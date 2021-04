Allt för ditt smarta hem: De bästa smarta hem-prylarna inom alla kategorier

JUMP TO:

Smarta hem-systemen blir smartare och smartare. Under de senaste åren har allt fler produkter släppts och befintliga produkter har fått ett gäng uppdateringar som gjort dem smartare än någonsin tidigare. Utvecklingen går i en rasande fart och dagens smarta hem-prylar gör det möjligt för dig att göra saker och ting du inte ens kunnat drömma om tidigare. Detta innebär att det är enklare och roligare än någonsin att ta steget in i världen av smarta hem-prylar och koppla upp ditt hem.

Du kan välja mellan ett gäng olika produktkategorier som smarta högtalare, smart belysning, smarta lås och mycket mer. Du väljer själv vilka produkter och funktioner du vill ha tillgång till i ditt smarta hem. Du kan välja att fokusera på allt från bekvämlighet till säkerhet – valmöjligheterna är många.

Eftersom marknaden av smarta hem-prylar växer i ilande fart, förstår vi att det kan kännas virrigt och gruvsamt att komma igång – speciellt om man är helt ny inom världen av smarta hem-prylar. Därför har vi satt ihop den här guiden, där vi samlar några av de bästa produkterna inom de mest populära kategorierna, så att du snabbt och enkelt kan få en översikt. På så sätt blir det förhoppningsvis enklare för dig att få en uppfattning om vad som finns tillgängligt och vad som passar just dig och dina behov bäst, så du kan komma igång med ditt smarta hem på nolltid.

Högtalare med röstassistenter

Smarta högtalare med röstassistenter (Image credit: Future)

Smarta högtalare har utvecklats enormt under de senaste åren och är numera bland de mest mångsidiga prylar du kan införskaffa till ditt smarta hem; de spelar musik, hjälper till att kontrollera våra enheter för smarta hem och har virtuella assistenter som sitter redo att besvara alla dina frågor.

Dessa smarta högtalare innehåller röstassistenter som Google Assistent, Siri och Alexa som är till för att hjälpa oss i vardagen – och de kan göra riktigt mycket nu för tiden. De kan exempelvis berätta om vädret, spela musik, berätta om nyheter, kontrollera dina enheter för smarta hem handsfree (som exempelvis dina Philips Hue-glödlampor eller smarta lås) och mycket mer.

För många är en smart högtalare det första klivet in i världen av smarta hem och är ett bra ställe att börja om du är ny inom smart-teknologin. Här nedanför listar vi några av de bästa smarthögtalarna du kan köpa just nu, oavsett vilket ekosystem du vill köra på.

Bästa smarta högtalare – Sonos One

Sonos One är en riktigt bra smart högtalare. (Image credit: Sonos)

+ Suveränt ljud

+ Det bästa från Google och Sonos

+ Airplay 2-stöd

- Dyr

Sonos första högtalare med Google Assistent har en stilren design, är funktionspackad och har ett suveränt ljud som bjuder på det bästa från båda ekosystem. Å enda sidan får du Googles Assistent som ständigt förbättras och å andra sidan Sonos med sin egna multi-rum-teknologi och suveräna ljudprestanda.

Det finns även en ny funktion i mixen som lovar sig bli en gamechanger: AirPlay 2. Med den funktionen, kan Sonos One tala med Siri och skapa en multi-rum-kombination med Apple HomePod. Den har även stöd för Amazons röstassistent Alexa, något som gör den till en riktigt mångsidig smart högtalare.

BÄSTA PRODUKT Sonos One | 2 549:- | Dustin Home

Sonos One är en av de bästa smarthögtalarna du kan köpa just nu. Den har stöd för både Google Assistant och Alexa och finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Dustin Home.

Visa erbjudande

Amazon Echo vs Google Home: Vilken smarthögtalare passar dig bäst?

Övriga rekommendationer

Amazon Echo (2020) | 999:- | Amazon SE

Den uppdaterade versionen av den sfäriska Amazon Echo bjuder på ett bättre ljud, snabbare svar på kommandon och frågor, samt Zigbee-integration. Inuti smarthögtalaren hittar du samma gamla vanliga Alexa, som bland annat kan svara på grundläggande frågor, ringa samtal och styra ett valfritt antal smarta enheter du har i hemmet. Du hittar den bland annat hos Amazon.

