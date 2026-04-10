Dysons nya HushJet Mini Cool Fan är portabel, bärbar och håller dig sval var du än är

Dyson har lanserat en ny mini-fläkt att använda hemma eller på språng

Dyson HushJet Mini Cool Fan har en bladlös design med fem hastigheter

Den kommer att finnas tillgänglig direkt från Dyson senare denna månad för 1 170 kronor

Dyson har just lanserat en ny mini-fläkt som du kan placera på skrivbordet medan du arbetar, ta med dig i kollektivtrafiken eller till och med bära runt halsen. Dyson HushJet Mini Cool Fan har en kompakt bladlös design och fem luftflödeslägen, samt en boost-knapp när du snabbt behöver svalka dig.

Den kan köras i upp till sex timmar på en enda laddning och väger 212 gram. Den levereras med en Neck Dock för tillfällen när du vill hålla händerna fria medan du svalkar dig, samt ett laddningsställ, en resepåse och en USB-C-laddningskabel. Andra tillbehör som säljs separat inkluderar ett Universal Mount för att fästa fläkten på föremål som barnvagnar eller träningsutrustning, samt ett Clip Grip för att fästa den på väskremmar eller jackor (särskilt praktiskt för pendling).

HushJet Mini Cool Fan finns i tre färgvarianter: Ink/Cobalt, Carnelian/Sky och Stone/Blush, så du kan välja en som passar din stil.

Makala inaendelea hapa chini

Image 1 of 3 (Image credit: Dyson) (Image credit: Dyson) (Image credit: Dyson)

Den nya fläkten ser iögonfallande ut, men bör låta diskret tack vare HushJet-munstycket, som sänker frekvenserna så att du slipper störas av höga vinande eller surrande ljud.

Det ser ut att kunna bli en riktigt sval sommar, eftersom Dyson HushJet Mini Cool Fan dyker upp bara några veckor efter Shark ChillPill – en annan kompakt fläkt med uppladdningsbart batteri som är designad för att användas både inomhus och på språng. Den har dessutom ett munstycke som sprayar snabbt avdunstande vattenånga, samt en kylplatta som kan placeras på pulspunkter för snabb lindring under varma dagar.

HushJet Mini Cool Fan saknar dessa två extrafunktioner, men är både lättare och billigare. Shark ChillPill kostar 149 dollar (svenskt pris oklart) medan Dyson HushJet Mini Cool Fan kostar 1 170 kronor.

HushJet Mini Cool Fan kommer att finnas att köpa i Sverige från och med vecka 20. Vårt TechRadar-team kommer snart att testa den för att se hur den står sig mot ChillPill när det gäller kylkraft, ljudnivå och användarvänlighet, så vi återkommer med en fullständig recension när vi har hunnit testa den ordentligt!