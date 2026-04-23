“Får WH-1000XM6 att kännas billiga”: Sony kan ha läckt nya lyxhörlurarna Collexion som lanseras snart

Sony 1000X “The Collexion” har dykt upp igen efter tidigare läckor

Kan bli en jubileumsmodell för 10 år av Sonys hörlurar

Uppges få ett betydligt högre pris än WH-1000XM6

Det har gått nästan ett decennium sedan Sony gav sig in i segmentet för brusreducerande hörlurar med MDR-1000X från 2016. Vi fortsätter att imponeras av märkets modeller, där WH-1000XM6 just nu toppar vår lista över de bästa hörlurarna - men det verkar som att fler är på väg.

Enligt The Walkman Blog har flera av Sonys hemsidor i Australien och Nya Zeeland publicerat produktsidor för något som kallas “1000X The Collexion”. Namnet är inte helt nytt, det registrerades redan i juni 2025, men det var oklart vad det faktiskt syftade på.

Det finns ännu inga bilder, vilket tyder på att sidan inte var tänkt att publiceras, men vissa slogans syns, som “Master the art of listening”.

Eftersom sidan ligger under hörlurssektionen på Sonys hemsida verkar det troligt att det handlar om over-ear-modeller. Om det fanns några tvivel bekräftas det av alt-text för en bild, som beskriver “vita 1000X The Collexion-hörlurar”.

Superpremium-hörlurar

Namnet “Collexion” har cirkulerat på nätet ett tag, till viss förvåning hos många (behöver vi verkligen fortfarande ett “x” i produktnamn för att låta coola?).

Nyligen rapporterade Deallabs en mängd uppgifter om hörlurarna, även om källan är oklar och bör tas med en nypa salt.

Enligt uppgifterna kan hörlurarna lanseras den 19 maj, vilket innebär att vi kanske inte behöver vänta särskilt länge. De sägs bli en tydlig premiumprodukt med ett pris på runt 629 euro (cirka 7 000 kronor), vilket är betydligt högre än priset för WH-1000XM6.

Om uppgifterna stämmer kan det här bli ett par toppmodeller som får WH-1000XM6 att kännas förhållandevis billiga, men sannolikt också en mer begränsad lansering för att motivera priset.

Om läckan visar sig vara korrekt lär vi få veta mer inom kort. Vi håller koll.