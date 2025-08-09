Una actualización del firmware cambió el sonido de las bocinas Sonos.

No, no es cierto.

Sí, es cierto.

¿Tienes una bocina Sonos y has notado que últimamente suena diferente? No te preocupes, no te estás volviendo loco, aparentemente, esto está pasando, pero solo si no trabajas en Sonos.

Todo comenzó con una publicación de ClearWinter2840 en el subreddit r/sonos después de instalar la última actualización de firmware. “¡Esta nueva actualización de firmware de hoy ha incrementado significativamente el retumbe de los bajos en todas mis bocinas!”, escribió. “¿Alguien más lo nota? ¡Incluso siendo amante de los bajos, tuve que bajar un poco todos mis ajustes de graves!”

Otros dueños de Sonos se sumaron a la conversación. “La Beam 2 también tiene más bajos después de la actualización, incluso tras usar Trueplay”, comentó Flamiatos. “Está mejor”. Rampy RS también lo notó: “los bajos definitivamente subieron”. Muchos otros usuarios coincidieron.

Pero Keith de Sonos no estaba tan de acuerdo: “Para que conste, esta última actualización de firmware no tuvo literalmente ningún cambio en el perfil de sonido”, publicó. “¡Me alegra que estén disfrutando el sonido, eso sí! 🤘”

¿Pero tenía razón?

¿Las canciones de Placebo suenan mejor ahora en las bocinas Sonos, o es el efecto "placebo"?

Con el subreddit r/sonos dividido entre los muchos usuarios que juraban que sus bocinas sonaban mejor y aquellos que les decían que era el efecto placebo —es decir, que la gente solo percibía que sonaban mejor porque se les había hecho pensar que había una mejora—, parecía que los redditors terminarían en un enfrentamiento al estilo Perros de Reserva.

Pero, a diferencia de esa película, esta historia tiene un final feliz. ¡Porque Keith de Sonos regresó! ¡Regresó! ¡REGRESÓ!

"Sus oídos no les están jugando una mala pasada", publicó Keith ayer. Después de dos días de sostener “con vehemencia” su postura y decirle a la gente que no había habido cambios en el perfil de sonido con la actualización de firmware, Keith hizo una confesión: "Bueno, estaba equivocado".

Las bocinas sí sonaban mejor porque efectivamente habían sido mejoradas, admitió Keith. Resulta que “hubo unas cuantas pequeñas correcciones de DSP que parecían haber tenido un impacto en la forma en que se representaban las frecuencias bajas”.

Eso no significa que el efecto placebo no exista. Es “algo que vemos con regularidad”, publicó Keith. Simplemente no aplica en este caso, aunque Sonos creyó que sí.

Y eso me deja pensando: ¿realmente hubo unas cuantas pequeñas mejoras de DSP? ¿O tal vez Sonos se dio cuenta del beneficio de marketing que implica dejar que la gente crea que las hay, sobre todo después de que la compañía tuviera que anunciar aumentos de precio para algún momento de este año? ¿Las bocinas de Sonos funcionan ahora con efecto placebo? Tal vez nunca lo sepamos. Y quizás sea mejor así.