Apple Music har nått 50 miljoner abonnenter

Även om Apples affärsår 2018 gällande iPhones inte slutade särskilt bra, växer både iTunes och Apples Music i en rasande hastighet enligt Apples VD Tim Cook.

Under företagets första inkomstrapport för 2019, gjorde Tim Cook tillkännagivandet att Apple Music hade korsat sträcket för 50 miljoner abonnenter i slutet av förra året och företagets övriga tjänster (som Apple Pay, Apple Music, Apple News och de 30 000 abonnent-baserade applikationerna i App Store) också vuxit med 40 procent på ett år.

Spotify, som fortfarande är världens största streamingtjänst för musik, hade 70 miljoner abonnenter och är alltså fortfarande ledande på marknaden. Det kan dock komma att ändras inom kort, om Apple kan behålla sitt momentum.

Vid den här tiden förra året, rapporterade The Wall Street Journal att Apples streamingtjänst för musik bara hade runt 36 miljoner abonnenter, något som innebär att de fått en hel del nya abonnenter under de senaste tolv månaderna. Det är dock värt att notera att Apple redan hade nått 50 miljoner abonnenter under maj 2018, men den siffran inkluderade även abonnemang som enbart var testperioder.

AirPods 2 syntes inte till

Tråkigt nog avslöjade Cook däremot inte något nytt om den kommande generationen av AirPods eller företagets videostreamingtjänst, som enligt rykten kommer att släppas i mitten av april i år. Han kommenterade bara kort på det vid en fråga under deras Q&A: "Vi är inte redo att gå in vidare på den konversationen idag. Vi kommer att dela med oss mer av det senare".

Sammanfattningsvis växer åtminstone de två områdena av verksamheten för Apple. På ett år har området för tjänster växt med hela 40 procent och bärbara enheter växt med hela 33 procent, mycket tack vare AirPods och Apple Watch.

Innebär det att 2019 är året Apple lägger sitt fokus på musiksidan av verksamheten? Vi får helt enkelt vänta och se.