Bävar du inför våren? Med någon av marknadens bästa luftrenare i bostaden ger du dig själv bästa möjliga förutsättningar att klara pollensäsongen utan besvär. Enligt Astma- och Allergiförbundet är nämligen förekomsten av pollen ofta hög även inomhus, då pollenpartiklar lätt tar sig in i bostaden genom ventilationen, via dina kläder eller husdjur. Den begränsade ytan gör därför att koncentrationen av pollenpartiklar faktiskt kan bli högre i ditt hem än utomhus, så du som upplever problem även inomhus under pollensäsongen kan ha stor nytta av att investera i någon av de bästa luftrenarna.

I den här topplistan hittar du allt från marknadens mest effektiva luftrenare för stora ytor, till kompakta modeller som passar bra i sovrummet.

Bästa luftrenare 2023 - topplistan just nu

TESTVINNARE: Electrolux Pure A9 - bäst i test Philips AC0820 - bästa billiga luftrenare Smartmi Air Purifier 2 - bästa luftrenare med app Philips AC3033 - bästa luftrenare för stora ytor Levoit Vista 200 - bästa lilla luftrenare

Bästa luftrenare 2023 - bäst i test just nu

Electrolux Pure A9 är lättanvänd, tyst och effektiv – det gör den till vår favorit bland luftrenare just nu. (Image credit: Electrolux)

1. Electrolux Pure A9 - bäst i test Den bästa luftrenaren just nu. Our expert review: Specifikationer Yta: Upp till 129 m² Storlek: 31,5 x 31,5 x 72,5 cm Vikt: 8,9 kg Ljudnivå: 17 - 49 dB Anledningar att köpa + Renar luften på ytor upp till 129 m² + Tystgående + Lätt att använda Anledningar att låta bli - Dyra filter

Electrolux Pure A9 har egentligen allt vi letar efter hos en riktigt bra luftrenare. Den är effektiv lättanvänd och tystgående. Designen är också riktigt snygg, vilket är viktigt då den här relativt tunga pjäsen är svår att dölja i vardagsrummet. Bärhandtaget i läder är praktiskt om du vill flytta luftrenaren, men då den fixar att rena luften i utrymmen upp till hela 129 kvadratmeter kommer du inte att behöva flytta den särskilt ofta. Genom att ansluta din Pure A9 till hemmets wifi kan du använda den tillsammans med appen, där du får information om allt från rummets partikelnivåer till luftfuktighet. Du kan också välja olika lägen, även om vi sällan ser någon anledning att byta från det fantastiska autoläget. Pure A9 är dessvärre ganska dyr och dessutom dyr i drift, då nya filter kostar omkring tusenlappen. Är detta inget som stoppar dig är det här dock enligt oss den mest kompletta luftrenaren du kan köpa just nu.

(Öppnas i ny flik) TESTVINNARE Electrolux Pure A9 luftrenare | 4 687 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik) Vår testvinnare finns i lager hos Amazon.se, där den kostar drygt 4 700 kronor. Luftrenaren har fått höga betyg av svenska och internationella Amazon-kunder, med ett snittbetyg på 4,5 av 5.

Philips AC0820 är en populär luftrenare som passar bra i vardagsrummet eller en mindre lägenhet. (Image credit: Philips)

2. Philips AC0820 - bästa billiga luftrenare Prisvärt val till lägenheten. Our expert review: Specifikationer Yta: Upp till 49 m² Storlek: ‎25 x 36,7 x 25 cm Vikt: 2,4 kg Ljudnivå: 49 dB Anledningar att köpa + Prisvärd + Liten och lätt + För ytor till 49 m² Anledningar att låta bli - Plastig design

Philips AC0820 är en kompakt luftrenare i budgetklassen som är effektiv på ytor upp till 49 kvadratmeter. Precis som vår testvinnare använder den här luftrenaren HEPA- och kolfilter samt jonisering för att effektivt förbättra luften i ditt hem. Apparaten ger dig dessutom information om luftvärden och meddelar när det är dags för filterbyte. Det här är ett perfekt val för dig med liten budget som behöver en effektiv luftrenare till en mindre lägenhet eller ett rum.

(Öppnas i ny flik) Philips AC0820 luftrenare | 1 551 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik) Philips AC0820 blir din för bara 1 551 kronor om du köper den hos Amazon.se, där luftranren har över 5 000 recensioner och det höga snittbetyget 4,5 av 5.

Smartmi Air Purifier 2 har en tillhörande app som visar information om det mesta som rör luftkvaliteten. (Image credit: Smartmi)

3. Smartmi Air Purifier 2 - bästa luftrenare med app För statistik på det mesta. Our expert review: Specifikationer Yta: Upp till 46 m² Storlek: 56,3 x 26 x 26 cm Vikt: 5 kg Ljudnivå: 30 - 64 dB Anledningar att köpa + Stilren + Lättanvänd tillsammans med app + Enkel att flytta Anledningar att låta bli - Kostar mer än Philips AC0820 som klarar att rena lika stor yta

Gillar du uppkopplade teknikprylar, som dessutom tål att tittas på, är Smartmi Air Purifier för dig. Rent funktionsmässigt erbjuder den inte så mycket mer än det bästa budgetvalet Philips AC0820, men både design- och funktionsmässigt har Smartmi Air Purifier ett övertag. Appen, som kort och gott heter Smartmi, är fullproppad med grafer och information om inomhustemperatur, luftfuktighet, och mycket mer. I appen styr du också hur luftrenaren ska operera och du kan välja mellan allt från auto till fullt blås och nattläge.

