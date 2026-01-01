3 Garmin-klockor jag vill se under 2026 – och högst upp på listan står en riktig uppföljare till Forerunner 55

Under 2025 bjöd Garmin på ett enormt antal nya modeller, där många tog plats på vår lista över de bästa Garmin-klockorna totalt sett. Vi har sett allt från en Fenix 8 Pro med microLED-skärm, Garmin Venu X1 som dök upp som en direkt konkurrent till Apple Watch Ultra, och en ljusare uppföljare till Forerunner 965 i form av Garmin Forerunner 970. Vi fick också fler Garmin-klockor med inbyggd ficklampa, vilket definitivt är ett plus i mina ögon.

Jag förväntar mig inte att tempot saktar ner under 2026, när Garmin vill befästa sin position som en ledande aktör inom smartklockor. Även om jag inte vet exakt vad som kommer härnäst, tycker jag att det är rimligt att anta att några av Garmins mest populära klockor står på tur för en uppdatering. Förhoppningsvis får även några äldre modeller lite välbehövlig uppmärksamhet.

Det här är tre Garmin-klockor jag hoppas att vi får se under 2026.

1. Garmin Forerunner 65 (eller kanske Forerunner 70?)

Det är svårt att förutse hur Garmin tänker kring modellnumrering just nu, särskilt efter att Garmin Forerunner 570 lanserades som efterföljare till Forerunner 265. Det jag däremot vet är att Forerunner 55 börjar kännas rätt ålderstigen jämfört med andra Forerunner-klockor. Oavsett om uppföljaren heter Forerunner 65 eller Forerunner 70 känns det som att det är dags för en ny instegsmodell för löpare från Garmin.

När Forerunner 55 lanserades 2021 kostade den runt 2 195 kronor och i dag går den att hitta för betydligt mindre än så. Jag skulle fortfarande gärna se att Garmin erbjuder ett mer budgetvänligt alternativ i sitt sortiment. Även om det innebär att man får avstå från funktioner som AMOLED-skärm tror jag att det finns en tydlig efterfrågan på en mer avskalad klocka som ändå kan leverera stark träningsspårning och en bra smartklockeupplevelse. Garmin har dessutom fått ny konkurrens runt den här prispunkten, framför allt i form av den utmärkta Coros Pace 3.

Den behöver inte ha alla de senaste röststyrda smartfunktionerna, och den måste inte heller erbjuda kartor. Jag skulle gärna se en efterföljare till Forerunner 55 som tar tillvara på Garmins senaste tränings- och spårningsfunktioner, men i ett paket som är betydligt mer prisvärt än alternativen som finns i dag. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det vore en riktigt bra idé.

2. Garmin Venu X2

Av alla Garmin-klockor som lanserades under 2025 var avtäckningen av Venu X1 den mest överraskande. När Garmin lanserade Fenix E som en mer prisvärd, om än nedskalad, version av Fenix 8 kändes det som ett test för att se hur en klocka som skulle kunna mäta sig med Apple Watch Ultra togs emot. Sedan dök Venu X1 upp – med sin fyrkantiga design, enorma AMOLED-skärm och slimmade form – och plötsligt hade vi Garmins svar på Apples största smartklocka.

Jag gillade Venu X1. Den lyckades klämma in de flesta av Garmins bästa funktioner. Även om det tog lite tid att vänja sig vid storleken, kändes den som ett bra tillskott till ett redan välfyllt Garmin-sortiment.

Den hade dock sina brister. Batteritiden var inte fantastisk, den saknade funktioner som EKG och Garmins imponerande dubbelbands-GPS, och den erbjöd inte heller LTE-uppkoppling – något som Garmin senare introducerade i Fenix 8 Pro.

Med tanke på det överlag positiva mottagandet som Venu X1 fick, förväntar jag mig att Garmin levererar en Venu X2 – och jag hoppas verkligen att det sker. Då vill jag se att den är bättre optimerad för Garmins senaste operativsystem, som till stor del är byggt för företagets många runda klockor. Förhoppningsvis får vi både dubbelbands-GPS och EKG, utan att den redan slimmade designen påverkas negativt. En rejäl batteriboost står också högt på önskelistan.

LTE-uppkoppling skulle göra den till en betydligt starkare konkurrent till Apple Watch Ultra 3 (eller Ultra 4), särskilt om fokus ligger på säkerhetsfunktioner, men också på möjligheten att ringa samtal utan att behöva ha telefonen i närheten.

3. Garmin Instinct 4/4E

(Image credit: Future)

Instinct-serien har varit ett intressant tillskott i Garmins smartklockefamilj. Det finns definitivt utrymme för ett mer prisvärt alternativ till Fenix-serien, och Instinct lanserades med en distinkt design som tydligt skiljde den från övriga modeller.

Med Instinct 3 tog Garmin ett designgrepp som låg närmare Fenix, där man kunde välja mellan AMOLED- eller solcellsdriven skärm. Samtidigt behölls det lekfulla men tåliga uttrycket, tillsammans med användbara funktioner som inbyggd ficklampa och majoriteten av Garmins bästa tränings- och spårningsfunktioner.

Jag tror inte att Instinct-serien är på väg någonstans. Även om avsaknaden av kartor sannolikt kommer att fortsätta vara en tydlig skiljelinje mellan Instinct- och Fenix-modellerna, vill jag se att nästa Instinct förbättras på andra områden.

En LTE-variant vore ett logiskt steg, förutsatt att Garmin kan hålla priset i närheten av dagens Instinct 3. Att ge färgskärmen stöd för pekskärm känns nästan som ett måste. Men framför allt hoppas jag att Garmin inte glömmer bort det som gör Instinct unik jämfört med andra Garmin-klockor: den delade skärmen. Genom att utnyttja den ännu bättre, och visa hur statistik och funktioner kan fördelas över två ytor, kan Instinct bli en ännu mer intuitiv följeslagare för äventyr.