Visa erbjudande

Apple HomePod Mini | 1 528:- | Proshop

Apple HomePod Mini är smarthögtalaren du bör köpa om du investerat i Apples ekosystem för övrigt, då den fungerar väldigt bra ihop med andra Apple-produkter. Den är för närvarande rätt svår att få tag på i Sverige och finns enbart i en EU-version, men det går bland annat via Proshop.

Visa erbjudande

Google Nest Audio | 990:- | Elgiganten

Google Nest Audio är perfekt för Chromecast-användare. Smarthögtalaren har en subtil design och förstår röstkommandon väldigt bra. Den går dessutom att ansluta till några av de största plattformarna just nu, som Nest, Philips och Samsungs SmartThings. Den finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

Nätverk för smarta hem

Nätverk för smarta hem (Image credit: Google)

Med en av marknadens bästa mesh Wifi-routrar, kommer nätverksproblem att bli historia och de ger bra avlastning om du har ett stort utrymme eller ett upptaget nätverk. Även om klassiska trådlösa routers, med hjälp av Wifi-förlängare kan göra ett liknande jobb så gör en mesh Wifi-router jobbet ännu bättre och mer effektivt. Det tack vare den inbygga designen som oftast är gjord av flera enheter, som du strategiskt kan placera ut för att förbättra din täckning.

Om du letar efter ett kraftfullt verktyg för att täcka ett större utrymme eller hjälpa till att avlasta ett Wifi-nätverk som har många enheter anslutna så är det ett jobb för de bästa mesh Wifi-routrarna. De är helt enkelt oöverträffbara när det gäller att leverera täckning i varje hörn av ditt hem och garanterar en stabil signal var du än är.

Det finns ett stort urval av routrar från olika tillverkare och för olika budgetar, men här nedanför har vi listat några av de enligt oss bästa produkterna för ditt hemmanätverk du kan köpa just nu.

Bästa mesh Wifi-router – Google Nest Wifi

Bästa mesh Wifi-router – Google Nest Wifi (Image credit: Google)

+ Utmärkt design

+ Smart högtalare ingår

+ Ännu enklare kontroller

- Inga enorma prestandaförbättringar

- Inte värt att ersätta befintlig mesh

Om du är ett fan av smarta hem, kommer du verkligen att uppskatta den smarta lösningen i den här uppgraderingen av Googles Wifi-serie. Google Nest Wifi tar saker och ting till nästa nivå, då den tar Google Wifis simpla men otroliga design och prestanda och kombinerar den med bekvämligheten med en smarthögtalare. Du får alltså en 2-i-1-enhet i ett ännu snyggare och mer lockande paket. Om du är trött på den vita färgen, finns den även tillgänglig i färgerna Mist och Sand. När det kommer till de bästa mesh Wifi-routrarna, är den ursprungliga Google Wifi fortfarande en riktigt stark konkurrent, men den här versionen tar det ytterligare en nivå högre och lägger ännu större fokus på det smarta hemmet.

BÄSTA PRODUKT Google Nest Wifi | 2 659:- | Kjell & Company

Google Nest Wifi är det solklara alternativet om du vill fixa ett stabilt hemmanätverk och samtidigt lägga större fokus på det smarta hemmet, då Google Nest Wifi även fungerar som en smarthögtalare. Den finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare i paket med olika antal enheter.



Visa erbjudande

Övriga rekommendationer

Asus ZenWiFi AX | 2 890:- | Komplett

Azus ZenWifi AX har blixtsnabba hastigheter och ger dig flexibilitet vid installationen. Du får exempelvis möjlighet att ställa in ett eller två nätverk med 2,4- och 5 GHz-band. Den erbjuder även utmärkta säkerhetsfunktioner. Det är dock värt att notera att detta är ett av de dyraste alternativen som finns just nu. Den finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Komplett.