(Öppnas i ny flik) Smartmi Air Purifier 2 | 2 490 kronor hos Inet (Öppnas i ny flik) Inet är återförsäljaren som just nu har det bästa priset på Smartmi Air Purifier 2. Där kostar den 2 490 kronor.

Philips AC3033 är effektiv på ytor upp till 135 kvadratmeter. (Image credit: Philips)

4. Philips AC3033 - bästa luftrenare för stora ytor Effektiv upp till 135 kvadratmeter. Our expert review: Specifikationer Yta: Upp till 135 m² Storlek: 64,5 x 29 x 29 cm Vikt: 10,4 kg Ljudnivå: 34 - 66 dB Anledningar att köpa + Renar luften på ytor upp till 135 m² + 4 hastighetslägen + Tystgående Anledningar att låta bli - Stor och tung

Om du har behov av en luftrenare som är effektiv även i riktigt stora rum och utrymmen är Philips AC3033 produkten du ska välja. Den här bjässen på över 10 kg är utrustad med förfilter, Hepafilter och aktivt kol som enligt Philips själva innebär att den effektivt filtrerar bort 99,99 procent av allergener och viruspartiklar i rummet. Apparaten kan köras i autoläge, energisparläge eller turbo, och när du maxar effekten klarar den att rena upp till 520 kubikmeter luft per minut, vilket är mycket imponerande. Det här är inte marknadens tystaste luftrenare, men som tur är har den ett nattläge som är tyst nog för att du inte ska störas när du sover.

(Öppnas i ny flik) Philips AC3033 | 4 070 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik) Du kan köpa Philips AC3033 hos Amazon.se där den kostar strax över 4000 kronor. Snittbetyget på produkten från Amazons kunder är 4,4 av 5 möjliga.



Liten, billig och kompakt – Levoit Vista 200 är ett bra val till sovrummet, där den dessutom fungerar som sänglampa. (Image credit: Levoit)

5. Levoit Vista 200 - bästa lilla luftrenare Renar luften och lyser upp sovrummet. Our expert review: Specifikationer Yta: Upp till 16 m² Storlek: 20 x 20 x 30 cm Vikt: 2,36 kg Ljudnivå: 26 - 43 dB Anledningar att köpa + Liten och kompakt + Prisvärd + Passar för mindre rum Anledningar att låta bli - Inget autoläge - Saknar wifi-anslutning

Levoit Vista 200 saknar funktioner som automatiska lägen och wifi-anslutnng, men är å andra sidan mycket billig, liten och smidig. Visst, det här är inte en luftrenare som är effektiv på stora ytor, men i sovrummet är den alldeles perfekt. En rolig funktion, som gör den här luftrenaren extra lämplig för just sovrummet, är att den även kan användas som nattlampa – oavsett om luftreningen är aktiverad eller inte.

(Öppnas i ny flik) Levoit Vista luftrenare | 774 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik) Hos Amazon.se kan du köpa Levoit Vista för 774 kronor, inklusive frakt. Snittbetyget på den här produkten är 4,3 av 5 möjliga med över 1 000 kundrecensioner.



Bästa luftrenare - vanliga frågor och svar

Vad gör en luftrenare? Luftrenarens uppgift är att rena inomhusluften från pollen, damm, kvalster och annat som kan orsaka problem för luftvägarna. För allergiker kan en luftrenare göra stor skillnad under pollensäsongen, eftersom luftburna pollenpartiklar lätt tar sig in i bostaden.

Vilken luftrenare är bäst i test? Electrolux Pure A9 är enligt oss den bästa luftrenaren just nu, då den uppfyller allt vi önskar oss av en bra luftrenare, som hög luftreningseffekt, låg ljudvolym och ett smart automatiserat läge som anpassar fläkthastigen.

Hur mycket el drar en luftrenare? De bästa luftrenarna är mycket strömsnåla och är dessutom utrustade med energisparläge och sensorer som automatiskt kan fläkthastigheten och därmed också energiåtgången.

Vilken luftrenare ska jag välja? Välj en luftrenare med så hög luftreningseffekt (CADR) och så låg ljudnivå som möjligt. Tänk också på att luftrenaren ska vara anpassad för storleken på din bostad eller det rum där den ska stå – om det står i specifikationerna att luftrenaren bara är effektiv på ytor upp till 20 kvadratmeter kan du inte förvänta dig att den ska göra ett bra jobb på en större yta än så. Välj hellre en luftrenare som är anpassad för större ytor än vad du egentligen behöver.

