"Bose-funktioner till ett pris som inte är Bose": Skullcandy lanserar sina mest påkostade hörlurar hittills med lite hjälp från en vän

Skullcandy lanserar de nya premiumhörlurarna Crusher 1080 ANC

De är de första hörlurarna från ett annat varumärke som får tre Bose-utvecklade funktioner

De finns ute till försäljning redan nu och kostar 2 800 kronor

Precis som vi förutspådde: efter Skullcandys teaserkampanj för nya hörlurar har företaget nu presenterat exakt den modell vi väntade oss. Säg hej till Skullcandy Crusher 1080 ANC – hörlurarna som skateboardlegendaren (och varumärkesambassadören) Tony Hawk pekar på i bilden ovan. Ja, det är faktiskt han.

Enligt Skullcandy är detta företagets "produkt med bäst ljud hittills" (även om den inte är den dyraste, eftersom Skullcandy Aviator 900 fortfarande ligger lite högre i pris). Om du undrar syftar namnet 1080 på ett skateboardtrick där åkaren och brädan roterar tre hela varv, antingen frontside eller backside.

Som den senaste modellen i Crusher-serien är en av de stora attraktionerna den justerbara basen (se det stora reglaget på kåpan), men det finns betydligt mer att glädjas åt än så.

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Crusher 1080 ANC finns att köpa redan nu och kostar 2 800 kronor, vilket gör dem billigare än exempelvis Bose QuietComfort Ultra Headphones (2 Gen), vars funktioner de lånar flera inslag från.

De finns i svart, grått, brunt och rosa, vilket du kan se på bilderna nedanför – den här gången utan Tony Hawk. Vi rankar färgerna så här: brunt, rosa, grått och sist svart, även om vi gärna hade sett Skullcandy släppa en kamouflage- eller blommig variant, något företaget brukar göra.

Färgerna är dock knappast anledningen till att du kommer att köpa Crusher 1080 ANC. Den stora anledningen är att de erbjuder tre nya Sound by Bose-funktioner – till ett pris som inte är typiskt för Bose.

En Bose med ett annat namn är fortfarande en Bose

(Image credit: Skullcandy)

Vi har sett Skullcandy-hörlurar med Bose-teknik tidigare, men Crusher 1080 ANC är de första hörlurarna från ett annat varumärke som får just dessa tre specifika funktioner. Och det är funktioner som verkligen sticker ut.

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Den viktigaste är Bose QuietControl ANC, som är en av de främsta anledningarna till att många väljer Bose egna produkter, däribland Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2 Gen). Företagets brusreducering hör till de bästa på marknaden, och nu finns samma egenutvecklade teknik även i Skullcandys hörlurar. För många kan det här ensamt vara tillräckligt för att välja Crusher 1080 ANC.

Även Bose TrueSpatial med huvudspårning, som skapar ett surroundliknande ljud oavsett ljudkälla, och WaveForm Audio Engine, som står för snabb digital signalbehandling, gör nu debut utanför Bose egna produkter genom Crusher 1080 ANC. Det här är funktioner som bör bidra till att förfina och förbättra det Skullcandy redan erbjuder.

Och det är innan vi ens nämner Sound by Bose-ljudprofilen och SpeechClarity för röstupptagning, som ska förbättra både musikupplevelsen och samtalskvaliteten. Det sistnämnda är nytt för Skullcandy, medan vi tidigare har sett den Bose-justerade ljudprofilen i företagets Method 360-hörlurar.

Men hur är hörlurarna i övrigt, bortsett från Bose-funktionerna? Skullcandy har inte avslöjat vilka element som används, men vi gissar på 40 mm-element tillsammans med separata baselement.

Batteritiden anges till 60 timmar med brusreduceringen avstängd och 50 timmar med ANC aktiverat, vilket är imponerande. Via Skullcandy-appen – inte Skull-IQ, som används till vissa av företagets öronsnäckor – får du tillgång till en 5-bands equalizer och flera andra funktioner.

På bilderna syns dessutom ett reglage på sidan av hörlurarna tillsammans med övriga fysiska knappar. Vi misstänker att det är en omarbetad version av Skullcandys klassiska basreglage, och med tanke på hur lätt det är att missa det på våra Crusher 540 Active uppskattar vi den nya lösningen.

Mellan raderna, och efter att ha testat Method 540 tidigare i år (där en 540 innebär ett och ett halvt varvs rotation med bräda och åkare – något vi definitivt inte klarar av), får vi intrycket att Skullcandy satsar hårt på att ta sina produkter till nästa nivå.

Företaget verkar inte överge den kraftfulla bas som länge definierat dess hörlurar, eller sin förkärlek för idrottsstjärnor som varumärkesambassadörer. I stället verkar ambitionen vara att kombinera detta med ett mer balanserat ljud och högre ljudkvalitet. Om Skullcandy Crusher 1080 ANC är resultatet av den satsningen är vi verkligen nyfikna på hur de faktiskt låter.

(Image credit: Skullcandy)

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