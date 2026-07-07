Marshall har gjort om sin serie med högtalare för hemmet med användbara förbättringar och två nya modeller, men en viktig modell saknas fortfarande

Marshall presenterar Acton IV och Stanmore IV-högtalarna

Omdesignad basport, omplacerade kablar och uppdaterad högtalarkonfiguration

Tyvärr syns fortfarande ingen Woburn IV till

Det har gått fyra år sedan Marshall senast uppdaterade sitt sortiment av högtalare för hemmet, så en fjärde generation av Marshall Stanmore, Marshall Acton och Marshall Woburn har varit efterlängtad.

Företaget, som en gång i tiden var mest känt för sina gitarrförstärkare men numera verkar fokusera helt på konsumentteknik, har nu presenterat de helt nya högtalarna Acton IV och Stanmore IV.

Båda modellerna finns att köpa redan nu och eftersom vi var snabba på bollen har vi redan publicerat vårt test av Marshall Acton IV – den något mindre och billigare av de två. Den kostar 3 299 kronor, medan Stanmore IV är något dyrare med ett pris på 4 399 kronor.

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Men hur är det med den största modellen i familjen, Woburn? Någon ny generation av den högtalaren syns inte till.

Fjärde generationen bjuder på flera förbättringar

(Image credit: Future)

Både Acton IV och Stanmore IV kommer med ett antal förbättringar jämfört med tredje generationens modeller.

Bland nyheterna finns stöd för Auracast, uppgraderade diskanthögtalare som ska ge ett klarare högregister, en omdesignad basport med förbättrat luftflöde samt kablar som nu ansluts på undersidan i stället för på sidan av högtalaren.

Den sistnämnda förändringen är särskilt intressant. Syftet är att högtalarna ska kunna placeras helt intill en vägg, vilket innebär att de i teorin passar betydligt bättre i exempelvis bokhyllor eller skåp.

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I övrigt är det ett paket som känns välbekant för Marshall-fans, inte minst tack vare den klassiska förstärkarinspirerade designen. Båda modellerna fungerar fortfarande med företagets kontrollapp, har kvar den programmerbara M-knappen och erbjuder samma anslutningsmöjligheter som tidigare, inklusive Bluetooth, RCA och AUX.

I våra tidigare tester av Marshalls högtalare för hemmet berömde vi den kraftfulla basen och den fina detaljrikedomen i ljudet (tack vare den tidigare omdesignen av basporten), men vi saknade möjligheten att streama musik via Wi-Fi och stöd för röstassistenter. Tyvärr har inte heller dessa funktioner lagts till i de nya modellerna – men vi kan ju fortfarande hoppas att de dyker upp i en framtida Woburn IV.