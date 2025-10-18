Wildlife Photographer of the Year 2025 dominerades av en kamera – och det är inte den du tror

Den här bilden av Willie van Schalkwyk, med titeln “A Narrow Escape”, fick hedersomnämnande i årets Wildlife Photographer of the Year 2025 och togs med en Canon EOS R5 och ett 100–500 mm f/4,5–7,1-objektiv.

Vinnarna av Wildlife Photographer of the Year 2025 tillkännagavs den 15 oktober

Canon EOS R5 var den mest populära kameran bland finalisterna

Kameran släpptes 2020 och har sedan dess fått en efterföljare, EOS R5 Mark II

Om du är en ivrig fotograf gillar du säkert att kika på vilken utrustning andra fotografer använder – särskilt när det gäller prisbelönta bilder. Med många duktiga fotografer i vårt samlade globala team, har vi givetvis tagit en närmare titt på de vinnande bidragen i Wildlife Photographer of the Year 2025, som offentliggjordes den 15 oktober.

När vi började studera de tekniska detaljerna bakom de framgångsrika bilderna blev vi minst sagt förvånade över kameravalet. Snabbhet och precision är ju avgörande för naturfoto, eller hur? Därför hade vi förväntat oss att de bästa WPOTY-bilderna skulle vara tagna med flaggskeppskameror med hög hastighet.

Visst fanns Nikon Z9 representerad. Likaså Canon EOS R3. Men den kamera som flest framgångsrika fotografer använde var faktiskt en annan – och inte ens den senaste versionen. Förutom den elva år gamla Nikon D810 DSLR som tog hem förstapriset, var den mest populära kameran inte Canon EOS R5 Mark II, som för övrigt vann TechRadars utmärkelse Camera of the Year 2024 – utan originalmodellen från 2020. Ja, Canon EOS R5 (Mark I).

Vi talar ofta om teknikbranschens slit-och-släng-mentalitet, men när det gäller den här nivån av bildkvalitet hade vi ändå väntat oss att se fler moderna, rubrikskapande kameror bland vinnarna.

En hållbar balans mellan pixlar och prestanda

Canon EOS R5 blev en storhit under sin lansering 2020 – och är fortfarande en mycket populär kamera bland actionfotografer. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Originalet EOS R5 lanserades 2020 tillsammans med den något enklare EOS R6. Båda har sedan dess ersatts av Canon EOS R5 Mark II och Canon EOS R6 Mark II – två utmärkta efterföljare. Men varför fortsätter den fem år gamla R5-modellen att vara så populär?

EOS R5 saknar visserligen Eye-Control AF som finns i Mark II och EOS R3, men den använder fortfarande ett snabbt Dual Pixel CMOS AF II-system med 5 940 fokuspunkter. Mer specifikt använder den autofokustekniken EOS ITR AF X, som bygger på djupinlärnings-AI – ett begrepp som idag känns vardagligt, men som var banbrytande vid lanseringen. Systemet utvecklades ursprungligen för Canon EOS-1D X Mark III, som för övrigt också dök upp bland WPOTY-bidragen 2025.

Kameran är utrustad med en fullformatsensor på 45 megapixlar, 20 bilder per sekund med elektronisk slutare, 8-stegs bildstabilisering och 8K-video. Jämför man detta med en nyare konkurrent som Nikon Z8, har den äldre Canon-modellen fortfarande mycket att komma med – både i upplösning och bildhastighet. Detsamma gäller Nikon Z9, som är nyare och mer professionellt inriktad, men ändå inte lämnar R5 långt bakom sig. Samtidigt har Sony A1 II från 2024 visserligen något högre upplösning på 50 MP och 8K-video, men dess 30 fps-bildhastighet är bara marginellt bättre än R5-modellens.

När framstående naturfotografer som Andy Rouse och kommersiella profiler som Peter McKinnon fortfarande väljer EOS R5 för sina professionella uppdrag, är det knappast överraskande att kameran byggts för att hålla.

Om något visar framgången i Wildlife Photographer of the Year 2025 att bara för att nyare och glansigare kameror lanseras betyder det inte att äldre modeller blir irrelevanta – långt ifrån.