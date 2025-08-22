Google Pixel Buds 2a är officiella, med brusreducering och Gemini AI i lurarna till ett lågt pris

Google Pixel 2a är de första i A-serien att få aktiv brusreducering

Spatial Audio, Gemini Live och upp till 27 timmars uppspelning

Pris 1 799 kronor, förbeställ nu inför lansering i oktober

Google har lanserat Pixel Buds 2a, den nya versionen av de mest prisvärda Pixel-hörlurarna och samtidigt gett Pixel Buds Pro 2 några användbara gratisuppdateringar.

De nya Pixel Buds 2a är de första A-serie-hörlurarna att få aktiv brusreducering och de har Googles Silent Seal 1.5 för att blockera oönskat bakgrundsljud. ANC har också ett transparensläge – och vi har kollat in det i vårt första test av Pixel 2a.

Utöver ANC har Buds 2a även spatialt ljud och ljudkvaliteten bör vara ett steg upp från de tidigare Google Pixel Buds A tack vare den omdesignade interna akustiken runt den 11 mm dynamiska drivrutinen.

Bluetooth-versionen är 5.4 och lurarna drivs av Googles Tensor A1-chip, vilket gör det möjligt att använda Pixel-specifika funktioner som Clear Calling, Find Hub och enkla multipoint-anslutningar för att växla mellan enheter.

Som väntat fungerar de med Googles Gemini för att styra ditt ljud och svara på frågor – med den senaste "Live with Gemini"-varianten av tjänsten för realtidsrespons.

Batteritiden är stabila sju timmar med ANC på och upp till 20 timmar totalt via laddningsetuiet; stänger du av ANC kan du räkna med 10 timmar / 27 timmar. Etuiet är klassat som IPX4 för damm- och vattentålighet och lurarna är IP54-klassade. För första gången är batteriet i laddningsetuiet utbytbart, vilket är en trevlig detalj (även om det oftast är batteriet i lurarna som behöver bytas ut).

Pixel Buds 2a kostar 1 799 kronor och finns i två färger: Hazel och Iris. Du kan förbeställa dem redan nu, men de släpps inte förrän den 9 oktober 2025.

Två av färgerna på de nya Google Pixel Buds 2a. (Image credit: Google)

Vad som är nytt i Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds Pro 2 har funnits ett tag nu, men Google ger dem en betydande uppdatering – och det finns en ny färg, Moonstone, för att matcha Google Pixel 10-telefonserien. Alla förbättringar utom den nya färgen levereras till befintliga användare via en gratis mjukvaruuppdatering.

Från september 2025 kommer Pixel Buds Pro 2 att få Adaptive Audio, vilket är Googles version av adaptiv brusreducering, som minskar störningar och volymen på ljud i din omgivning utan att helt ta bort situationsmedvetenheten. Det kommer tillsammans med Loud Noise Protection, en AirPods Pro 2-liknande funktion som snabbt kan stänga ner oväntade höga ljud.

I september kommer också Pixel Buds Pro 2 få styrning med huvudgester så att du kan svara på samtal och skicka sms handsfree, samt förbättrad ljudbehandling för att använda Gemini i bullrigare miljöer.

De får också Live with Gemini-stöd och kommer nu att ge användbara notiser om batterinivån i hörlurarnas etui, så att du aldrig riskerar att stå utan laddning.