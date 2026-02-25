Samsung Galaxy XR – Androids första steg in i mixed reality
Samsung tar ett stort kliv in i mixed reality-världen med Galaxy XR, och vi har testat hur det faktiskt känns.
Samsung Galaxy XR är företagets första mixed reality-headset för Android, designat för att kombinera augmented reality och virtual reality i ett enda paket. Här får du en praktisk inblick i hur headsetet presterar, hur det känns att använda och vad Samsung faktiskt har åstadkommit med sitt första försök.
Galaxy XR imponerar med en tydlig och färgglad visning, smidig interaktion i 3D-miljöer och ett ekosystem som Samsung hoppas kan bli ett Android-alternativ till Apple Vision Pro. Vi fick testa headsetet i olika scenarier – från spel och 3D-appar till produktiva verktyg – och upplevelsen är överlag lovande, med intuitiv rörelsestyrning och bra spårning.
Samtidigt syns vissa barnsjukdomar i form av batteritid och mjukvarubegränsningar, men Samsungs satsning visar tydligt att Android-världen tar mixed reality på allvar. Galaxy XR är en spännande startpunkt för framtida AR/VR-upplevelser på mobilplattformen.
