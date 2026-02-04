Meta Ray-Ban Gen 2 vs Xiaomi Smart Audio Glasses 2 – AI-glasögon i duell

AI-smartglasögon är på väg att bli en verklighet för konsumenter – och den här artikeln jämför Meta Ray-Ban Gen 2 och Xiaomi Smart Audio Glasses 2, två av de mest intressanta alternativen hittills, för att hjälpa dig avgöra vilken som passar dig bäst.

Meta Ray-Ban Gen 2 tar klassisk design och kombinerar den med inbyggda högtalare, mikrofoner och Meta-AI-funktioner för röststyrning, medan Xiaomis modell fokuserar på smart ljud, AI-assistent och batteritid till ett lägre pris. Båda har sina styrkor – Gen 2 erbjuder bredare AI-funktioner genom Meta-plattformen, medan Xiaomi ger dig bra ljud och grundläggande röststyrning i en stilren och prisvänlig paketlösning.

