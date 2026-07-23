Den nya De'Longhi Magnifica Duo brygger 20 olika kaffedrycker med ett knapptryck – och den tre minuter snabba cold brew-funktionen har redan övertygat mig

Har du svårt att bestämma dig för vilken typ av kaffe du vill dricka på morgonen? Då kan De'Longhis nya kaffemaskin vara precis vad du letar efter. Den nya De'Longhi Magnifica Duo kan brygga både varma och kalla espressodrycker – och även vanligt bryggkaffe om det är det du föredrar.

Maskinen erbjuder 20 förinställda kaffedrycker, som du enkelt väljer med ett knapptryck.

Om du vill finjustera kaffet efter din egen smak finns dessutom tre användarprofiler, där du kan spara personliga inställningar för koppstorlek, styrka och temperatur.

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Magnifica Duo är efterföljaren till Magnifica Evo Next, som vår recensent Josephine Watson gav fyra av fem stjärnor. Den nya modellen har ett liknande utseende och verkar vara minst lika enkel att använda, men den stora nyheten är att den även kan brygga äkta kallt extraherad espresso.

Till skillnad från många andra helautomatiska kaffemaskiner, som helt enkelt häller en varm espresso över is, använder Magnifica Duo kallt vatten direkt från vattentanken och låter det långsamt passera genom de nymalda kaffebönorna. Resultatet ska bli en mjuk och fyllig espresso med mindre bitterhet.

(Image credit: De'Longhi)

Det stannar inte där. Magnifica Duo levereras också med två utbytbara mjölkkannor – en för varmt mjölkskum och en för kallt. Det gör det enkelt att till exempel brygga iskaffe, iced latte eller cappuccino med kallt mjölkskum.

Systemet bygger på samma LatteCrema Hot & Cool-teknik som används i De'Longhi Primadonna Aromatic, och jag blev verkligen imponerad av hur väl det fungerade när jag testade den maskinen.

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En smart detalj med LatteCrema Hot & Cool-systemet är att mjölken aldrig passerar genom själva kaffemaskinen. Det minskar risken för mjölkrester inuti maskinen och gör rengöringen betydligt enklare. De båda mjölkkannorna kan dessutom plockas isär i några få delar som tål maskindisk.

Systemet fungerar också med både vanlig mjölk och växtbaserade alternativ, och när jag testade Primadonna Aromatic fick jag mycket bra resultat med båda.

De'Longhi Magnifica Duo finns tillgänglig nu och kostar 10 599 kronor på den officiella hemsidan. Jag hoppas kunna testa den inom kort för att se om den förtjänar en plats i våra guider över de bästa kaffemaskinerna och de bästa espressomaskinerna.

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