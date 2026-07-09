Nytt märke släpper premiumhörlurar med ett speciellt "Still Mode" – och vi tror det kan vara en vinnande idé

Daisy One är de första hörlurarna från ett helt nytt varumärke och de är långt ifrån billiga

Tyngre konstruktion än genomsnittet och mindre element...

...men vi tror att den dedikerade Still Mode-knappen kan bli en riktig fullträff

Du har förmodligen aldrig hört talas om Daisy – teknikföretaget från Kalifornien, inte blomman – men det vill företaget ändra på. Deras första produkt är ett par over-ear-hörlurar som heter Daisy One.

De kostar 399 dollar, vilket är en prislapp där många i stället skulle titta på hörlurar från Sony eller Bose. Så varför välja Daisy? Det intressanta är att företaget inte ens försöker slå de etablerade jättarna på deras egen planhalva. I stället väljer Daisy en helt annan väg.

Ta ljudet som exempel. I stället för de 40 mm-element som nästan alla andra tillverkare använder har Daisy valt 35 mm-element, finjusterade av tidigare Harman-ingenjörer och med fokus på basregistret. Det är ett ovanligt val i den här prisklassen, där målet normalt är en så neutral ljudbild som möjligt.

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Designen sticker också ut. Hörlurarna väger 318 gram, vilket är mer än genomsnittet, och har ett smalare, mer metalliskt formspråk än många andra over-ear-modeller. De säljs dessutom i silver, mörkgrönt eller blått – någon klassisk svart variant finns inte.

Den mest intressanta detaljen är dock en särskild knapp som spelar upp ljudlandskap inspelade runt om i Kalifornien. Själva knappen ser dessutom riktigt elegant ut och påminner mig om designen hos Montblancs exklusiva hörlurar – eller spetsen på en Montblanc-penna.

Funktionen kallas Still Mode och ger direkt tillgång till bland annat regnljud, fem minuter långa andningsövningar, havsvågor och andra avslappnande ljud. Allt spelas upp direkt från hörlurarna, utan att du behöver öppna någon app eller ens ha telefonen ansluten till ljudkällan.

Visst finns det även aktiv brusreducering på specifikationslistan, men kanske inser Daisy att företaget inte kan konkurrera med marknadsledarna just där. Medan de flesta premiumhörlurar försöker skapa tystnad genom allt mer avancerade ANC-algoritmer väljer Daisy en annan väg – att ge användaren det som tystnaden egentligen ska leda till: ett lugnare sinne och bättre fokus.

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En helt annan strategi

(Image credit: Daisy)

Genom att göra sådant som normalt skulle ses som nackdelar – som de något mindre elementen – till försäljningsargument visar Daisy tydligt att företaget vill göra något annorlunda.

Det är däremot oklart om det är en medveten strategi eller bara en följd av företagets bakgrund. I en intervju med Wired berättar VD:n Jack Mulroe att utvecklingsteamet plockats ihop "utanför ljudbranschen". Det innebär nya perspektiv, men också vissa utmaningar. Mulroe erkänner exempelvis att han "fastnade i transparensläget i flera månader" när teamet försökte lösa problemen med funktionen.

Under de senaste åren har vi sett att hörlursköpare är ovanligt öppna för nya varumärken – kanske mer än inom andra tekniksegment. Modeller som CMF Headphone Pro, Nothing Headphone (a) och Soundcore Space 2 har blivit populära, och vi har sett många använda dem ute på stan. Dessutom syns det direkt att de inte kommer från de traditionella jättarna som Sony, Bose eller Sennheiser.

Vi har också sett andra nystartade företag försöka hjälpa användare att slappna av och fokusera, om än på helt andra sätt. Ett exempel är Neurables "hjärnavläsande" hörlurar, som mäter hjärnaktivitet för att hjälpa användaren att hamna i ett så kallat flow-tillstånd.

Daisys lösning känns däremot annorlunda. Genom att ta ett betydligt mer lågmält grepp – och låta vår hjärna vara ifred – tycker vi faktiskt att företagets idé låter mer förenlig med just lugn och återhämtning.

I slutändan är det alltid roligt när ett nytt varumärke vågar utmana de etablerade aktörerna, särskilt när det försöker göra saker på sitt eget sätt. Det ska bli väldigt intressant att se vilket genomslag Daisy One får och vart företaget tar vägen härnäst.

(Image credit: Daisy)

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