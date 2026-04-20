Jag har precis upptäckt appen Walk With Frodo i Garmins Connect IQ-butik och det är en dröm för alla LOTR-fans

Bilbo Baggins sjöng en gång att “the road goes ever on and on”, men 300 mil är ändå en väldigt lång sträcka att gå. Som tur är kommer den här lilla Sagan om ringen-inspirerade appen i Garmin Connect IQ-butiken (tillgänglig på alla de bästa Garmin-klockorna i vår lista) att göra det riktigt roligt.

Walk With Frodo-appen går att ladda ner gratis (du kan också donera till skaparen via PayPal-länken i appens beskrivning) och har laddats ner mer än 50 000 gånger under de senaste fem åren. Den är kompatibel med i princip alla moderna Garmin-klockor och fungerar genom att läsa ditt dagliga stegantal i bakgrunden, snarare än registrerade träningspass.

Walk With Frodo matchar ditt stegantal mot resan som Frodo och Sam gör i Sagan om ringen, från det fridfulla landet Fylke till den brinnande avgrunden i Domedagsberget. Enligt appen är resan cirka 2 897 km, vilket är en väldigt lång resa för små ben. Frodo och Sam klarar den dock på 185 dagar, enligt LOTR Project och The Atlas of Middle-Earth – kan jag göra det snabbare?

Med jämna mellanrum skickar Walk With Frodo uppdateringar när jag når olika milstolpar längs resan, till exempel Tom Bombadils hus, värdshuset The Prancing Pony eller Moria-gruvorna. Om jag trycker på startknappen på min Garmin-klocka får jag upp mer information om just den platsen.

Jag är en inbiten Sagan om ringen-nörd – jag läser om böckerna vartannat år och filmerna är mina ultimata comfort-filmer – så den här lilla Garmin-appen är perfekt för mig. Jag kan inte förstå att den har funnits i fem år och att jag först nu upptäckt den. Jag är riktigt taggad på tanken att avsluta ett långt träningspass och inse att jag sprungit hela vägen till Vattnadal eller sprintat genom lyan hos den gigantiska spindeln Shelob – där tänker jag definitivt inte stanna särskilt länge!

Grundidén bakom appar som den här är inget nytt. Gamification-strategier har använts i många år för att hålla träningsentusiaster engagerade i smartteknik. Apple Watch, Garmin, Samsung, Oura, Whoop… varje wearable erbjuder märken, utmaningar, belöningar och andra digitala “pling” som ska koppla fysisk aktivitet till ökade dopaminnivåer. Med data kommer gamification – ett sätt att lura sig själv till bättre vanor och samtidigt dela sina framsteg med vänner.

Ibland kan det dock gå för långt. Strava, kanske den mest framgångsrika aktören inom den här typen av funktioner, använder offentliga topplistor och segment för att få lokala atleter att tävla om titlar i ett ständigt “king-of-the-hill”-spel. Rapporter om atleter som blivit besatta av sina träningsdata är nästan lika oroande som historierna om hur Strava blivit en nationell säkerhetsrisk genom att råka läcka känslig militär information.

Jag skrev nyligen om Garmins nya Pokémon Sleep-integration och hur den känslomässigt utpressade mig till en bättre läggdagsrutin genom att personifiera min sömnhälsa som en av 46 små figurer från spelserien. Visst, de flesta kan gå och lägga sig sent om de vill, men när de har en väldigt trött Pikachu på handleden blir motivationen att förbättra sin sömnpoäng plötsligt mycket starkare.