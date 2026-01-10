Ecovacs vill göra självrengörande fönsterrobotar till en grej – men vi har våra tvivel

De flesta av dagens bästa robotdammsugare har dockningsstationer som automatiskt tömmer dammbehållaren, rengör moppdynor och ibland mer därtill. Nu verkar samma tänk vara på väg in även i världen av robotiserade fönsterputsare.

Vi har precis fått en första titt på den nya versionen av Ecovacs fönsterrobot – WinBot W3 Omni – på CES 2026, och den levereras med en egen rengöringsstation. Den kallas Vortex Wash OMNI Station, och enligt Ecovacs är det den första i sitt slag.

När den automatiserade fönsterputsningen är klar tar du bort plattan med moppdynorna (utan att behöva röra de smutsiga dynorna själv) och skjuter in den i dockan. Där inne rengör roterande borstar och skrapor den under en rengöringscykel på cirka en minut. Därefter är den redo att sättas tillbaka igen.

Även om det är ett smart trick känns det inte lika självklart här som på en robotdammsugare.

För det första blir moppdynor på fönsterrobotar inte i närheten lika smutsiga som på robotdammsugare, eftersom de använder väldigt lite vatten. Det här är alltså en ganska stor docka för något som lika gärna hade kunnat lösas genom att då och då slänga dynan i tvättmaskinen.

För det andra sparar det knappt någon ansträngning – du måste ändå ta loss dynan för att stoppa den i rengöringsstationen. Och det är inte som att den självrengörande funktionen gör att fönsterroboten kan arbeta helt autonomt, vilket robotdammsugardockor ofta möjliggör. Du behöver fortfarande vara i närheten för att övervaka rengöringen, och dessutom lyfta och flytta roboten till varje nytt fönsterparti.

Laddningstrick

Även om vi personligen inte skulle köpa den stora, klumpiga dockan enbart för dess automatiska rengöring, har den ett annat trick som stärker helhetsintrycket något.

Dockan fungerar nämligen också som laddare och strömkälla för fönsterroboten. Vanligtvis måste robotiserade fönsterputsare vara inkopplade i ett vägguttag för att fungera – de behöver vara lätta för att kunna hålla sig fast på glaset med sugkraft, och därför vill man undvika tunga inbyggda batterier.

Här fungerar den sladdlösa dockan som ett separat batteripack, med en kabel som går från dockan till fönsterroboten. Själva dockan laddas sedan vid behov.

Har du ett fönster som sitter besvärligt till, långt från ett eluttag, är det normalt sett omöjligt att använda en fönsterrobot där. Med den här lösningen skulle du däremot kunna ta med dig basstationen till det svåråtkomliga fönstret.

Vi är fortfarande inte helt övertygade om att det här är den mest eleganta lösningen, men det är utan tvekan ett intressant steg framåt i en produktkategori som vi tror kommer att bli allt mer populär framöver.