Visa erbjudande

Netgear Orbi | 3 489:- | Elgiganten

Netgear Orbi är också ett fint alternativ för dig som vill fixa hemmanätverket. Det är en av de absolut bästa mesh Wi-Fi-routrar du kan köpa just nu. Med Netgear Orbi får du en huvudrouter och sedan flera satellitnoder, som du kan plugga in i strömuttag runtom i hemmet för att sprida ut din nätverksanslutning. Men notera att även detta alternativ är ganska dyrt. Den finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

TP-Link Deco M5 | 1490:- | Elgiganten

Både Asus Zen Wifi och Netgear Orbi är ganska dyra alternativ. Om du vill komma undan lite billigare kan vi även rekommendera TP-Link Deco M5, som ger dig riktigt bra värde för pengarna. Den är inte lika snabb som dess dyrare konkurrenter, men den är enkel att installera och passar perfekt för dig som inte behöver den absolut vassaste internetuppkopplingen. Den finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

Smart belysning

Bästa smartbelysning för hemmet. (Image credit: Philips)

Efter en smart högtalare och ett stabilt nätverk, brukar nästa steg i uppgraderingen till ett smart hem att vara att byta ut alla vanliga glödlampor och lampor till smartare alternativ, som exempelvis Philips Hue-lampor. Dessa smarta lampor går sedan att kontrollera via en app och ställa in i ett gäng olika färger, tidsintervall och så vidare. Med smart belysning är det enklare än någonsin att kontrollera belysningen i ditt hem och fixa precis rätt känsla för filmkvällen, middagsdejten eller kvällsläsningen. Det bästa av allt? Du behöver inte ens kliva upp ur sängen eller soffan! Du kan nämligen styra allt direkt från mobilen.

Många av dessa smarta lampor behöver en "hub" för att fungera, något som innebär att en installation krävs, vilket kan kännas lite tråkigt och fippligt, men när allt väl är på plats är det värt allt slit. Många alternativ är dessutom ganska dyra och du kan räkna med att bli tvungen att betala någon hundralapp per glödlampa du köper. Men du kan ju alltid uppgradera ett rum åt gången.

Här har vi samlat några av de bästa alternativen för dig som vill fylla hemmet med smart belysning. Du hittar ett gäng olika märken som täcker olika typer av budgetar.

Bästa smartbelysning – Philips Hue

Bästa smartbelysning för hemmet (Image credit: Proshop)

+ Enkla att ställa in

+ Strömlinjeformad appupplevelse

+ Bra integration med andra tjänster

+ Hyfsade automatiseringsalternativ

- Väldigt dyrt

- Behovet av mobilen kan vara irriterande utan strömbrytare

Philips Hue-serien av smarta lampor har utvecklats till en formidabel närvaro i det smarta hemmet och är det största namnet inom smartbelysning just nu. Det finns ett stort utbud av olika modeller som innebär att det är möjligt att byta ut hela ditt belysningssystem för att göra det internetanslutet.

Den största frågan är dock kostnaden: de enskilda glödlamporna är dyra, och då har du inte ens räknat med omkopplarna. Men om du är beredd att investera fullt ut i ditt smarta hem, finns det få andra smarta hem-prylar som känns lika praktiska som Philips Hues glödlampor, lampor och strömbrytare.

BÄSTA PRODUKT Philips Hue | 1 290:- | NetOnNet

Philips Hue är ett av de största namnen inom smartbelysning och det finns ett stort sortiment bestående av olika modeller och lampor. Detta är ett av de bästa alternativ som finns just nu, men var beredd på att behöva lägga ut en hel del för att uppgradera hela hemmet med dessa smarta lampor. De finns tillgängliga hos en rad olika svenska återförsäljare som bland annat NetOnNet.

Visa erbjudande

Övriga rekommendationer

Ikea Trådfri | från 400:- | Ikea

Ikeas egna sortiment av smarta lampor och glödlampor heter Trådfri. För detta måste du köpa till en gateway för att komma igång. Detta innebär en engångskostnad på 300 kronor och en installation, men efter det är Ikeas smartbelysning både enkel att använda och riktigt billig jämfört med konkurrensen.

