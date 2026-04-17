De'Longhis nya supersmarta kaffemaskin ”lär sig” dina favoritdrycker och brygger dem på några sekunder

De'Longhi Primadonna Aromatic är en ny kaffemaskin i premiumklass

Den ”lär sig” vilka drycker du föredrar och när du brukar dricka dem

Den kan brygga 38 olika drycker och kan göra varmt eller kallt mjölkskum

De'Longhi har lanserat en ny kaffemaskin som ”lär sig” vilka drycker du föredrar vid olika tider på dagen och erbjuder sig att brygga dem åt dig med ett tryck på färgpekskärmen. De'Longhi Primadonna Aromatic har en meny med över 30 olika dryckesalternativ, men istället för att tvinga dig att bläddra igenom en lång lista med kaffedrycker lyfter den fram dina vanliga val först för snabb åtkomst.

Det bästa av allt är att dessa snabba rekommendationer ändras beroende på tid på dygnet, så om du gillar att starta morgonen med en dubbel espresso och ta en latte till lunch kommer rätt alternativ att finnas direkt på skärmen. Tänk på det som en vänlig barista som alltid minns din vanliga beställning och kan förbereda den utan att du ens behöver be om den.

TechRadar-teamet har testat Primadonna Aromatic efter att den lanserades i fjol och uppskattade verkligen den här smarta funktionen, som kan vara en stor tidsbesparing. Det är heller inget problem om du och din partner föredrar olika drycker – maskinen låter dig nämligen skapa upp till fyra olika profiler, där varje profil sparar sina egna preferenser.

Den sparar också alla anpassade dryckesinställningar du gör, vilket är perfekt om du till exempel vill ha en cappuccino med extra mycket skum eller en kortare dryck som passar i din favoritkopp. Ta en titt på vår fullständiga recension av De'Longhi Primadonna Aromatic för fler detaljer.

Primadonna Aromatic gör också alla grundläggande saker rätt, med utsökt espresso och brygginställningar som anpassas efter de kaffebönor du använder. Det finns en bönbehållare med stor kapacitet på toppen, men du kan också välja att hoppa över den och använda en skopa färdigmalet kaffe om du föredrar det, vilket är väldigt praktiskt om du till exempel vill byta till koffeinfritt på eftermiddagen.

Maskinen kan brygga både varmt och kallt kaffe och har ett avancerat mjölkskumningssystem som kan producera varmt eller kallt mjölkskum med både komjölk och växtbaserade alternativ. Det fungerade exceptionellt bra under våra tester och producerade några av de bästa latte macchiato vi har fått från en kaffemaskin för hemmet (perfekt under sommaren).

De'Longhi Primadonna Aromatic finns att köpa nu direkt från De'Longhi och återförsäljare som exempelvis Elgiganten. Är du osäker på om det är rätt kaffemaskin för dig? Ta en titt på vår fullständiga topplista över de bästa espressomaskinerna för alla våra testade rekommendationer.