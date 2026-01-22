Har du en ny Garmin-klocka? En dold gest kan ta dig tillbaka till startskärmen och till och med låsa pekskärmen

Garmin-klockor har mängder av aktivitets- och klockinställningar att bläddra igenom och justera, även när du inte tränar. Från att skapa nya träningspass och välja nya urtavlor till att kolla Body Battery- och Readiness-poäng eller följa utvecklingen för dina aktieplaceringar – det finns massor att göra på de bästa Garmin-klockorna.

Ibland, när man är djupt inne i inställningarna, behöver man trycka på ”tillbaka”-knappen ett halvdussin gånger för att ta sig hela vägen tillbaka till urtavlan genom menylabyrinten, vilket snabbt blir irriterande. Teknik ska vara enkel och smidig, där en enda gest räcker för att ta dig hem utan krångel.

Vi har testat mängder av Garmin-klockor genom åren, från de billigaste Vivoactive-modellerna till toppmodeller som Garmin Fenix 8. Mitt i allt från GPS-noggrannhetstester till att granska dykdatorfunktioner är det lätt att helt enkelt glömma att vissa funktioner ens finns. Vi skrev om detta för bara några dagar sedan i samband med funktionen Gear Tracking i Garmin Connect, och ett nyligt samtal påminde oss om ännu ett mindre känt Garmin-knep.

(Image credit: Garmin)

I ett samtal med TechRadars Homes Editor, och tidigare Fitness Editor, Cat Ellis om hennes nya Garmin-klocka beklagade hon sig över att Lily 2 Active inte kan använda den klassiska Garmin-gesten för pekskärmen. Den går ut på att man lägger handflatan över skärmen för att gå tillbaka till startskärmen. Det är en smart, dold funktion på de flesta Garmin-klockor, inget som marknadsförs särskilt tydligt men ändå en riktig tidsbesparare. Garmin kallar den för ”palm gesture”.

Gesten fungerar inte när du spelar in en aktivitet, men den har ett alternativt användningsområde. När vi använder gesten på vår vardagsklocka Garmin Venu 4 under ett löppass tar den oss inte tillbaka till startskärmen – i stället fungerar den som ett skärmlås. Det förhindrar att svett, vatten eller kläder oavsiktligt ändrar vyn under träningspasset. Detta fungerar på alla klockor som har stöd för pekskärmslås. Lily 2 Active saknar just den funktionen, vilket är anledningen till att gesten inte fungerar där.

På klockor som stöder funktionen är handflategesten enkel, effektiv och lätt att glömma bort – men lyckligtvis är vi här för att påminna dig om den.

Så använder du handflategesten på en Garmin-klocka

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

På en Garmin-klocka med pekskärm, navigera runt i några av de många menyerna och inställningarna som vanligt

För att återgå till startskärmen, täck hela urtavlan kort med handflatan

Klockan återgår till startskärmen

Garmin själva säger: ”Om du vill återgå till urtavlan från valfri skärm (förutom när du spelar in en aktivitet) kan du trycka handflatan mot hela klockans skärm. Detta dämpar även bakgrundsbelysningen. Du kan tända bakgrundsbelysningen eller väcka skärmen genom att trycka på den.”