Visa erbjudande

Nanoleaf | 1 999:- (9-pack) | Elgiganten

Nanoleaf är ytterligare ett populärt alternativ inom smartbelysning. Dessa smarta ljuspaneler fungerar med alla smarta plattformar och har bland annat 16 miljoner färger, multitouchkontroller, musiksynkronisering och en egen app. De finns i paneler, glödlampor och ljusslingor och finns tillgängliga hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

Yeelight | 279:- | Dustin Home

De relativt billiga Yeelight-lamporna bjuder på en bra ljusstyrka och kräver ingen egen hubb. Den tillhörande appen kan vara lite rörig, men den erbjuder rejält med funktioner. Den har stöd för Google Home och finns tillgänglig hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Dustin Home.

Visa erbjudande

Smarta fjärrströmbrytare

Bästa smarta fjärrströmbrytare för hemmet (Image credit: Ikea)

De bästa smarta fjärrströmbrytarna och smarta kontakterna kan göra stor skillnad för ditt smarta hem. De kan styra apparater, låta dig ställa in scheman, hålla ditt hem säkert och det kanske viktigaste av allt – spara på energiförbrukningen.

Visst, de kanske inte är de mest spännande smarta hem-prylar du kan köpa och att införskaffa en av de bästa smarthögtalarna eller att ställa in ett smart och färgstarkt belysningssystem kan kännas mycket mer användbart och tilltalande. Men alla dessa kommer att fungera ännu bättre om ditt hem är utrustat med minst en eller två smartkontakter eller smarta omkopplare.

Så hur kommer du igång med smarta kontakter? Precis som med de allra flesta produkter för smarta hem idag, finns det många valmöjligheter. Det innebär att det kan vara svårt att hålla koll på vilka du bör överväga och vilka du bör skrolla förbi.

Med det i åtanke har vi här nedanför samlat ihop några av de bästa smarta kontakterna och strömbrytarna som finns att köpa just nu.

Bästa smarta fjärrströmbrytare – TP-Link Kasa Smart Wifi Slim

Bästa smart plugs för hemmet – TP-link Kasa Smart Wifi Slim Fjärrströmbrytare (Image credit: TP-Link)

+ Liten formfaktor

+ Enkel installation och användarvänlig

+ Gott om funktioner

- Inget HomeKit-stöd

- Återansluter inte automatiskt om den förlorat sin anslutning

Att välja ut den bästa smart pluggen för hemmet är ganska svårt, då de allra flesta produkter ligger ganska jämt vad gäller kvalitet, pris och kompatibilitet. Så vilken som är den absolut bästa smart pluggen för just dig och ditt smarta hem beror lite på vad du själv föredrar för märke och vilket ekosystem du valt att köra på. Om du exempelvis valt att köpa Ikeas smarta glödlampor Trådfri, kan det vara en bra idé att hålla sig till samma tillverkare även för smart pluggen och köpa deras Trådfri-uttag.

TP-link Kasa Smart Wifi är dock ett riktigt prisvärt alternativ med en kompakt formfaktor. Dessa uttag går att kontrollera via en app eller röstassistent och har funktioner som schemaläggning och timer. Uttagen har stöd för Google Assistant, Alexa och Samsung Smart Things och har appar för både iOS och Android.

BÄSTA PRODUKT TP-link Kasa Smart Wifi | 249:- | Kjell & Company

TP-link Kasa Smart Wifi är prisvärda och kompakta uttag, som har stöd för både iOS och Android och även går att kontrollera via röstassistenter som Google Assistant, Alexa och Samsung Smart Things. Här får du funktioner som schemaläggning, timer, nedräkning, automatisk på/av-funktion och mycket mer. De finns tillgängliga hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Kjell & Company.

Visa erbjudande

Övriga rekommendationer

Ikea Trådfri | 99:- | Ikea

Ikeas smarta uttag är perfekta att kombinera med de smarta lamporna och glödlamporna i Trådfri-serien. Dessa uttag är riktigt billiga och är enkla att använda för att kontrollera dina prylar runtom i hemmet. Du hittar dem hos Ikea för 99 kronor styck.Visa erbjudande

Eve Energy Smart Plug | 449:- | Elgiganten

Eve Energy Smart Plug bjuder på Apple HomeKit- och Siri-stöd och låter dig ta kontroll över din energiförbrukning. Den gör det enkelt att slå av och på anslutna apparater och du kan även ställa in scheman via den lättanvända Eve-appen eller via röstkommandon.Visa erbjudande

