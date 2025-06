Apple Music presenterade AutoMix under WWDC 2025 och iOS 26-funktionen håller redan på att bli viral

Även om den fortfarande bara finns i utvecklarbeta delar användare med tidig tillgång med sig av AutoMix AI-magi på TikTok

Funktionen släpps tillsammans med övriga iOS 26-nyheter i september – och jag hoppas Spotify tar anteckningar

När Apple höll sitt senaste WWDC 2025-event lyssnade jag extra noga efter allt som rörde iOS 26 – och som musikstreamingnörd fastnade jag direkt för en viss nyhet: Apple Musics AutoMix.

Apple presenterade visserligen totalt tre nya uppgraderingar till en av de bästa musiktjänsterna just nu, inklusive en smidig funktion för uttal av låttexter, men det är den efterlängtade AutoMix som verkligen fångat musikälskarnas intresse.

Som någon som är trogen sitt Spotify-konto måste jag erkänna att jag gillar det Apple håller på med – och även om vi får vänta till september på en full lansering, så har funktionen redan blivit viral.

Om du inte är uppdaterad på allt som hände under WWDC, så är AutoMix i grunden ett AI-verktyg i Apple Music som skapar unika mixar mellan låtar i realtid – ungefär som en DJ som mixar live. Det fungerar väldigt annorlunda jämfört med den vanliga övertoningsfunktionen i Apple Music och Spotify, som bara växlar mellan låtar för att undvika tystnad.

(Image credit: Apple)

Det dröjer ett tag innan alla Apple Music-användare får tillgång till AutoMix – just nu är den i utvecklarbeta och går in i offentlig beta i juli. Men tack vare de som redan har tillgång är mitt TikTok-flöde fullt av sneak peeks och första intryck av AutoMix – och just nu kan jag knappt tänka på något annat.

Blir AutoMix den första virala Apple Music-trenden?

Utifrån videorna jag sett hittills skapar AutoMix en sömlös lyssningsupplevelse med hjälp av beat matching och time stretching för att koppla ihop låtarna i kön. Och bortsett från att man eventuellt får offra de första eller sista 15–20 sekunderna av en låt för att mixningen ska bli jämn, ser AutoMix redan nu ut att bli ett riktigt spännande tillskott till Apple Musics ekosystem.

Jag börjar faktiskt mjukna inför vissa AI-funktioner i musiktjänster – senast Spotifys AI DJ – efter att ha varit skeptisk i flera år. Och hittills känns AutoMix inte påträngande, vilket annars är en fälla som många AI-verktyg inom musik kan hamna i. Det eliminerar inte bara de där jobbiga tystnaderna mellan låtarna som vanlig crossfade hanterar – det gör själva lyssnandet roligare och mer engagerande.

Ta till exempel den här TikTok-videon där Lady Gagas Scheiße mixas med hennes nya hit Abracadabra – den har redan fått över en miljon visningar.

Användare har experimenterat med massor av olika låtar och blandar till och med olika genrer. I ett annat klipp mixas Pink Floyds Time med Michael Jacksons Thriller, vilket visar att AutoMix även klarar låtar med helt olika sound och BPM.

Det här är dessutom första gången jag ser en Apple Music-funktion spridas på nätet på samma sätt som Spotifys Daylist eller AI DJ gjorde när de släpptes. AutoMix har redan förstärkt den sociala sidan av Apple Music genom att ge användare ett sätt att mötas online och dela sina reaktioner och upplevelser.

Jag tycker det här är ett stort steg för Apple Music när det gäller att bygga en känsla av gemenskap – även om tjänsten fortfarande ligger efter Spotify vad gäller sociala funktioner. Med det sagt är AutoMix helt enkelt en rolig och energifylld nyhet som jag verkligen ser fram emot att få testa när iOS 26 släpps på riktigt – jag hoppas verkligen att Spotify hämtar inspiration från detta.