Sennheiser presenterar Momentum 5 Wireless – med bättre brusreducering, längre hållbarhet och stöd för lossless-ljud

Sennheiser lanserar Momentum 5 Wireless

Hörlurarna får förbättrad ANC och stöd för Hi-Res Audio

Nytt utbytbart batteri och upp till 57 timmars batteritid

Idag presenterade Sennheiser sina sprillans nya Momentum 5 Wireless, som är den senaste modellen i företagets populära hörlursserie. Den nya modellen bygger vidare på styrkorna från föregångaren (som var bland marknadens bästa over-ear-hörlurar när det lanserades), men får samtidigt förbättrad brusreducering, stöd för Snapdragon Sound med aptX Lossless och ett nytt utbytbart batteri.

Enligt Sennheiser använder Momentum 5 Wireless samma 42 mm-element som föregående modell, tillverkade i företagets fabrik i Tullamore på Irland. Hörlurarna är inspirerade av de klassiska HD 600-modellerna och ska leverera ett fylligt ljud med kraftfull bas.

Den nya modellen får dessutom stöd för Hi-Res Audio-certifiering samt Snapdragon Sound med stöd för upp till aptX Lossless. Via appen Smart Control Plus går det även att justera ljudet med equalizer, välja färdiga ljudprofiler och aktivera funktionen Sound Personalization.

Sennheiser lyfter också fram förbättrad aktiv brusreducering, som enligt företaget ska vara upp till tre gånger effektivare än tidigare generationer. Antalet mikrofoner för brusreducering och transparensläge har dessutom dubblerats till fyra per sida.

Det finns tre stilrena färgalternativ att välja mellan. (Image credit: Sennheiser)

Utbytbart batteri

En annan stor nyhet är att Momentum 5 Wireless introducerar ett utbytbart batteri på 700 mAh. Batteriet ska kunna bytas ut på några minuter med hjälp av en liten stjärnskruvmejsel, något som enligt Sennheiser ska bidra till längre livslängd för hörlurarna.

Batteritiden uppges ligga på upp till 57 timmar per laddning med aktiv brusreducering aktiverad och hörlurarna har även stöd för snabbladdning.

Sennheiser uppger också att fler funktioner kommer aktiveras via framtida firmware-uppdateringar. Tidiga köpare ska bland annat få stöd för Dolby Atmos med head-tracking direkt via en uppdatering efter lansering. Hörlurarna använder Bluetooth 5.4 och stöd för Bluetooth 6.0 ska också läggas till längre fram.

TechRadar-teamet gav föregångaren Momentum 4 Wireless ett toppbetyg på 5 av 5 stjärnor i det djupgående testet, så den nya modellen har stora skor att fylla. Vårt team har fått in testsamples av de nya lurarna, så håll utkik på TechRadar för vårt djupgående test framöver.

Momentum 5 Wireless lanseras i färgerna svart, vit och denim och får ett rekommenderat pris på 4 390 kronor. Hörlurarna börjar säljas från den 16 juni via Sennheiser Hearing och hos utvalda återförsäljare.