Deltaco Smart Plug | 269:- (3-pack) | NetOnNet

Deltacos smarta uttag har appar för både Android och iOS och är kompatibla med Google Assistant. Med dessa uttag kan du styra dina smarta prylar direkt från mobilen och får tillgång till funktioner som bland annat schemaläggning och timer.Visa erbjudande

Smarta kameror

Om du vill att ditt hem ska vara lika tryggt som smart, är det värt att investera i en av de bästa smarta kamerorna för hemmet. Det finns ett gäng suveräna övervakningskameror att välja mellan numera, som håller stenkoll på hemmet åt dig dygnet runt. Detta kan exempelvis vara användbart om du behöver vara borta på jobb länge under dagarna, behöver resa bort eller bara vill hålla koll på ett husdjur.

Dagens kameror blir allt smartare och bjuder på ett gäng suveräna funktioner som spotlights, mörkerseende, ljud- och rörelsesensorer, och mycket mer. Många kameror går att ansluta till hubbar, som låter dig ansluta flera olika kameror till samma system. Allt går sedan att kontrollera och justera via tillhörande appar, för en enkel och smidig användarupplevelse.

Här nedanför har vi samlat några av de enligt oss bästa övervakningskamerorna just nu, så du kan känna dig trygg i ditt smarta hem.

Bästa smarta kamera – Arlo Essential Spotlight Camera

Bästa smartkameror för hemmet (Image credit: Arlo)

+ Enkel installation

+ Väldigt användarvänlig

- Dyr

- Vissa funktioner begränsade till abonnemang

Arlo Essential Spotlight Camera enligt oss en av de bästa övervakningskamerorna du kan köpa just nu. Den är riktigt simpel att komma igång med, då den erbjuder både en enkel installation och är därefter lättanvänd. Den bjuder bland annat på funktioner som en spotlight och en larmsignal, och går att använda både inomhus och utomhus.

Det är dock värt att notera att detta är en ganska dyr övervakningskamera. Arlo har släppt fler riktigt bra modeller som är ännu dyrare, som exempelvis Ultra- och Pro-modellerna, men Arlo Essential Spotlight Camera är fortfarande ganska dyr och då krävs fortfarande ett abonnemang för att låsa upp vissa funktioner. Det är ett litet minus, men du får samtidigt en riktigt rejäl övervakningskamera för priset. Så om du har budget för den, kommer du inte att bli besviken om du köper Arlo Essential Spotlight Camera.

BÄSTA PRODUKT Arlo Essential Spotlight Camera | 1 355:- | Kjell & Company

Arlo Essential Spotlight Camera är en av många fina övervakningskameror från Arlo. Denna modell har ett något överkomligare pris än sina Ultra- och Pro-syskon, men erbjuder ändå hög kvalitet och användbara funktioner. Den finns tillgänglig att köpa hos bland annat Kjell & Company.

Visa erbjudande

Kolla in vår recension av Arlo Ultra

Vill du ha en kamera vid ytterdörren? Här är vår recension av Arlo Video Doorbell Wire-Free

Övriga rekommendationer

Ring Indoor Cam | 675:- | NetOnNet

Ring Indoor Cam är ett simpelt och prisvärt alternativ som passar perfekt för dig som inte behöver det absolut dyraste och bästa. Det är en liten och smidig övervakningskamera som bjuder på god bildkvalitet och rejält med funktioner. Den finns tillgänglig hos bland annat NetOnNet.

Visa erbjudande

Nest Cam Indoor | 1 490:- | NetOnNet

Nest Cam Indoor är ytterligare ett litet och smidigt alternativ som bjuder på en god bildkvalitet och en app som är riktigt lättanvänd. Kameran har dessutom en ljudsensor och bra bildvinklar. Den finns tillgänglig att köpa hos en rad svenska återförsäljare som bland annat NetOnNet.

