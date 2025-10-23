Intervju med Samsung om deras nya XR-headset – och deras smartglasögon som dröjer till 2026

"Var är glasögonen?" var den första frågan vi ställde till Drew Blackard, Samsungs VP för Mobile Product Management, kort efter att företaget presenterat sitt nya headset: Samsung Galaxy XR, ett spatial computing-headset med fokus på Gemini AI.

Blackard kunde inte dela några detaljer men bekräftade: "De kommer snart… och jag använder de orden medvetet – det handlar inte om något som ligger långt bort i tiden."

Trots att glasögonen lyste med sin frånvaro under Galaxy XR-lanseringen avslöjade Samsung nya partnerskap med Warby Parker och Gentle Monster för framtida linsramar. Enligt Blackard befinner sig projekten nu i ”slutförandefasen”.

"Man kan nog kalla dagens lansering för en liten teaser", sa han.

Men vi får inte se glasögonen i år, tillade han.

Vi frågade om det inte känns bakvänt att först lansera Galaxy XR-headsetet och sedan glasögonen – särskilt med tanke på det växande intresset för smartglasögon som visar information direkt framför ögonen eller kombinerar verkligheten med digitalt innehåll. Är detta bara första steget?

"Det tror jag", svarade Blackard. "Jag tycker inte det är fel ordning. De hänger så tätt ihop, och dagens lansering hjälper till att måla upp hela bilden."

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

AI i centrum

Med den lilla besvikelsen avklarad gick vi vidare till själva headsetet och pratade om designvalen – och hur det skiljer sig från konkurrenterna (ja, vi tittar på dig, Vision Pro).

Det nya Samsung Galaxy XR-headsetet styrs med blick, röst och gester och finns nu tillgängligt (från 21 oktober) för 1 799 dollar i USA och Sydkorea. Sverige och övriga marknader får alltså vänta ett tag till.

Precis som Vision Pro har det extern batteripack och liknande kontroller, men också tydliga skillnader. Priset är ungefär hälften av Vision Pros, vikten är minst 65 gram lägre, och balansen i konstruktionen är bättre.

Den stora skillnaden stavas dock Gemini AI – en sorts Siri med Apple Intelligence-nivå av kontroll, fast den här gången på riktigt.

"Det är en AI-enhet", sa Blackard.

Han förklarade att Samsung sannolikt inte hade släppt Galaxy XR för två år sedan – inte innan Gemini AI existerade i sin nuvarande form.

Sedan satte han det hela i kontext och antydde en kontrast mellan Samsung, Google och Qualcomm å ena sidan och Apple med sin Vision Pro-plattform å den andra.

(Image credit: Samsung)

Sedan Galaxy S24-serien har det gått två år sedan Samsung började utveckla AI-drivna telefoner. På senare tid har tekniken även blivit en central del av företagets wearables, som Galaxy Watch. "Det här blev något som vi alla – inklusive Google och Qualcomm – ansåg vara en avgörande del av upplevelsen," berättade Blackard.

Insikten om att man behöver ett AI-lager som Gemini går faktiskt tillbaka till Galaxy Gear VR-eran – för ja, det här är inte Samsungs första VR-headset. "Användargränssnittet var en utmaning på de produkterna." sa han.

Att kunna se uppslukande innehåll framför sig betyder inte automatiskt att man vet hur man ska navigera ett gränssnitt som, enligt Blackard, "kan vara väldigt komplext och överväldigande."

Med Gemini integrerat på djupare nivå kan det vara så att användaren inte längre behöver lära sig gränssnittet alls. "Du kan navigera med rösten, tala naturligt, och det blir ett multimodalt gränssnitt," förklarade han.

Att kunna interagera med plattformen på det sättet är en av anledningarna till att Gemini är så viktig för upplevelsen. AI fungerar dessutom som ett inbyggt lager i systemet, inte som något utvecklarna måste lägga till i varje app. "Annars blir man beroende av att varje apputvecklare själva implementerar det – och då blir det svårt att skala upp upplevelsen," sa Blackard.

Ett samarbete mellan tre jättar

Blackard berättade vidare om några av demonstrationerna som visades under lanseringsdagen – där Gemini till exempel hjälper användaren att navigera i Google Maps eller ger tips i spel via funktionen Google Circle to Search. "Det kan vara ett väldigt specifikt spel, och vi på Samsung hade ingen aning om att användaren ens skulle ladda ner det spelet och börja spela det."

Det är just den här organiska integrationen av Gemini i hela operativsystemet som enligt Blackard gör helheten komplett. "Det blir en naturlig interaktion med nästan vilken app som helst du öppnar," förklarade han.

Medan Apples Vision Pro kan ses som resultatet av en enda strategisk vision, är Samsung Galaxy XR istället frukten av ett samarbete mellan tre teknologijättar – Samsung, Google och Qualcomm. Att samordna tre företags olika prioriteringar och mål är knappast enkelt. Vi frågade Blackard om någon av parterna tagit ledningen i projektet – var det Samsung?

Ur ett designperspektiv leder Samsung förstås vägen, både när det gäller industridesign och all forskning och utveckling som krävs för att skapa en produkt som denna. Drew Blackard, Samsung

"Det är en intressant fråga, och jag skulle säga att det här nog har varit ett av de mest samarbetsinriktade projekten under min tid på Samsung. Tittar man till exempel på våra Galaxy-telefoner, så använder vi Qualcomms chip – de är en väldigt viktig partner där. Vi använder Android-operativsystemet – också en viktig partner. Men slutupplevelsen definieras av Samsung."

Han tillade dock att den tekniska komplexiteten i Galaxy XR gjorde samarbetet absolut nödvändigt: "Ur ett designperspektiv leder Samsung förstås vägen, både när det gäller industridesign och all forskning och utveckling som krävs för att skapa en produkt som denna."

Samtidigt betonade han att eftersom AI är en central del av upplevelsen, hade Galaxy XR inte kunnat lanseras utan Googles medverkan: "Google har haft en ledande roll när det gäller mjukvaran och tekniken bakom den, medan Qualcomm levererar plattformen att bygga på." Kort sagt: Samsung leder utvecklingen, men med avgörande stöd från Google och Qualcomm.

En sak som dock saknas i Galaxy XR är Galaxy AI. Blackard bekräftade att det nya headsetet förmodligen inte är rätt plats för Samsungs egna generativa AI-lösningar.

"De flesta funktionerna i Galaxy AI är djupt integrerade i appar," förklarade han och nämnde exempel som fotoredigering och textsammanfattningar – funktioner vi känner igen från Samsungs telefoner.

"Det handlar om helt andra användningsområden i XR. Med Geminis multimodala AI kan du interagera naturligt med det du ser, prata direkt med systemet och få svar i realtid. Det går bortom det traditionella – Gemini AI är helt enkelt den bästa lösningen för uppgiften."