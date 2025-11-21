Apple MacBook Air 13" (M4) är årets laptop – därför lyckades den slå sådana som Dell, Microsoft och HP

Det här året har bjudit på många fantastiska datorer, men det kändes nästan oundvikligt att just MacBook Air 13 tum (M4) skulle ta hem titeln som årets bästa laptop 2025.

Varför? Jo, trots imponerande utmanare från märken som Microsoft och Dell, känns Apples senaste Air-modell som kulmen på den framgångsresa företaget har varit på sedan lanseringen av sitt första egenutvecklade chip – M1 – under 2020.

Varje efterföljande generation har byggt vidare på M1-chippets perfekta balans mellan prestanda och energieffektivitet, vilket lett fram till den senaste versionen med M4-chippet. Resultatet är en dator som kombinerar blixtsnabb hastighet, lång batteritid och Apples karaktäristiska tunna design och höga byggkvalitet – till ett pris som dessutom är förvånansvärt konkurrenskraftigt. Det är helt enkelt svårt att se hur någon annan laptop skulle kunna ta hem priset.

En perfekt balans mellan kraft och effektivitet

(Image credit: Future)

Anledningen till att MacBook Air 13 tum (M4) imponerade så mycket på oss i vår recension – och blivit så populär bland konsumenter – är hur den balanserar prestanda med strömeffektivitet.

”Strömeffektivitet” kanske inte låter särskilt spännande (även om det borde göra det i tider av stigande elpriser), men i praktiken betyder det att M4-chippet levererar tillräckligt mycket kraft för att hantera både vardagliga uppgifter och mer krävande jobb som videoredigering – samtidigt som energiförbrukningen hålls låg.

Tack vare den energieffektiva konstruktionen använder MacBook Air mindre ström, vilket ger exceptionell batteritid. I vårt test nådde den 14 timmar och 51 minuter vid webbsurfning – och vid vissa uppgifter, som videouppspelning, kan den hålla ännu längre.

Vision Pro vs. Samsung Galaxy XR, Apple’s new M5 chip, and the bleak future of thin phones - YouTube Watch On

Många konkurrenter bland de bästa bärbara datorerna kan matcha Air-modellens prestanda, men inte dess uthållighet. Effektiviteten gör också att mindre värme genereras, vilket låter Apple skapa en tunnare och lättare dator – och dessutom utan fläktar, så den är helt tyst under användning.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

En annan fördel är att prestandan inte minskar på batteridrift. Många andra laptops sänker hastigheten för att spara energi, vilket förlänger batteritiden men ger sämre prestanda. MacBook Air 13 tum (M4) lider inte av det här – den levererar samma kraft oavsett om den är inkopplad eller körs trådlöst, vilket ger användaren betydligt mer flexibilitet och frihet.

Vad älskar vi mer?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den tunna och lätta designen hos MacBook Air 13 tum (M4) är verkligen fantastisk. Den bygger vidare på den stora redesign som Apple genomförde 2022, där den ikoniska laptopen fick större skärm, tunnare ramar, förbättrad webbkamera och ett modernare utseende.

Det här är en otroligt snygg laptop som är lätt att bära med sig och tangentbordet är dessutom en fröjd att skriva på. Den 13,6-tum stora Liquid Retina-skärmen med 2560 x 1664-upplösning och 500 nits ljusstyrka är både livfull och skarp, och får många konkurrenter i samma prisklass att blekna i jämförelse. Designen är i stort sett oförändrad sedan M2-modellen som kom för tre år sedan, men ärligt talat – när en dator ser så här bra ut finns det ingen anledning att klaga.

När det gäller pris lanserades MacBook Air 13 tum (M4) för 12 990 kronor, vilket faktiskt är billigare än M3-modellen vid lansering. Det är visserligen inte den billigaste datorn på marknaden (för det kan du kolla in vår topplista över bästa billiga laptops), men den erbjuder otroligt mycket värde för pengarna.

Kort sagt finns det ingen annan laptop i den här prisklassen som matchar samma nivå av prestanda, batteritid och byggkvalitet. Det är därför ingen överraskning att MacBook Air 13 tum (M4) även kammade hem utmärkelsen Bästa prisvärda laptop i TechRadar Choice Awards 2025.

Även om 13-tumsmodellen har fått det mesta av uppmärksamheten (och priserna), vore det fel att inte nämna MacBook Air 15 tum (M4) – den större versionen av samma fantastiska dator. Den erbjuder samma prestanda och designkvalitet, men med en större skärm. Visst, den är inte riktigt lika portabel som sin mindre syskonmodell och kostar lite mer, men för den som vill ha en större skärm utan att kompromissa med upplevelsen, är det ett strålande val.

Oavsett storlek är MacBook Air (M4) en värdig vinnare av utmärkelsen Årets laptop 2025 – en enhet som bevisar att kraft, elegans och effektivitet kan samexistera i perfekt balans.