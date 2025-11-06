Här är 3 Nespresso-maskiner en certifierad barista rekommenderar om du inte har tid för bönor

Hur vill du ha ditt kaffe på morgonen? Om svaret är snabbt, är en Nespresso-maskin förmodligen rätt val. De är betydligt mer kompakta än manuella espressomaskiner, och istället för att mala bönor, pressa kaffet och oroa sig för extraktionstider, stoppar du bara i en kapsel och trycker på en knapp.

När du väljer Nespresso-maskin är det viktigt att känna till att det finns två olika kapselsystem: Nespresso Original (formade som små hög hattar) – säljs i Nespresso-butiker, i vissa matbutiker, på Amazon och hos oberoende rosterier. Nespresso Vertuo (kupolformade kapslar) – säljs via återförsäljare som Amazon och Nespressos egen webbshop samt i deras fysiska butiker.

Den första maskinen på vår lista använder Vertuo-kapslar, medan de andra två använder Nespresso Original. Tänk därför på vilken typ av drycker du föredrar innan du bestämmer dig. Redo? Då sätter vi igång!

1. Nespresso Vertuo Pop

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Om du har ett litet kök, en begränsad budget – eller båda – är Nespresso Vertuo Pop den bästa maskinen för dig. Den använder Nespresso Vertuo-kapslar och är en av de mest prisvärda modellerna på marknaden, ofta nedsatt en bit under 1 000 kronor under stora reor som Black Friday.

Det är ingen avancerad maskin, men den gör exakt vad den ska – snabbt och enkelt. Vill du ha mjölkskum till din dryck behöver du en separat mjölkskummare, till exempel Nespresso Aeroccino. Vattentanken är ganska liten och maskinen har bara ett munstycke, så du kan brygga en kopp åt gången. Men den är välbyggd, lätt att använda och enkel att hålla ren.

En annan stor fördel med Vertuo Pop är att den finns i många olika färger. Vi har själva den solgula varianten i köket, men det finns en rad alternativ att välja mellan. För några månader sedan släppte Nespresso även färgen Candy Pink, och nyligen tillkom varianter i Pistachio och Pastel Yellow – perfekt tajmat med lanseringen av deras limiterade cold brew-kapslar med smak av kokosnöt och pistage-vanilj.

Läs hela vårt test av Nespresso Vertuo Pop.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

2. De'Longhi Lattissima One

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Om du gillar att börja dagen med en latte eller cappuccino, bör du ta en titt på De’Longhi Lattissima One. Det här är en av de få Nespresso-maskinerna med inbyggd mjölkskummare, vilket gör att du kan skapa äkta mjölkbaserade drycker med ett enkelt knapptryck. Den gör förstås ingen latte art åt dig, men den har allt annat man behöver för en perfekt morgonkaffe.

Mjölkbehållaren är avtagbar och har lock, så du kan förvara den i kylskåpet mellan användningarna – vilket minimerar spill och svinn. Både den och vattentanken tål att köras i diskmaskin, vilket gör rengöringen superenkel.

Precis som Nespresso Vertuo Pop är Lattissima One gjord för en kopp åt gången (även om större modeller finns tillgängliga), men vi har inte hittat något enklare sätt att göra en krämig kaffe med mjölk när man har bråttom till jobbet.

Under våra tester fungerade den utmärkt med både komjölk och växtbaserade alternativ, och skummet blev alltid fylligt, silkeslent och med perfekt mikrofoam.

Läs hela vårt test av De’Longhi Lattissima One.

Beställ den här.

3. Ninja Prestige DualBrew System

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Ninja Prestige DualBrew System brygger inte bara utsökt espresso på några sekunder – den fungerar också som en fullstor droppkaffemaskin.

Det är en genialisk design som ger dig två av de mest praktiska sätten att brygga kaffe i en och samma maskin. Fyll bryggfiltret med malet kaffe kvällen innan, ställ in timern och vakna till en kanna nybryggt droppkaffe, eller stoppa i en Nespresso Original-kapsel och njut av en fyllig espresso utan ansträngning.

Det är de små detaljerna som verkligen gör DualBrew System speciell. Värmeplattan under kannan har justerbar temperatur och tid, så du kan hålla kaffet perfekt varmt utan att det blir besk. Tar du bort kannan hittar du en utfällbar droppbricka, vilket gör att du kan brygga direkt i en kopp eller rese-mugg – perfekt när du ska iväg på morgonen.

Du kan även justera höjden på espressobrickan för att passa olika koppstorlekar. På sidan av maskinen finns dessutom en utfällbar mjölkskummare som gör att du enkelt kan förvandla dina Nespresso-drycker till lattes eller cappuccinos. Den värmer inte mjölken som en ångstav, men Ninja har lagt till receptetiketter som visar hur länge du ska värma och skumma mjölken i mikron beroende på dryck.

Den är inte liten, men den har allt man behöver för en komplett kaffestation – och den är faktiskt riktigt rolig att använda, även när man fortfarande är halvsovande på morgonen.

Läs hela vårt test av Ninja Prestige DualBrew System.

Beställ den här.