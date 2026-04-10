Google Home-användare rapporterar prestandaproblem med Gemini-assistenten under global utrullning

Google Home har börjat rulla ut Gemini till 16 fler regioner

Trots detta upplever användare fortfarande prestandaproblem med kommandon

Ett antal användare har delat sina erfarenheter på Reddit, men Google fortsätter att finjustera upplevelsen

Efter sex månaders väntan börjar Google Home äntligen utöka sitt tidiga Gemini-program till länder utanför USA, Kanada och Mexiko, men användare verkar inte riktigt komma överens med den uppdaterade röstassistenten.

Företaget publicerade ett inlägg på Google Nest Community där man berättar att Gemini för Home kommer att rullas ut i sju nya språk till följande 16 länder:

Österrike

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Irland

Italien

Nederländerna

Norge

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Australien

Japan

Nya Zeeland

Som nämnts är utrullningen fortfarande i early access, vilket betyder att du bara får tillgång till Gemini för Home på din Google-smarthögtalare eller smartskärm om du aktivt väljer att delta via Google Home-appen, enligt 9to5Google.

Förändringen är en del av Googles stora omarbetning av Google Assistant, företagets virtuella assistent som används i en rad smarthem-enheter, inklusive Google Nest Audio och Google Nest Hub. Google tillkännagav ersättaren redan i oktober 2025, men utrullningen har inte varit helt smidig och användare har stött på flera problem som ännu inte har lösts.

“Jag bytte tillbaka till Google Assistant”

Användare hade hoppats att uppgraderingen till Gemini för Home skulle ge en smidigare smarthem-upplevelse, men enligt vissa verkar det snarare vara tvärtom. Enligt en Reddit-tråd beskriver flera ägare av Google Home-enheter uppdateringen som en “nedgradering”, men varför är reaktionerna så negativa?

Ett vanligt problem handlar om långsamma eller uteblivna svar på smarthem-kommandon. En användare berättade att det tog 7–10 sekunder innan Gemini reagerade efter att hen bad den tända en lampa. “Den är så långsam på att trigga mina hemkommandon att den nästan är värdelös”, skrev personen. Samma sak gäller rutiner, där en annan frustrerad användare kommenterade: “I värsta fall kan det ta upp till fem minuter, men på sistone är det runt tio sekunder.”

Den ökade mängden buggar har inte direkt övertygat användare om att Gemini för Home är en tillräckligt bra ersättare till Google Assistant, som enligt flera fortfarande fungerar bättre. Som ett resultat letar vissa användare efter sätt att återgå till den tidigare röstassistenten, även om Google har lovat flera viktiga förbättringar i takt med att Gemini för Home rullas ut globalt.

I nästa fas av den globala utrullningen av Gemini för Home säger teknikjätten att man har finjusterat upplevelsen baserat på användarfeedback. Förutom uppdateringar av familjefunktioner och kortare svar för mer naturliga interaktioner uppger Google att latensen i smarthem-kommandon har minskat med 40 procent, vilket ska ge snabbare respons. Företaget säger också att Gemini nu har bättre kontextförståelse för att skilja mellan olika enheter i ett smarthem-ekosystem.