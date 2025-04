4 ChatGPT-funktioner vi hoppas att Apple lägger till i Siri

Apple har insett att Siri behöver ta steget in i en AI-driven framtid. Lanseringen av "Apple Intelligence" är ett steg i rätt riktning, med målet att göra Siri smartare, mer hjälpsam och mindre frustrerande.

Men allt är inte här ännu – Apple har redan rullat ut andra Apple Intelligence-funktioner, som Writing Tools, Image Playground och Genmoji. Däremot har den stora Siri-uppgraderingen med AI officiellt försenats och väntas komma först under nästa år.

Just nu har vi alltså bara fått se Siris nya look, möjligheten att fråga ChatGPT om hjälp och något bättre flyt i samtalen. Vi väntar fortfarande på kontextmedvetenhet, appintegration och ännu mer naturliga samtalsegenskaper.

