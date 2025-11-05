Google AI Studio – Googles nästa stora AI-satsning för utvecklare

Google AI Studio vill göra AI-utveckling tillgänglig för alla, oavsett erfarenhet. Plattformen låter användare skapa, testa och lansera AI-appar direkt i webbläsaren, utan tunga system eller djup kodkunskap. Den kombinerar text-, bild-, ljud- och videobaserade funktioner i ett och samma verktyg, vilket gör det möjligt att bygga avancerade prototyper på bara några minuter.

Vi har testat plattformen i praktiken och tagit en titt på dess funktioner, möjligheter och begränsningar. Den är kraftfull, särskilt för mindre team, men inte utan kompromisser – framför allt kring finjustering och dataskydd. Läs hela analysen för att se om Google AI Studio verkligen demokratiserar AI, eller om det bara är ännu ett experiment från Silicon Valley.



