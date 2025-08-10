Sonos hade fel – men på bästa möjliga sätt: Sonos-högtalare låter faktiskt bättre nu

En firmwareuppdatering förändrade ljudet i Sonos-högtalare

Eller gjorde inte det ..

.. jo, det gjorde den visst!

För två dagar sedan hände något märkligt med Sonos-högtalare: de började låta annorlunda – men bara om du inte jobbade på Sonos.

Allt började med ett inlägg av ClearWinter2840 på r/sonos-subredditen efter att ha installerat den senaste firmwareuppdateringen.

”Den här nya firmwareuppdateringen idag har ökat basens fyllighet på alla mina högtalare markant!” skrev de. ”Är det fler som märker detta? Fick faktiskt justera ner alla mina basinställningar lite, även som bassälskare!”

Andra Sonos-ägare instämde. ”Beam 2 har också mer bas efter uppdateringen, även efter Trueplay,” skrev Flamiatos. ”Det är bättre.” Rampy RS märkte det också: ”Basen är definitivt starkare.” Många fler höll med.

Det dröjde dock inte länge förrän Keith från Sonos hoppade in i tråden och skrev: ”Den senaste firmwareuppdateringen innehöll bokstavligen inga ändringar i ljudprofilen,” skrev han. ”Kul att ni gillar ljudet dock! 🤘”

Men hade han rätt?

Placebo-effekt?

Med r/sonos-subredditen splittrad mellan de som svor att deras högtalare lät bättre och de som menade att det bara var placebo – alltså att folk upplevde förbättring bara för att de trodde att något hade ändrats – såg det ut som att diskussionen skulle sluta i ett Reservoir Dogs-liknande standoff.

Men till skillnad från filmen fick den här historien ett lyckligt slut. För Keith från Sonos kom tillbaka! Tillbaka!

”Era öron spelar er inte ett spratt,” skrev Keith igår. Efter två dagar av att ”bestämt” hävda att det inte skett några ändringar i ljudprofilen i firmwareuppdateringen, hade han en bekännelse: ”Tja, jag hade fel.”

Högtalarna lät faktiskt bättre eftersom de hade förbättrats, erkände Keith. Det ”visade sig att det fanns några små DSP-fixar som verkade påverka hur de lägre frekvenserna återgavs.”

Det får oss dock att fundera: är det verkligen bara några små DSP-förbättringar? Eller har Sonos insett den marknadsföringsmässiga fördelen i att låta folk tro att det är det – speciellt när företaget nyligen behövt meddela att prishöjningar är på väg senare i år? Är Sonos-högtalarna numera placebo-drivna? Kanske får vi aldrig veta. Och kanske är det bäst så.