Vi har testat de bästa fläktarna hittills under 2026 – de här fem modellerna från Shark, Dyson och Dreo håller oss svala på riktigt

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Fläktar som gör mer än att bara flytta runt varm luft.

Delad bild på Shark-, Meaco- och Dreo-fläktar.
(Foto: Future)