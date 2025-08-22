Google Pixel Buds 2a är officiella, med brusreducering och Gemini AI i lurarna till ett lågt pris
Pixel Buds Pro 2 får också några riktigt bra gratisuppdateringar.
- Google Pixel 2a är de första i A-serien att få aktiv brusreducering
- Spatial Audio, Gemini Live och upp till 27 timmars uppspelning
- Pris 1 799 kronor, förbeställ nu inför lansering i oktober
Google har lanserat Pixel Buds 2a, den nya versionen av de mest prisvärda Pixel-hörlurarna och samtidigt gett Pixel Buds Pro 2 några användbara gratisuppdateringar.
De nya Pixel Buds 2a är de första A-serie-hörlurarna att få aktiv brusreducering och de har Googles Silent Seal 1.5 för att blockera oönskat bakgrundsljud. ANC har också ett transparensläge – och vi har kollat in det i vårt första test av Pixel 2a.
Utöver ANC har Buds 2a även spatialt ljud och ljudkvaliteten bör vara ett steg upp från de tidigare Google Pixel Buds A tack vare den omdesignade interna akustiken runt den 11 mm dynamiska drivrutinen.
Bluetooth-versionen är 5.4 och lurarna drivs av Googles Tensor A1-chip, vilket gör det möjligt att använda Pixel-specifika funktioner som Clear Calling, Find Hub och enkla multipoint-anslutningar för att växla mellan enheter.
Som väntat fungerar de med Googles Gemini för att styra ditt ljud och svara på frågor – med den senaste "Live with Gemini"-varianten av tjänsten för realtidsrespons.
Batteritiden är stabila sju timmar med ANC på och upp till 20 timmar totalt via laddningsetuiet; stänger du av ANC kan du räkna med 10 timmar / 27 timmar. Etuiet är klassat som IPX4 för damm- och vattentålighet och lurarna är IP54-klassade. För första gången är batteriet i laddningsetuiet utbytbart, vilket är en trevlig detalj (även om det oftast är batteriet i lurarna som behöver bytas ut).
Pixel Buds 2a kostar 1 799 kronor och finns i två färger: Hazel och Iris. Du kan förbeställa dem redan nu, men de släpps inte förrän den 9 oktober 2025.
Vad som är nytt i Pixel Buds Pro 2
Pixel Buds Pro 2 har funnits ett tag nu, men Google ger dem en betydande uppdatering – och det finns en ny färg, Moonstone, för att matcha Google Pixel 10-telefonserien. Alla förbättringar utom den nya färgen levereras till befintliga användare via en gratis mjukvaruuppdatering.
Från september 2025 kommer Pixel Buds Pro 2 att få Adaptive Audio, vilket är Googles version av adaptiv brusreducering, som minskar störningar och volymen på ljud i din omgivning utan att helt ta bort situationsmedvetenheten. Det kommer tillsammans med Loud Noise Protection, en AirPods Pro 2-liknande funktion som snabbt kan stänga ner oväntade höga ljud.
I september kommer också Pixel Buds Pro 2 få styrning med huvudgester så att du kan svara på samtal och skicka sms handsfree, samt förbättrad ljudbehandling för att använda Gemini i bullrigare miljöer.
De får också Live with Gemini-stöd och kommer nu att ge användbara notiser om batterinivån i hörlurarnas etui, så att du aldrig riskerar att stå utan laddning.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.