Visa erbjudande

TP-Link KC120 | 1 135:- | CDON

TP-Link KC120 bjuder på en bra bildkvalitet, goda bildvinklar, en liten och smidig formfaktor och en tydlig app. Tillsammans skapar detta en riktigt bra och användarvänlig kamera, som dessutom har ett överkomligt pris på abonnemanget. Den finns tillgänglig hos svenska återförsäljare som bland annat CDON.

Visa erbjudande

Smarta lås

Ett annat område inom smart hemteknik som blir mer och mer populärt är smart säkerhet, och det inkluderar smarta dörrklockor med videor, smarta övervakningskameror och smarta lås.

Under de senaste åren har smarta lås kommit långt både inom teknik och design. Marknadens bästa smarta lås är inte bara supereffektiva, utan ser dessutom riktigt bra ut på din ytterdörr.

Från August till Kwikset till Yale finns det ett brett utbud av varianter och designer för smarta lås, inklusive pekskärmar som helt tar bort behovet av en nyckel och dem som inte ens ser ut som smartlås utifrån. Nyckeln här är att hitta vilket smartlås som fungerar bra för dig, din dörr och ditt hem.

Här nedanför har vi därför plockat ut några smartlås som enligt oss är bland det bästa du kan klicka hem just nu.

Bästa smartlås – Danalock V3 Z-wave

Bästa smarta lås för hemmet (Image credit: Danalock)

+ Överkomligt pris

+ Stilren design

+ Gott om användbara funktioner

- Z-Wave-funktionen något begränsad

Danalock är ett smart lås med en kompakt och stilren design. Här behöver du inga nycklar, utan kan enkelt välja att låsa eller låsa upp dörren via din mobil. Du får tillgång till ett gäng anslutningsalternativ och smarta funktioner. Du kan exempelvis ge besökare permanent eller tidsbegränsad åtkomst via appen, ta reda på om barnen kommit hem via övervakningen i aktivitetsloggen på mobilen eller datorn och mycket mer. Låset går dessutom integrera med andra smarta hem-prylar för en sömlös och smidig användarupplevelse.

För övrigt är installationen av själva låset riktigt enkel, så det är lätt att komma igång. Det är dessutom relativt prisvärt och finns tillgängligt att köpa hos en rad svenska återförsäljare som exempelvis Dustin Home.

BÄSTA PRODUKT Danalock V3 | 1 249:- | Dustin Home

Danalock V3 är ett smart lås med en kompakt och stilren design som helt tar bort behovet av att använda en nyckel, då du kan kontrollera allt direkt via appen i mobilen. Installationen är enkel och låset är väldigt användarvänligt för övrigt. Det finns tillgängligt att köpa hos svenska återförsäljare som Dustin Home.



Visa erbjudande

Övriga rekommendationer

Glue Smart Lock Pro | 2 490:- | NetOnNet

Glue Smart Lock Pro 3rd Gen är ett digitalt lås som du kan kontrollera direkt via din mobil oavsett var du befinner dig. Det är enkelt att montera över ditt originallås och du kan fortfarande använda nycklarna vid behöv. Det finns tillgängligt att köpa hos en rad svenska återförsäljare som bland annat NetOnNet.

Visa erbjudande

Yale Linus Family | 3 790:- | Elgiganten

Det smarta dörrlåset Yale Linus låter dig låsa och låsa upp din dörr direkt via Yale Access-appen i mobilen, alternativt via WiFi eller Bluetooth. Dörrlåset går dessutom att ansluta till ditt övriga smarta hemsystem. Family-utgåvan har dessutom en smart knappsats. Låset finns tillgängligt att köpa hos en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

Yale Doorman V2N | 3 189:- | Elgiganten

Yale Doorman V2N är ett välbyggt smart lås som går att kombinera med en smarthubb. Det här låser bjuder på en lyckad kombination av ett kodlås och ett app-baserat digitalt lås, så du kan alltså välja om du vill låsa och låsa upp dörren med en nyckelbricka, kod eller en kombination av båda. Du kan även skapa tillfälliga dygnskoder för låset. Det finns tillgängligt hos svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Visa erbjudande

Smarta ringklockor

I sådana fall kan det räcka med en liten avancerad ringklocka som kan ge dig ett videoflöde från entrén - en smart klocka. Det är en produktkategori som har blivit riktigt populär under de senaste åren, vilket har lett till en hel armé av olika modeller och varianter som har öppnat upp för olika typer av användning.

