Samsung Bespoke AI Jet Ultra kombinerar allt detta i en och samma produkt, vilket gör att jag slipper kompromissa och välja bort viktiga funktioner. Och det är exakt därför den är den bästa prylen jag har testat i år.