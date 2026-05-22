Den här allt-i-ett-lösningen med Wi-Fi-streamer, högtalare och soundbar från ett femstjärnigt ljudföretag är rejäl – men kan vara all modern hi-fi du behöver

Dali presenterar nya Vega Wi-Fi-högtalaren, med säljstart i september

Fungerar som streamer, högtalare och förstärkare i ett

Kan användas trådlöst och monteras på olika ytor

Har Dali tröttnat på traditionella hi-fi-högtalare? Det kan nästan kännas så. Företaget har nu presenterat Dali Vega – ett nytt allt-i-ett-system som lämnar den klassiska hi-fi-världen bakom sig till förmån för något betydligt modernare och mer minimalistiskt.

Dali har visat upp Vega inför den officiella lanseringen under mässan High End Vienna i början av juni, men redan nu har vi fått en rätt tydlig bild av vad den nya modellen erbjuder.

Vega är i grund och botten ett komplett musiksystem som kombinerar streamer, högtalare, förstärkare och soundbar i en och samma enhet. Vid första anblicken ser den nästan lite ut som en AC-enhet, men tanken är inte att den nödvändigtvis ska sitta högt upp på väggen.

På produktbilderna visar Dali hur Vega kan placeras både horisontellt och vertikalt, antingen på väggar eller möbler. Systemet känner själv av hur det är placerat och anpassar ljudet därefter. Den är dessutom trådlös – bortsett från strömkabeln – vilket innebär att du slipper fylla hemmet med högtalarkablar.

Enheten väger 8,7 kilo och mäter 68,3 cm i längd, 33 cm i bredd och 20 cm i höjd. Väggfästen medföljer också direkt i förpackningen, så installationen ska vara relativt enkel.

Dali Vega börjar säljas i september på vissa marknader, medan andra får vänta till oktober eller november – även om Dali ännu inte specificerat exakt vilka regioner som gäller. Priset ligger på 4 500 dollar och modellen kommer i utförandena Dark Oak och Natural Oak. Det är med andra ord ingen billig lösning, men Vega verkar heller inte försöka vara det.

Det som händer i Vega...

(Image credit: Dali)

Låt oss kika närmare på vad Vega faktiskt erbjuder. Inuti hittar vi totalt tio högtalarelement, samtliga utvecklade av Dali själva. Systemet består av fyra soft dome-diskanter på 25 mm, fyra 4,5-tums element för låg- och mellanregister samt två passiva radiatorer.

Diskanterna är designade för att minimera resonans, medan låg- och mellanregisterelementen är placerade rygg mot rygg för att reducera vibrationer och oönskade resonanser i själva chassit.

Allt detta arbetar tillsammans med Dalis Adaptive Stereo Enhancement-teknik, som enligt företaget ska skapa en bredare och mer omslutande ljudbild beroende på innehållet som spelas upp. Vega drivs dessutom av totalt 400 W förstärkareffekt, fördelat över åtta kanaler på 50 W vardera.

Vega fungerar inte bara som högtalare, utan även som streamer och förstärkare. Den är utrustad med RCA- och optiska anslutningar samt Bluetooth för trådlös uppspelning. Stöd finns även för Spotify Connect, Tidal Connect och Apple AirPlay 2, samtidigt som du kan koppla in annan hi-fi-utrustning om du vill.

Systemet använder Bluesounds BluOS-plattform för streaming och multiroom-funktioner och på själva enheten finns knappar för snabbval av olika ingångar. Där hittar vi också ett stort reglage och en OLED-skärm för styrning och information.

Det finns dessutom en HDMI-ingång, vilket gör att Vega även kan fungera som soundbar till din TV – en funktion som blivit allt vanligare i större premiumhögtalare under de senaste åren.