Många tillverkare behandlar smarta ringklockor som ett slags "säkerhetskameraljus", du får ofta rörelsesensorer och lagring av videoklipp - men du kan ofta också ansluta ringklockan till ett större nätverk, som inkluderar produkter som strålkastare och andra (mer avancerade) övervakningskameror, så du kan sätta upp ett stort område med smarta enheter som samarbetar med varandra och ger en fullständig överblick över vad som händer i och runtom hemmet.

Bästa smarta ringklocka - Arlo Video Doorbell

Bästa smarta ringklocka för hemmet - Arlo Video Doorbell (Image credit: Arlo)

+ Bra videokvalitet

+ Elegant design

+ Användbara smarta funktioner

- Begränsade funktioner utan prenumeration

- Måste vara ansluten till elnätet

Om du redan har andra Arlo-enheter i ditt hem råder det ingen tvekan om vilken klocka du ska köra på, och även om detta potentiellt kommer att bli ditt första Arlo-köp, är det fortfarande ett av de bästa alternativen du kan välja. Det här är en smart liten sak som inte bara är stilren, utan även ger riktigt detaljerade videoklipp. Eftersom kameran kan "se" 180 grader och har ett bildförhållande på 1:1, är det enkelt att se hela personen som står vid dörren.

Enheten är inte batteridriven, så du kan behöva hjälp av en professionell hantverkare för att få den installerad, men när den väl är på plats får du en ringklocka som faktiskt upprättar en kommunikation med dig i mobilen (via Wi-Fi) när någon ringer på, istället för att skicka iväg en notifikation.

Tyvärr behöver du ett abonnemang för att kunna dra full nytta av alla funktioner (som videolagring och att besökare kan spara meddelanden), men priserna är lyckligtvis överkomliga. Enheten har dessutom stöd för Amazon Alexa, Google Assistant och Apple HomeKit och kan därmed integreras i de flesta system.

BÄSTA PRODUKT Arlo Video Doorbell | 1 490,– | Elgiganten

En kompakt, liten och stilren ringklocka som har allt du behöver om du vill fixa till en elegant entré för besökare. Med stöd för Amazon Alexa, Google Assistant och Apple HomeKit är denna enkel att integrera i alla smarta hem. Du hittar den hos de flesta större svenska återförsäljare, inklusive Elgiganten och NetOnNet.



Visa erbjudande

Övriga rekommendationer

Arlo Video Doorbell Wire-Free | 2190,– 1 490,– | Kjell & Company

Den batteridrivna varianten av Arlo Video Doorbell har nästan alla fördelar som sin billigare systermodell, men kan också köras helt oberoende av elnätet. Skillnaderna är små, men observera att den trådlösa versionen inte kan anslutas till Arlo-hubbar och inte stöder Foresight. Normalt sett är denna cirka 500 kronor dyrare, men just nu kan du köpa den lite billigare hos ett antal svenska återförsäljare.Visa erbjudande

Ring Video Doorbell 3 | 1 990,– | MediaMarkt

Det är inte utan anledning att Ring Video Doorbell 3 är en av de mest populära smarta ringklockorna du kan köpa just nu. Denna modell stöder användning via elnätet, men också via batteri. Om du har ett Wi-Fi-nätverk som använder 5 GHz-bandet är det vanligtvis Ring man går för istället för Arlo (ovanstående klocka från Arlo stöder bara 2,4 GHz). Nackdelen är att du måste betala lite extra för den nyare teknologin.

Visa erbjudande

Nest Hello | 2 499,– | Kjell & Company

Om du är ett fan av Googles ekosystem och vill hålla fast vid det kan du välja att köra på Nest Hello. Med prishoppet får du också lite mer kött på benet i form av möjligheten till kontinuerliga inspelningar (om du har ett abonnemang) via Googles molnlösning, samt ansiktsigenkänning. Genom att spara vänner och bekanta ansikten kan man få specialanpassade notifikationer när förväntade och oväntade besök kommer fram till dörren.Visa erbjudande

Fler smarta hem-guider och erbjudanden