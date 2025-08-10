DJI Osmo Nano är den senaste actionkameran att läcka ut före sin officiella lansering
Redo för ännu en DJI-kamera?
- Bilder på DJI Osmo Nano har läckt ut
- Enheten är en kompakt actionkamera
- Kan lanseras inom de närmaste veckorna
Det är inte lätt att hänga med i alla DJI:s produktlanseringar och rykten just nu, och den senaste enheten som läckt online är DJI Osmo Nano – en superkompakt actionkamera som verkar vara en slags efterföljare till DJI Action 2.
Den välkända läckan Igor Bogdanov (via Notebookcheck) har laddat upp bilder som påstås visa DJI Osmo Nano och den ser verkligen liten ut. Den ser också ganska annorlunda ut jämfört med allt vi tidigare sett i den här kategorin.
Vi får dock inte mycket mer än bilderna, så det finns ännu inga uppgifter om specifikationer, kamerakvalitet, pris eller något annat. Baserat på designen verkar enheten kunna ha en avtagbar skärm, likt DJI Action 2.
Tidigare läckor pekar på att DJI Osmo Nano är planerad för lansering någon gång runt augusti eller september, så den kan dyka upp när som helst från och med nu. Den skulle då ansluta till en actionkameraserie som just nu toppas av DJI Osmo Action 5 Pro.
DJI under den senaste tiden
👉One lead and I was able to find fresh traces of the DJI Osmo Nano. I watched all the shows while I was looking for them. Now I have the result in hand.😌#djiosmonano pic.twitter.com/Jca8jNarxjAugust 7, 2025
Den senaste kameran från DJI är förstås den 360-gradiga DJI Osmo 360, som konkurrerar direkt med Insta360 X5 (samt GoPro Max 2 som enligt uppgift snart får sin officiella presentation).
Vi har också nyligen sett lanseringen av DJI:s allra första robotdammsugare, DJI Romo. Det har alltså redan varit ett hektiskt 2025 för DJI och vi väntar oss ännu ett gäng drönarlanseringar under de kommande månaderna.
Bland dessa lanseringar sägs vi bland annat få se en 360-graders drönare från DJI – den första i sitt slag från företaget. Som väntat finns konkurrens även här från Insta360, som redan har tillkännagivit sin Antigravity-drönare.
Det är troligt, men långt ifrån säkert, att DJI Osmo Nano kommer att lanseras separat från andra produkter i DJI:s sortiment – men vi får vänta och se när den dyker upp och hur den kommer att passa in i DJI:s nuvarande kamerasortiment.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor