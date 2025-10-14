Apples första M5-produkter kan lanseras redan denna vecka – här är de 3 största ryktena

Tre nya Apple-produkter kan lanseras denna vecka, enligt nya rapporter

Alla tre väntas drivas av M5-chippet, tillsammans med några andra uppgraderingar

Fler produktlanseringar ryktas ske i början av 2026

Efter att Apple i september visade upp sina nya iPhones, Apple Watch-modeller och mer, verkar företaget nu förbereda sig för sin traditionella produktlansering i oktober. Enligt de senaste ryktena kommer dessa lanseringar att kretsa kring det nya M5-chippet, som förväntas dyka upp i allt från iPads och MacBooks till Vision Pro-headsetet.

Bloombergs reporter Mark Gurman skriver i sitt senaste Power On-nyhetsbrev att Apple planerar att presentera dessa produkter redan denna vecka. Om du undrar vad vi kan få se, har vi sammanställt de senaste ryktena nedan för att du ska vara uppdaterad inför lanseringen.

1. M5 MacBook Pro

(Image credit: Future)

Apple brukar ofta släppa nya MacBook Pro-modeller i oktober, och det verkar bli fallet även i år. Den här gången väntas förändringarna vara små – den största nyheten blir det nya M5-chippet, som sägs ge både bättre prestanda och energieffektivitet än föregångaren M4.

Om du däremot hade hoppats på större uppdateringar kan du bli besviken. Rykten har pekat på att Apple arbetar på en helt ny design med OLED-skärm och tunnare chassi, men den förändringen väntas inte ske förrän med M6-generationen.

Intressant nog verkar Apple planera att dela upp lanseringen av olika M5-chipnivåer. Det innebär att M5-versionen kan lanseras redan denna vecka, medan modeller med M5 Pro och M5 Max väntas komma i början av 2026.

Enligt AppleInsider, som citerar källor med insyn i macOS Tahoe-utvecklingen, har denna tidslinje bekräftats internt av personer med kännedom om Apples hårdvarutester.

2. M5 iPad Pro

(Image credit: Romancev768)

I början av oktober skakades teknikvärlden av nyheten att M5 iPad Pro hade läckt – till och med i form av kompletta unboxing-videor från två ryska YouTubers.

Surfplattorna såg ut att vara fullt fungerande, äkta Apple-produkter – bara ännu inte lanserade – vilket tydde på att en officiell lansering var nära förestående. Den teorin stärktes av en läcka från AT&T, vars webbplats tillfälligt antydde att förhandsbokningar snart skulle öppnas.

Enligt tester som gjorts av en av YouTubers ska M5-chippet i iPad Pro vara 10 % snabbare i enkelkärnig prestanda, 16 % bättre i flerkärnig prestanda och erbjuda 34 % högre grafikprestanda jämfört med M4.

M5-chippet i MacBook Pro väntas ge liknande förbättringar, men i övrigt förväntas även M5 iPad Pro vara en mindre uppgradering utan stora designförändringar.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apples Vision Pro-headset har inte nått de höjder företaget hoppats på – men kan en andra generation ändra på det? Tyvärr ser det inte ut så. Enligt rykten ska Vision Pro 2 visserligen få ett snabbare M5-chip och ett förbättrat huvudband för ökad komfort vid längre användning, men i övrigt få få förändringar.

Det innebär att Apple inte verkar adressera några av de större problemen från första generationen, som vikten eller det höga priset. En billigare Vision Pro-version ska enligt uppgift ha skjutits upp så att Apple istället kan fokusera på sina kommande AR-glasögon.

Så – det verkar som att tre nya Apple-produkter får mindre uppgraderingar denna vecka, snarare än större omarbetningar. Men de är inte de enda som finns på Apples planeringsbord: enligt Gurman kommer uppgraderade versioner av HomePod mini, AirTag och Apple TV också längre fram, tillsammans med iPhone 17e, M5 MacBook Air samt M5 Pro och M5 Max-versionerna av MacBook Pro.

Vi får dock troligen vänta till 2026 innan alla dessa produkter dyker upp.